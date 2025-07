Το teaser του Disney+ για τις παραγωγές που περιμένουμε μέσα στο 2025

Το Disney+ αποκαλύπτει μια πρώτη ματιά από πρωτότυπες, νέες παραγωγές και από επιτυχημένες σειρές που επιστρέφουν το 2025.

Το νέο teaser, διάρκειας 60 δευτερολέπτων, περιλαμβάνει υλικό από αγαπημένες σειρές που επιστρέφουν, όπως οι νέες περιπέτειες του ημίθεου Πέρσι στη σειρά «Ο Πέρσι Τζάκσον και οι Ολύμπιοι», μια συναρπαστική πρώτη ματιά στον δεύτερο, πολυαναμενόμενο κύκλο της σειράς «Χίλια Χτυπήματα», καθώς και περισσότερο μυστήριο και χάος στον πέμπτο κύκλο του «Only Murders in the Building». Οι φανς θα πάρουν επίσης μια πρώτη γεύση από τη νέα σειρά «Wonder Man» της Marvel Television, που θα κάνει πρεμιέρα αργότερα μέσα στη χρονιά.

Οι τίτλοι που παρουσιάζονται στο νέο teaser περιλαμβάνουν:

« Alien : Earth » του FX (η νέα σειρά έρχεται στις 13 Αυγούστου)

(η νέα σειρά έρχεται στις 13 Αυγούστου) «Χίλια Χτυπήματα» (2 ος κύκλος)

(2 κύκλος) «Όλα Επιτρέπονται» (Φθινόπωρο 2025)

(Φθινόπωρο 2025) « Chad Powers » (Φθινόπωρο 2025)

(Φθινόπωρο 2025) «Only Murders in the Building» (5 ος κύκλος)

(5 κύκλος) «Ο Πέρσι Τζάκσον και οι Ολύμπιοι» (ο 2 ος κύκλος έρχεται τον Δεκέμβριο)

(ο 2 κύκλος έρχεται τον Δεκέμβριο) «Η Ακραία Ιστορία της Αμάντα Νοξ» (Αύγουστος 2025)

(Αύγουστος 2025) «Wonder Man» της Marvel Television (Δεκέμβριος 2025)

(Δεκέμβριος 2025) «ΤΑ ΖΟΜΠΙ 4: η Αυγή των Βαμπίρ» (11 Ιουλίου)

