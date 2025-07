Wednesday: Νέο trailer για τη 2η σεζόν με στοιχεία για την υπόθεση

Το Netflix αποκαλύπτει την πλοκή του δεύτερου κύκλου του Wednesday: Έναν αγώνα ενάντια στον χρόνο, σκοτεινά οικογενειακά μυστικά και η ηρωίδα Jenna Ortega στο επίκεντρο της Nevermore Academy.

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή της σειράς Wednesday του Netflix είναι πλέον γεγονός, με το επίσημο trailer της δεύτερης σεζόν να αποκαλύπτει σημαντικά στοιχεία για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η νέα ιστορία. Η παραγωγή υπόσχεται περισσότερη δράση, σκοτεινό χιούμορ και συναισθηματικό βάθος, σε ένα σενάριο που εξελίσσεται γύρω από μια αποστολή-βόμβα χρόνου με στόχο τη σωτηρία της Enid και την αποκάλυψη μυστικών της οικογένειας Addams.

Το trailer ανοίγει με τη χαρακτηριστική, επιβλητική μουσική του The Phantom of the Opera από τον Andrew Lloyd Webber, σηματοδοτώντας την επιστροφή της Jenna Ortega στον ρόλο της εμβληματικής Wednesday Addams. Βλέπουμε την πρωταγωνίστρια να επιστρέφει στο σκοτεινό Nevermore Academy, όπου η μητέρα της, Morticia (Catherine Zeta-Jones), την υποδέχεται με το ερώτημα «Πώς νιώθεις;», για να λάβει την ψυχρή απάντηση: «Σαν να επιστρέφω στον τόπο του εγκλήματος. Ξέρω ήδη πού είναι θαμμένα τα πτώματα.»

Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με αμηχανία και εκπλήξεις, καθώς η Wednesday έρχεται αντιμέτωπη με τον νέο διευθυντή, Barry Dort (Steve Buscemi), αλλά και με ένα πλήθος από θαυμαστές που τη θεωρούν πλέον θρύλο, μετά τα γεγονότα του πρώτου κύκλου. Η ψυχρότητά της παραμένει αμείωτη: «Υπογράφω μόνο με αίμα», δηλώνει, για να απαντήσει ειρωνικά όταν τη ρωτούν αν είναι δικό της: «Δεν είπα ποτέ πως ήταν το δικό μου.»

Σύμφωνα με τον συνδημιουργό Miles Millar, η δεύτερη σεζόν θα εξερευνήσει νέες πτυχές της προσωπικότητας της ηρωίδας. «Θέλαμε να θέσουμε εμπόδια μπροστά της. Η Wednesday νομίζει ότι τα έχει όλα υπό έλεγχο, αλλά ανακαλύπτει ότι η ανθρώπινη επαφή δεν είναι τόσο απλή όσο πίστευε».

Η κεντρική πλοκή παίρνει μια ανατρεπτική τροπή όταν η Wednesday έρχεται αντιμέτωπη με ένα τρομακτικό όραμα: βλέπει τον θάνατο της Enid Sinclair, της απρόσμενης καλύτερής της φίλης. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι όλα δείχνουν πως εκείνη θα είναι υπεύθυνη για τον τραγικό αυτό επίλογο. Αποφασισμένη να αλλάξει το μέλλον, η Wednesday ξεκινά έναν αγώνα ενάντια στον χρόνο: «Όσο πιο γρήγορα βρω απαντήσεις, τόσο πιο γρήγορα θα μπορέσω να σώσω την Enid… ή να πεθάνω προσπαθώντας», ακούγεται να λέει σε μια δραματική αφήγηση.

Το trailer μάς δίνει, επίσης, σύντομα πλάνα από τον Uncle Fester να χρησιμοποιεί τις δυνάμεις του, έναν μυστηριώδη χαρακτήρα με ανατριχιαστική μάσκα και τον Tyler στην τερατώδη του μορφή ως Hyde, γεγονός που υποδηλώνει πως η παραμονή του στο κελί που είχαμε δει στα προηγούμενα teasers δεν θα διαρκέσει για πολύ.

Η Jenna Ortega έχει δηλώσει ότι η δεύτερη σεζόν θα είναι «πιο μεγάλη, πιο τολμηρή, πιο αιματηρή και λίγο πιο σκοτεινή», αλλά και «πιο ανόητη με τον καλύτερο τρόπο». Όπως αποκάλυψε στο Harper’s Bazaar, η νέα σεζόν αντλεί έμπνευση από το έργο του Edgar Allan Poe, The Masque of the Red Death, προϊδεάζοντας για ένα περιβάλλον με έντονη ατμόσφαιρα μυστηρίου και γοτθικής αισθητικής.

Ο δεύτερος κύκλος του Wednesday θα προβληθεί σε δύο μέρη, με την πρεμιέρα να έχει προγραμματιστεί για τις 6 Αυγούστου και το δεύτερο μέρος να ακολουθεί στις 3 Σεπτεμβρίου.