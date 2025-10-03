Το Threads αποκτά «Communities» και πλησιάζει ακόμη περισσότερο το X

Η Meta συνεχίζει να εξελίσσει το Threads, την εφαρμογή που δημιουργήθηκε ως text-based προέκταση του Instagram, με στόχο να ανταγωνιστεί πιο άμεσα το X (πρώην Twitter) του Elon Musk. Η τελευταία της κίνηση είναι η εισαγωγή των Communities, μιας νέας λειτουργίας που δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να οργανώνονται γύρω από κοινά ενδιαφέροντα, όπως αθλητισμός, μουσική, βιβλία ή τηλεοπτικές σειρές.

Η λειτουργία αυτή θυμίζει έντονα τόσο τα groups του Facebook όσο και τα subreddits του Reddit, ενώ αποτελεί ουσιαστικά την απάντηση της Meta σε ένα από τα πιο δημοφιλή χαρακτηριστικά των ανταγωνιστικών πλατφορμών. Στην πραγματικότητα, η ανάπτυξή της δεν είναι καινούργια· είχαν εμφανιστεί αναφορές στην εφαρμογή ήδη από πέρσι, τότε υπό το κωδικό όνομα "Loops".

Σε αντίθεση με το Instagram, όπου τα hashtags χρησιμοποιούνται κυρίως για να αυξήσουν την απήχηση ενός post, στο Threads έχουν διαφορετικό ρόλο. Εδώ, τα «topic tags» λειτουργούν περισσότερο ως εργαλεία κατηγοριοποίησης και δίνουν στους χρήστες τη δυνατότητα να εντάξουν το περιεχόμενό τους σε μια θεματική. Η Meta αξιοποιεί αυτή τη βάση για να στήσει τις Communities, προσφέροντας ένα πιο οργανωμένο περιβάλλον συζήτησης γύρω από συγκεκριμένα ενδιαφέροντα.

Οι κοινότητες είναι δημόσιες, κάτι που σημαίνει ότι η συμμετοχή κάθε χρήστη θα εμφανίζεται στο προφίλ του. Μάλιστα, η εκάστοτε κοινότητα θα παραμένει καρφιτσωμένη στο μενού feeds, ώστε να υπάρχει άμεση πρόσβαση. Με αυτόν τον τρόπο, η εφαρμογή επιχειρεί να ενισχύσει την αίσθηση συμμετοχής και κοινότητας, στοιχεία που θεωρούνται κλειδιά για τη μακροχρόνια δέσμευση των χρηστών.

Στο πλαίσιο των δοκιμών, η Meta έχει ήδη δημιουργήσει περισσότερες από 100 Communities γύρω από δημοφιλή θέματα. Ανάμεσά τους συναντάμε αθλητικά communities όπως NBA και WNBA Threads, μουσικά threads όπως τα K-pop Threads, αλλά και θεματικές γύρω από τηλεοπτικές σειρές ή βιβλία.

Η κάθε κοινότητα συνοδεύεται από ένα custom emoji που λειτουργεί ως «σήμα κατατεθέν». Για παράδειγμα, όσοι είναι μέλη στο NBA Threads θα βλέπουν ένα εικονίδιο μπάσκετ όταν κάνουν like σε μια ανάρτηση. Πρόκειται για μια μικρή λεπτομέρεια που ωστόσο ενισχύει την αίσθηση ταυτότητας και διαφοροποίησης ανάμεσα στις κοινότητες.

Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν άμεσα το θέμα που τους ενδιαφέρει για να δουν αν υπάρχει σχετική κοινότητα. Εναλλακτικά, μπορούν να πατήσουν πάνω σε μια community tag που εμφανίζεται σε κάποιο post του feed τους. Εάν το tag έχει ένα εικονίδιο με τρεις τελείες, αυτό σημαίνει ότι συνδέεται με μια ενεργή κοινότητα. Βέβαια, προς το παρόν δεν καλύπτονται όλα τα ενδιαφέροντα, ωστόσο η Meta υπόσχεται να επεκτείνει συνεχώς τη λίστα με νέες θεματικές.

Για να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη συμμετοχή, η Meta ετοιμάζει και μια σειρά από badges που θα απονέμονται στους πιο δραστήριους χρήστες κάθε κοινότητας. Τα badges αυτά θα λειτουργούν παρόμοια με το «Top Fan» που ήδη υπάρχει στο Facebook, επιβραβεύοντας εκείνους που συνεισφέρουν συστηματικά και καθορίζουν τις συζητήσεις γύρω από τα πιο δημοφιλή θέματα.

Επιπλέον, η εταιρεία εργάζεται πάνω σε ένα σύστημα ranking που θα εμφανίζει πρώτα τα πιο σχετικά posts μέσα στις κοινότητες, όπως ακριβώς συμβαίνει και με το For You feed. Στόχος είναι οι χρήστες να βλέπουν το περιεχόμενο που ταιριάζει καλύτερα στα ενδιαφέροντά τους χωρίς να χρειάζεται να ψάχνουν υπερβολικά.

