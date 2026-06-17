Το Wear OS 7 φέρνει το Gemini AI στα Pixel Watches: Όλα τα νέα χαρακτηριστικά

Σύνοψη

Live Updates: Υποστήριξη ειδοποιήσεων σε πραγματικό χρόνο, όπως σκορ αγώνων και παραγγελίες φαγητού, απευθείας στην οθόνη του ρολογιού.

Υποστήριξη ειδοποιήσεων σε πραγματικό χρόνο, όπως σκορ αγώνων και παραγγελίες φαγητού, απευθείας στην οθόνη του ρολογιού. Έλεγχος Συσκευών: Ενσωμάτωση media output switcher για άμεση εναλλαγή ήχου και συμβατότητα με τα επερχόμενα έξυπνα γυαλιά (smart glasses) που κυκλοφορούν το φθινόπωρο του 2026.

Ενσωμάτωση media output switcher για άμεση εναλλαγή ήχου και συμβατότητα με τα επερχόμενα έξυπνα γυαλιά (smart glasses) που κυκλοφορούν το φθινόπωρο του 2026. Gemini Intelligence: Το AI της Google αναλαμβάνει δράση στο ρολόι με δημιουργία προσαρμοσμένων widgets μέσω φωνητικών εντολών και εκτέλεση πολύπλοκων αυτοματισμών.

Το AI της Google αναλαμβάνει δράση στο ρολόι με δημιουργία προσαρμοσμένων widgets μέσω φωνητικών εντολών και εκτέλεση πολύπλοκων αυτοματισμών. Αυτονομία Μπαταρίας: Αύξηση της διάρκειας χρήσης κατά 10% συγκριτικά με το Wear OS 6, χάρη σε βελτιστοποιήσεις διαχείρισης ενέργειας σε επίπεδο συστήματος.

Αύξηση της διάρκειας χρήσης κατά 10% συγκριτικά με το Wear OS 6, χάρη σε βελτιστοποιήσεις διαχείρισης ενέργειας σε επίπεδο συστήματος. Διαθεσιμότητα: Η σταδιακή διάθεση ξεκίνησε επίσημα (Ιούνιος 2026) αποκλειστικά για τις συμβατές συσκευές της σειράς Pixel Watch.

Η Google προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της διάθεσης του νέου Wear OS 7, της πιο προηγμένης έκδοσης του λειτουργικού της συστήματος για smartwatches.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η εταιρεία, πάνω από τους μισούς χρήστες του Wear OS φορούν το ρολόι τους επτά ημέρες την εβδομάδα, ενώ το κορυφαίο 10% (οι πιο ενεργοί χρήστες) το διατηρούν στον καρπό τους για περισσότερες από 23 ώρες καθημερινά.

Με γνώμονα αυτά τα εντυπωσιακά στατιστικά δεδομένα, η νέα ενημέρωση εστιάζει στη διαρκή παροχή πληροφοριών, την τεχνητή νοημοσύνη και τη βέλτιστη διαχείριση της ενέργειας. Η διάθεση της αναβάθμισης ξεκίνησε ήδη από τις 16 Ιουνίου 2026 για τα συμβατά μοντέλα της σειράς Pixel Watch.

Ζωντανή ενημέρωση με Live Updates

Η πρακτικότητα των smartwatches κρίνεται συχνά από την ταχύτητα με την οποία παρέχουν κρίσιμες πληροφορίες. Με το Wear OS 7, η Google μεταφέρει την υποδομή των Live Updates απευθείας στον καρπό. Μέσω των κατάλληλων APIs, οι εφαρμογές μπορούν πλέον να προβάλλουν συνεχείς ανανεώσεις στην οθόνη χωρίς ο χρήστης να χρειάζεται να ανοίξει το κινητό του.

Η τεχνική υλοποίηση επιτρέπει στο ρολόι να λαμβάνει δυναμικά δεδομένα, όπως τον χρόνο άφιξης μιας παραγγελίας φαγητού, τη ζωντανή εξέλιξη του σκορ ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, ή την τρέχουσα πρόοδο μιας αθλητικής δραστηριότητας. Το σύστημα διαχειρίζεται αυτά τα πακέτα δεδομένων στο παρασκήνιο, ελαχιστοποιώντας την καθυστέρηση μεταξύ του smartphone και του ρολογιού, διατηρώντας την οθόνη διαρκώς ενημερωμένη.

Αναβάθμιση του οικοσυστήματος και έλεγχος συσκευών

Η δεύτερη μεγάλη παρέμβαση αφορά τον τρόπο με τον οποίο το ρολόι επικοινωνεί με τον περιφερειακό εξοπλισμό. Το Wear OS 7 έχει επανασχεδιαστεί εκ βάθρων για να λειτουργεί ως το κεντρικό κέντρο ελέγχου των συνδεδεμένων συσκευών του χρήστη. Έμφαση δόθηκε στη συμβατότητα με τα επερχόμενα intelligent eyewear (τα έξυπνα γυαλιά της εταιρείας που λανσάρονται το φθινόπωρο του 2026). Για παράδειγμα, εάν ο χρήστης τραβήξει μια φωτογραφία χρησιμοποιώντας τα audio glasses του, θα μπορεί να δει την προεπισκόπηση της εικόνας ακαριαία στην οθόνη του Pixel Watch του.

Ταυτόχρονα, ενσωματώνεται ο νέος διακόπτης εναλλαγής εξόδου ήχου. Ο χρήστης μπορεί με ελάχιστα πατήματα (taps) να μεταφέρει τη μουσική ή το podcast που ακούει, από τα ασύρματα ακουστικά στα ηχεία του σπιτιού του. Η αρχιτεκτονική του Bluetooth έχει βελτιστοποιηθεί, προσφέροντας ταχύτερο handshake μεταξύ των συσκευών για απρόσκοπτη εναλλαγή ήχου.

Το Gemini Intelligence στον καρπό

Το σημαντικότερο στοιχείο της αναβάθμισης, το οποίο ωστόσο θα διατεθεί σταδιακά αργότερα μέσα στο έτος για «επιλεγμένες συσκευές», είναι η βαθιά ενσωμάτωση του Gemini Intelligence. Η Google εισάγει τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs) της στον περιορισμένο χώρο ενός smartwatch.

Μέσω της λειτουργίας Create My Widget, ο χρήστης θα μπορεί να χρησιμοποιήσει φυσική γλώσσα για να δημιουργήσει προσαρμοσμένα dashboards. Δεν χρειάζεται πλέον να επιλέγει από προκαθορισμένα εικονίδια. Μπορεί απλά να ζητήσει "δημιούργησε ένα widget που να δείχνει τον καιρό, τα επόμενα ραντεβού μου και την κίνηση στους δρόμους", και το Gemini θα αναλάβει να συνθέσει το γραφικό περιβάλλον.

Επιπλέον, τα multi-step app automations επιτρέπουν στο ρολόι να εκτελεί αλληλουχίες ενεργειών. Η AI θα μπορεί να κλείσει θέση σε γυμναστήριο ή να ολοκληρώσει την παραγγελία από το αγαπημένο εστιατόριο του χρήστη, λειτουργώντας εντελώς αυτόνομα. Όλα αυτά υποστηρίζονται από τη λειτουργία Personal Intelligence, η οποία αντλεί δεδομένα (με την άδεια του χρήστη) από το Gmail, το Google Search και το ιστορικό μηνυμάτων, δημιουργώντας το απόλυτο, προσωποποιημένο δίκτυο προτάσεων, βασισμένο στη νέα γλώσσα σχεδιασμού "Neural Expressive".

Βελτιστοποιήσεις ενέργειας: Αύξηση 10% στην αυτονομία

Η φιλοξενία όλων αυτών των προηγμένων διεργασιών και των αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί τεράστιες απαιτήσεις ενέργειας. Εδώ ακριβώς έγκειται η μεγαλύτερη μηχανική πρόκληση που αντιμετώπισε η Google. Το Wear OS 7 ενσωματώνει ριζικές αλλαγές στον πυρήνα του λειτουργικού συστήματος. Η διαχείριση των πόρων σε επίπεδο συστήματος αναδιανέμει τον φόρτο εργασίας των επεξεργαστών (CPU/GPU), μειώνοντας την κατανάλωση ρεύματος στο παρασκήνιο.

Τα επίσημα εργαστηριακά δεδομένα της εταιρείας αναφέρουν ότι οι χρήστες που θα αναβαθμίσουν από το Wear OS 6 στο Wear OS 7 θα δουν βελτίωση της τάξης του 10% στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας ανά κύκλο φόρτισης. Αυτό μεταφράζεται σε πολύτιμες επιπλέον ώρες χρήσης για όσους απαιτούν πλήρη καταγραφή του ύπνου και πολλαπλές ειδοποιήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας.