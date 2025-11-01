Το YouTube δίνει ζωή στα likes με μικρά animations

Το YouTube αποφάσισε να κάνει τα απλά likes λίγο πιο… διασκεδαστικά. Η πλατφόρμα δοκιμάζει ένα νέο διαδραστικό κουμπί “Like” που ανταμείβει τους χρήστες με μια σύντομη animation κάθε φορά που πατούν το εικονίδιο του αντίχειρα προς τα πάνω. Το χαρακτηριστικό εμφανίζεται δοκιμαστικά σε επιλεγμένα βίντεο και αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης σειράς αλλαγών που στοχεύουν να κάνουν το περιβάλλον χρήσης πιο ζωντανό και ευχάριστο.

Η Google είχε ανακοινώσει το νέο σύστημα από τα μέσα Οκτωβρίου, μαζί με άλλες αισθητικές και λειτουργικές αναβαθμίσεις της πλατφόρμας. Στόχος είναι να ενισχυθεί η αλληλεπίδραση των θεατών και να δοθεί μια πιο «παιχνιδιάρικη» διάσταση στις ενέργειες που μέχρι τώρα θεωρούνταν δεδομένες. Σύμφωνα με το YouTube, οι μικρές αυτές οπτικές επιβραβεύσεις είναι προσαρμοσμένες στο είδος του περιεχομένου που βλέπει ο χρήστης, ώστε κάθε like να αντικατοπτρίζει και τη θεματολογία του βίντεο.

Συνολικά υπάρχουν είκοσι διαφορετικά animations, το καθένα φτιαγμένο για να ταιριάζει με ένα συγκεκριμένο είδος βίντεο. Αν, για παράδειγμα, παρακολουθείς κάτι σχετικό με αυτοκίνητα ή αγώνες ταχύτητας, το εικονίδιο του like μεταμορφώνεται για λίγα δευτερόλεπτα σε ένα εφέ με λάστιχο που στριφογυρίζει και αφήνει καπνούς. Σε εκπαιδευτικά βίντεο, το animation παίρνει τη μορφή ενός φωτεινού λαμπτήρα που ανάβει, παραπέμποντας στην «στιγμή έμπνευσης» ή στη γνώση που αποκτάται.

Το YouTube δεν έχει αποκαλύψει ακόμα τη λίστα όλων των animations, αλλά η κοινότητα ήδη έχει φροντίσει να τη μοιραστεί. Ο δημιουργός Andreas Storm δημοσίευσε δύο σύντομα βίντεο στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), όπου παρουσιάζει και τα είκοσι εφέ στη σειρά – από εκεί και η ανακάλυψη έγινε viral μέσω του Android Authority.

Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο που το YouTube προσπαθεί να εξισορροπήσει τη σοβαρότητα του περιεχομένου του με στοιχεία πιο “casual” και δημιουργικά. Καθώς το TikTok συνεχίζει να κερδίζει έδαφος με την πιο παιχνιδιάρικη και σύντομη μορφή περιεχομένου του, το YouTube φαίνεται να δανείζεται λίγη από αυτή την αισθητική, χωρίς όμως να χάνει τον χαρακτήρα του.

YouTube's new like animations pic.twitter.com/n3FRtasP3D — Andreas Storm (@avstorm) October 28, 2025

