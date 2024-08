Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, ακόμη ένα teaser trailer για τη σειρά του Netflix

Το νέο trailer για το Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, μια νέα anime σειρά του Netflix, είναι εδώ και υπόσχεται μια περιπέτεια γεμάτη δράση για την ομώνυμη ηρωίδα, με καταδιώξεις με αυτοκίνητα, επικίνδυνα άλματα και μια βουτιά στον ωκεανό.

Η σειρά συνεχίζει μετά τα γεγονότα της τριλογίας του video game Survivor (Tomb Raider του 2013, Rise of the Tomb Raider του 2015 και Shadow of the Tomb Raider του 2018).

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη,

Η Lara Croft έχει εγκαταλείψει τους φίλους της για να ξεκινήσει όλο και πιο επικίνδυνες σόλο περιπέτειες. Αλλά πρέπει να επιστρέψει στο σπίτι της όταν ένα επικίνδυνο και πανίσχυρο κινεζικό τεχνούργημα κλέβεται από το Croft Manor από έναν κλέφτη με μια αλλόκοτη προσωπικότητα. Η παράτολμη καταδίωξή της θα την οδηγήσει σε μια περιπέτεια σε όλο τον κόσμο και στα βάθη ξεχασμένων τάφων, όπου θα αναγκαστεί να αντιμετωπίσει τον πραγματικό της εαυτό και να αποφασίσει τι είδους ήρωας θέλει να γίνει.

Η Hayley Atwell, γνωστή από τον ρόλο της Peggy Carter στο MCU, θα δώσει τη φωνή της Lara Croft, ενώ ο Earl Baylon θα επαναλάβει τον ρόλο του Jonah από την τριλογία Survivor

Η Tasha Huo, η οποία εργάζεται επίσης στις επερχόμενες κινηματογραφικές μεταφορές των ταινιών Red Sonja και Naruto, θα αναλάβει τη διεύθυνση της σειράς και θα είναι επίσης η συγγραφέας της. Η Powerhouse Animation είναι το animation studio πίσω από το project και έχει επίσης εργαστεί στο Netflix για το Castlevania, Masters of the Universe και το spin-off του MonsterVerse, Skull Island.

Το Tomb Raider: The Legend of Lara Croft θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 10 Οκτωβρίου.