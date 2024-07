Trap: Το νέο trailer για την τελευταία ταινία του M. Night Shyamalan

Το καινούργιο trailer για τη νέα ταινία του M. Night Shyamalan, Trap, είναι γεγονός. Το Trap αφηγείται την ιστορία ενός κατά συρροή δολοφόνου που υποδύεται ο Josh Hartnett, ο οποίος παρακολουθεί μια συναυλία ποπ με την έφηβη κόρη του, ανακαλύπτοντας αργότερα ότι το όλο σκηνικό είναι στημένο για να τον πιάσουν. Οι ταινίες του Shyamalan είναι γνωστές για τις ανατροπές στο τέλος τους, επομένως, παρόλο που αυτό το trailer μοιάζει να προδίδει αρκετά όσον αφορά την πλοκή, πιθανότατα κρύβονται περισσότερα κάτω από την επιφάνεια.

Εκτός από τον Hartnett, στην ταινία πρωταγωνιστεί η κόρη του Shyamalan, Saleka Shyamalan, στο ρόλο της εν λόγω ποπ καλλιτέχνιδας, Lady Raven, και η ταινία αποτελεί ταυτόχρονα μια μεγάλη διαφήμιση για το νέο της άλμπουμ.



Ο Shyamalan δήλωσε στο Empire ότι πρότεινε το Trap ως "Τι θα γινόταν αν η Σιωπή των Αμνών συνέβαινε σε μια συναυλία της Taylor Swift;". Δήλωσε, επίσης, ότι η ταινία είναι εμπνευσμένη από την "Επιχείρηση Flagship", η οποία ήταν μια πραγματική επιχείρηση του 1985 όπου η κυβέρνηση πρόσφερε σε φυγάδες εισιτήρια του NFL και την ευκαιρία να πάνε στο Super Bowl, μόνο που το όλο πράγμα ήταν παγίδα.



Αν και δεν είναι όλες οι ταινίες του Shyamalan καθολικά αποδεκτές, είναι αυθεντικές, ή τουλάχιστον αυτός είναι ο στόχος. "Πραγματικά πιστεύω στην αυθεντική ταινία. Θέλω η βιομηχανία να κινηθεί προς μια πιο πρωτότυπη αφήγηση. Νομίζω ότι αυτό θα άρεσε πραγματικά στο κοινό. Κοιτάξτε, ξέρω ότι υπάρχει ασφάλεια στην πνευματική ιδιοκτησία. Αλλά είναι πραγματικά σημαντικό να ερχόμαστε στον κινηματογράφο και να βλέπουμε κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί".



Ο Shyamalan κέρδισε πολλές υποψηφιότητες για Όσκαρ για την ταινία Η έκτη αίσθηση. Σκηνοθέτησε επίσης τις ταινίες Unbreakable, Signs, Lady in the Water, The Visit, Split, Glass, Old. Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία του πριν από το Trap ήταν το Knock at the Cabin του 2023.