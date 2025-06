Τρελές Σφαίρες (The Naked Gun): Νέο trailer για την αναβίωση της κωμωδίας με τον Liam Neeson

Η εμβληματική κωμωδία The Naked Gun επιστρέφει φέτος στις κινηματογραφικές αίθουσες, ανανεωμένη και με νέα πρωταγωνιστικά πρόσωπα, χωρίς όμως να χάνει το απολαυστικά παράλογο ύφος της. Ο Liam Neeson, γνωστός κυρίως για τους σκληρούς ρόλους δράσης όπως στη σειρά Taken, αναλαμβάνει αυτή τη φορά έναν ρόλο εντελώς διαφορετικό, γεμάτο σουρεαλιστικό χιούμορ και καρτουνίστικες καταστάσεις.

Η νέα ταινία λειτουργεί ως επανεκκίνηση του θρυλικού franchise Police Squad! και The Naked Gun, το οποίο έκανε διάσημο τον Leslie Nielsen στον ρόλο του ντετέκτιβ Frank Drebin. Στην εκδοχή του 2025, ο Neeson υποδύεται τον Frank Drebin Jr., γιο του αρχικού ήρωα, που προσπαθεί να σταθεί αντάξιος της κωμικής κληρονομιάς του πατέρα του και ταυτόχρονα να σώσει την υπηρεσία Police Squad από το να μετατραπεί σε κατάστημα εποχικών ειδών Halloween.

Για τους σινεφίλ που ανησυχούν αν η νέα εκδοχή μπορεί να σταθεί δίπλα στην παράνοια και την απολαυστική ανοησία του αρχικού φιλμ, η δημιουργική ομάδα του reboot υπόσχεται να τιμήσει το πνεύμα της κλασικής ταινίας. Η παραγωγή ανήκει στον δημιουργό του Family Guy, Seth MacFarlane, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Akiva Schaffer, μέλος του γνωστού κωμικού σχήματος The Lonely Island και συν-σκηνοθέτης της σατιρικής επιτυχίας Popstar: Never Stop Never Stopping. Το σενάριο έχουν συντάξει από κοινού οι Schaffer, Dan Gregor και Doug Maud, οι οποίοι είχαν συνεργαστεί και στο αναπάντεχα επιτυχημένο Chip 'n Dale: Rescue Rangers.

Το πρώτο trailer της ταινίας επιβεβαιώνει ότι το πνεύμα της υπερβολής και της ανορθόδοξης κωμωδίας όχι μόνο διατηρείται αλλά και ενισχύεται. Σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές, ο Liam Neeson ξεριζώνει τα χέρια ενός άνδρα για να τον χτυπήσει... με αυτά. Η απόλυτα σοβαρή έκφρασή του σε καταστάσεις που κυμαίνονται από το γελοίο έως το αδιανόητο — όπως μια επική αποστολή προς την τουαλέτα — αποδεικνύει ότι ο Neeson κατανοεί πλήρως το ιδιόμορφο χιούμορ του ρόλου.

Στο πλευρό του Neeson βρίσκεται η Pamela Anderson, η οποία επιστρέφει στον κινηματογράφο ως femme fatale, με μία ερμηνεία που φέρνει σε ρόλους παλαιάς κοπής, γεμάτη αυτοσαρκασμό και στυλιζαρισμένη υπερβολή. Από το trailer ξεχωρίζει και μια σκηνή όπου ο Neeson εμφανίζεται μεταμφιεσμένος ως μαθήτρια, σε μία ακόμα ένδειξη ότι η ταινία δεν φοβάται να αγγίξει τα όρια του γελοίου.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Paul Walter Hauser, CCH Pounder, Kevin Durand, Cody Rhodes, Liza Koshy, Eddie Yu και Danny Huston, προσφέροντας ένα μείγμα από γνωστά και ανερχόμενα ονόματα που υπόσχονται ποικιλία και δυναμική στις ερμηνείες.

Το The Naked Gun κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους την 1η Αυγούστου.