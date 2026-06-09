tvOS 27: Όλες οι νέες λειτουργίες που ανακοίνωσε η Apple για το Apple TV

Σύνοψη

Η Apple ανακοίνωσε διακριτικά το tvOS 27 στο WWDC 2026, εστιάζοντας σε βελτιώσεις υποδομής και χρηστικότητας.

Η νέα έκδοση εισάγει ταχύτερη συνδεσιμότητα AirPlay, επανασχεδιασμένη εφαρμογή Podcasts και λειτουργία Smart Downloads.

Στις επιλογές προσβασιμότητας προστίθεται η λειτουργία Larger Text, ενώ το AppleCare ενσωματώνεται απευθείας στο μενού ρυθμίσεων.

Απουσιάζουν τεχνικές προσθήκες που ζητούν οι power users, όπως το Audio Passthrough (TrueHD / DTS-HD MA) και η υποστήριξη 120Hz.

Η Developer Beta είναι ήδη διαθέσιμη, με την τελική έκδοση να αναμένεται τον Σεπτέμβριο του 2026.

Το tvOS 27 παρουσιάστηκε από την Apple τον Ιούνιο του 2026, προσθέτοντας αναβαθμισμένο AirPlay, επανασχεδιασμένη εφαρμογή Podcasts και υποστήριξη Smart Downloads. Η διανομή της πρώτης developer beta ξεκίνησε άμεσα, ενώ η τελική κυκλοφορία έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο, εστιάζοντας στη βελτίωση του UI παρά σε εντυπωσιακές νέες τεχνολογίες.

Το λειτουργικό σύστημα των Apple TV συχνά παραλείπεται από τα μεγάλα keynotes της εταιρείας. Φέτος, η επιβεβαίωση της ύπαρξης του tvOS 27 έγινε μέσα από μια σύντομη αναφορά και ένα slide παρουσίασης, αφήνοντας τις λεπτομέρειες για τους developers. Η προσέγγιση αυτή επιβεβαιώνει την ωριμότητα του λογισμικού, το οποίο έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου οι αλλαγές αφορούν κυρίως τη βελτιστοποίηση της υπάρχουσας εμπειρίας και τη βαθύτερη ενοποίηση με το οικοσύστημα της Apple, παρά την ενσωμάτωση ριζοσπαστικών λειτουργιών. Η απουσία μιας αποκλειστικής σελίδας στο επίσημο site της Apple μέχρι αυτή τη στιγμή, υπογραμμίζει τον συμπληρωματικό χαρακτήρα της ενημέρωσης.

Παρόλα αυτά, η εγκατάσταση του νέου λογισμικού αναμένεται να επιλύσει ζητήματα ταχύτητας και να προσφέρει ένα πιο άμεσο interface για όσους βασίζονται στο Apple TV 4K ως το κεντρικό hub οικιακής ψυχαγωγίας. Το hardware παραμένει ικανότατο, και η Apple φροντίζει να συντηρεί τη ρευστότητα του λογισμικού στο κορυφαίο επίπεδο της κατηγορίας.

Αναλυτικά τα νέα χαρακτηριστικά του tvOS 27

Οι προσθήκες της νέας έκδοσης περιλαμβάνουν ομαλότερα animations κατά την εκκίνηση εφαρμογών, ενσωμάτωση του AppleCare στα Settings, αυξημένο μέγεθος κειμένου για καλύτερη προσβασιμότητα και την επιλογή Smart Downloads για αυτόματη διαχείριση περιεχομένου, βελτιστοποιώντας την εμπειρία χρήσης.

Ας δούμε αναλυτικά τις κύριες αλλαγές:

Επανασχεδιασμένη εφαρμογή Podcasts: Ακολουθώντας τη σχεδιαστική γλώσσα του iOS και του iPadOS, η εφαρμογή αποκτά νέο περιβάλλον χρήσης (UI) προσαρμοσμένο για μεγάλες οθόνες, καθιστώντας την πλοήγηση σε επεισόδια και συνδρομές πιο εργονομική με τη χρήση του Siri Remote.

Ακολουθώντας τη σχεδιαστική γλώσσα του iOS και του iPadOS, η εφαρμογή αποκτά νέο περιβάλλον χρήσης (UI) προσαρμοσμένο για μεγάλες οθόνες, καθιστώντας την πλοήγηση σε επεισόδια και συνδρομές πιο εργονομική με τη χρήση του Siri Remote. Ταχύτερο AirPlay: Η ταχύτητα σύζευξης και μετάδοσης περιεχομένου από iPhone, iPad ή Mac βελτιώνεται αισθητά. Το AirPlay hand-off γίνεται σχεδόν ακαριαία, μειώνοντας το latency κατά την έναρξη του mirroring ή της αποστολής βίντεο και ήχου.

Η ταχύτητα σύζευξης και μετάδοσης περιεχομένου από iPhone, iPad ή Mac βελτιώνεται αισθητά. Το AirPlay hand-off γίνεται σχεδόν ακαριαία, μειώνοντας το latency κατά την έναρξη του mirroring ή της αποστολής βίντεο και ήχου. Smart Downloads: Μια λειτουργία που διαχειρίζεται έξυπνα τον αποθηκευτικό χώρο της συσκευής, κατεβάζοντας προληπτικά περιεχόμενο στο παρασκήνιο (όπως νέα επεισόδια σειρών στο Apple TV+), ώστε να εξαλειφθεί το buffering κατά την έναρξη της αναπαραγωγής, ακόμα και σε συνδέσεις με διακυμάνσεις ταχύτητας.

Μια λειτουργία που διαχειρίζεται έξυπνα τον αποθηκευτικό χώρο της συσκευής, κατεβάζοντας προληπτικά περιεχόμενο στο παρασκήνιο (όπως νέα επεισόδια σειρών στο Apple TV+), ώστε να εξαλειφθεί το buffering κατά την έναρξη της αναπαραγωγής, ακόμα και σε συνδέσεις με διακυμάνσεις ταχύτητας. Ομαλότερα Animations & App Launches: Ο κώδικας του tvOS έχει βελτιστοποιηθεί για να προσφέρει ταχύτερο άνοιγμα των εφαρμογών τρίτων και πιο "αέρινες" μεταβάσεις (transitions) μεταξύ των μενού, εκμεταλλευόμενος την επεξεργαστική ισχύ των A-series chips.

Ο κώδικας του tvOS έχει βελτιστοποιηθεί για να προσφέρει ταχύτερο άνοιγμα των εφαρμογών τρίτων και πιο "αέρινες" μεταβάσεις (transitions) μεταξύ των μενού, εκμεταλλευόμενος την επεξεργαστική ισχύ των A-series chips. Επιλογή Larger Text: Η Apple επεκτείνει τις επιλογές προσβασιμότητας, επιτρέποντας την καθολική αύξηση της γραμματοσειράς σε όλο το UI του tvOS, λειτουργία ιδιαίτερα χρήσιμη για μικρότερες τηλεοράσεις ή χρήστες με προβλήματα όρασης.

Η Apple επεκτείνει τις επιλογές προσβασιμότητας, επιτρέποντας την καθολική αύξηση της γραμματοσειράς σε όλο το UI του tvOS, λειτουργία ιδιαίτερα χρήσιμη για μικρότερες τηλεοράσεις ή χρήστες με προβλήματα όρασης. Ενσωμάτωση AppleCare: Οι χρήστες μπορούν πλέον να ελέγχουν το καθεστώς εγγύησης και την κάλυψη AppleCare απευθείας από την εφαρμογή των Ρυθμίσεων, χωρίς να απαιτείται η χρήση υπολογιστή ή iPhone.

Το "αγκάθι" του Audio Passthrough και οι απαιτήσεις του hardware

Η κοινότητα των home theater enthusiasts διατηρεί συγκεκριμένες απαιτήσεις από το οικοσύστημα του Apple TV. Το tvOS 27, αν και σταθερό, δεν αντιμετωπίζει προς το παρόν τις θεμελιώδεις ελλείψεις που εμποδίζουν τη συσκευή να θεωρηθεί ο απόλυτος αντικαταστάτης των εξειδικευμένων media players.

Οι χρήστες συνεχίζουν να ζητούν υποστήριξη bitstream passthrough για lossless μορφές ήχου υψηλής ανάλυσης, όπως το Dolby TrueHD και το DTS-HD Master Audio. Το Apple TV αποκωδικοποιεί εσωτερικά αυτά τα formats και τα εξάγει ως LPCM (Linear Pulse Code Modulation). Ενώ τεχνικά δεν υπάρχει απώλεια ποιότητας, η διαδικασία αυτή συχνά αφαιρεί τα χωρικά μεταδεδομένα σε πολύπλοκα setups, οδηγώντας πολλούς στο να προτιμούν λύσεις όπως το Nvidia Shield για αναπαραγωγή αρχείων υψηλού bitrate από τοπικούς servers (Plex, Infuse).

Επιπρόσθετα, το κομμάτι του hardware παραμένει στάσιμο. Οι απαιτήσεις για hardware αποκωδικοποίηση του codec AV1 (το οποίο γίνεται το στάνταρ στη βιομηχανία του streaming για υψηλή ποιότητα με χαμηλό bandwidth), υποστήριξη ρυθμού ανανέωσης 120Hz για ομαλότερη πλοήγηση και gaming, καθώς και πλήρη υποστήριξη Dolby Vision Profile 7, παραμένουν ανεκπλήρωτες. Το tvOS 27 είναι ένα λογισμικό στημένο σε hardware προηγούμενων ετών, το οποίο καλύπτει απόλυτα το 95% των καταναλωτών, αφήνοντας όμως ανικανοποίητο το απαιτητικό 5% των power users.

Χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας και Beta

Η ανάπτυξη του λειτουργικού ακολουθεί το αυστηρό ετήσιο πρόγραμμα της Apple. Η πρώτη Developer Beta του tvOS 27 κυκλοφόρησε ταυτόχρονα με την ανακοίνωση, δίνοντας τη δυνατότητα στους δημιουργούς εφαρμογών να προσαρμόσουν τον κώδικά τους, ειδικά για να εκμεταλλευτούν τα νέα animations και την αυξημένη ταχύτητα.

Η Public Beta, η οποία παραδοσιακά είναι πιο σταθερή και απευθύνεται σε χρήστες που θέλουν να δοκιμάσουν τις νέες λειτουργίες νωρίτερα, αναμένεται τον Ιούλιο του 2026. Η τελική έκδοση θα γίνει διαθέσιμη στο ευρύ κοινό τον Σεπτέμβριο, πιθανότατα λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση της νέας σειράς iPhone 18.