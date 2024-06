Το πρώτο trailer για την ταινία Venom: The Last Dance είναι εδώ, και είναι πραγματικά συναρπαστικό. Στο video παρακολουθούμε τον Eddie Brock (Tom Hardy) και τον συμβιωτή κολλητό του, καθώς το δίδυμο φαίνεται να δουλεύει σαν καλολαδωμένη μηχανή για να νικήσει τους κακούς.



Προβλήματα προκύπτουν όταν αποδεικνύεται ότι υπάρχει μια μεγάλη απειλή που έρχεται από το διάστημα. Φαίνεται ότι είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που έχουν αντιμετωπίσει ποτέ ο Eddie και ο συμβιωτής και, όπως φαίνεται, μπορεί να μην τα καταφέρουν ζωντανοί. Ίσως γι' αυτό λέγεται «Ο τελευταίος χορός»...



Το Venom: The Last Dance έχει επιβεβαιωθεί ότι θα είναι η τελευταία ταινία του franchise. Η Kelly Marcel σκηνοθετεί, με τους Juno Temple και Chiwetel Ejiofor να πλαισιώνουν τον Hardy στο καστ. Κρίνοντας από το trailer, φαίνεται να προσπαθούν να αιχμαλωτίσουν τον Eddie και τον Venom. Το threequel ακολουθεί τις ταινίες Venom και Venom: Let There Be Carnage, αλλά ο Hardy και ο συμβιωτής έκαναν επίσης μια εμφάνιση σε μια από τις post-credits σκηνές του Spider-Man: No Way Home.



Το Venom: The Last Dance θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 25 Οκτωβρίου.