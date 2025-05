Viber Dating και νέα επαγγελματικά εργαλεία διαθέσιμα στην Ελλάδα

Σε ένα αποκλειστικό media brunch event στην Αθήνα σήμερα, το Rakuten Viber παρουσίασε νέες λειτουργίες για χρήστες και επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της εξελισσόμενης στρατηγικής του ως super app. Η εταιρεία λάνσαρε επίσημα το Viber Dating στην Ελλάδα, μια ασφαλή και ελεγχόμενη εμπειρία γνωριμιών εντός της εφαρμογής, και τον Viber Ads Manager, μια αυτοδιαχειριζόμενη διαφημιστική πλατφόρμα σχεδιασμένη για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι δύο αυτές υπηρεσίες ενισχύουν τον ρόλο της Ελλάδας ως κέντρο καινοτομίας και μία από τις πρώτες αγορές που αποκτούν πρόσβαση στα νεότερα προϊόντα του Viber.

Το Viber Dating βοηθά τους χρήστες στην Ελλάδα να γνωρίσουν πραγματικούς ανθρώπους και να δημιουργήσουν ουσιαστικές σχέσεις, χωρίς να φύγουν από την εφαρμογή. Ως η πρώτη εφαρμογή επικοινωνίας που προσφέρει μια ολοκληρωμένη και ελεγχόμενη λύση γνωριμιών, το Viber δίνει προτεραιότητα στην αυθεντικότητα και την ασφάλεια των χρηστών. Η ιδιωτικότητα αποτελεί πρωταρχικό στόχο, ειδικά στην Ελλάδα, όπου το 49% των καταναλωτών ανησυχεί για το πως οι εταιρίες χρησιμοποιούν τα προσωπικά τους δεδομένα στο διαδίκτυο και μόνο το 25% νιώθει ότι ελέγχει τα δεδομένα του. Το Viber Dating προσφέρει:

Επαλήθευση προφίλ : Τα προφίλ συνδέονται με πραγματικούς λογαριασμούς Viber, επαληθευμένους μέσω του αριθμού τηλεφώνου.

: Τα προφίλ συνδέονται με πραγματικούς λογαριασμούς Viber, επαληθευμένους μέσω του αριθμού τηλεφώνου. Απόκρυψη αριθμού : Ο αριθμός τηλεφώνου παραμένει ιδιωτικός – εσείς αποφασίζετε αν και πότε θα τον μοιραστείτε.

: Ο αριθμός τηλεφώνου παραμένει ιδιωτικός – εσείς αποφασίζετε αν και πότε θα τον μοιραστείτε. Συντονισμός : Συνδυασμός μηχανικής και ανθρώπινης λειτουργίας εξασφαλίζει μια θετική εμπειρία για όλους.

: Συνδυασμός μηχανικής και ανθρώπινης λειτουργίας εξασφαλίζει μια θετική εμπειρία για όλους. Ξεχωριστές συνομιλίες: Το προφίλ γνωριμιών είναι ανεξάρτητο από τον κύριο λογαριασμό Viber, κρατώντας τις δραστηριότητες γνωριμιών ιδιωτικές.

«Οι χρήστες μας μας είπαν ότι θέλουν πραγματικές συνδέσεις με αληθινούς ανθρώπους, αλλά και έλεγχο της ιδιωτικότητάς τους», δήλωσε ο Atanas Raykov, Αντιπρόεδρος Μάρκετινγκ της Rakuten Viber. «Το Viber Dating σχεδιάστηκε με αυτό κατά νου. Είναι μια φυσική επέκταση της αποστολής μας να δημιουργούμε έμπιστες, ουσιαστικές συνδέσεις – και τώρα αυτό περιλαμβάνει και τις γνωριμίες.»

Η δημιουργία προφίλ στο Viber Dating είναι δωρεάν και εύκολη: οι χρήστες εισάγουν τις προτιμήσεις τους, προσθέτουν μια σύντομη περιγραφή και φωτογραφίες, και ξεκινούν να εξερευνούν πιθανούς συντρόφους. Οι συνομιλίες παραμένουν στην καρτέλα γνωριμιών μέχρι οι χρήστες να επιλέξουν να μεταφερθούν στις ασφαλείς, κρυπτογραφημένες συνομιλίες της κύριας εφαρμογής. Premium λειτουργίες όπως Who Liked Me (που επιτρέπει στους χρήστες να ταιριάξουν γρήγορα με όσους τους έχουν ήδη επιλέξει), Boost (που αυξάνει την ορατότητα του προφίλ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα) και Mega Like (που δείχνει σε έναν πιθανό σύντροφο ιδιαίτερο ενδιαφέρον) είναι ήδη διαθέσιμες στην Ελλάδα και σύντομα θα επεκταθούν παγκοσμίως.

Ένα Super App για Χρήστες και Επιχειρήσεις

Η εισαγωγή του Viber Ads Manager αποτελεί καθοριστικό βήμα στην εξέλιξη του Viber ως super app για επιχειρήσεις. Αυτή η αυτοδιαχειριζόμενη διαφημιστική λύση δίνει τη δυνατότητα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις να δημιουργούν καμπάνιες με ευέλικτους προϋπολογισμούς, εύκολη στόχευση και μοντέλο πληρωμής βάσει χρήσης. Η πλατφόρμα άνοιξε πρόσφατα τη λίστα αναμονής της στην Ελλάδα, όπου η πλειονότητα των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες, και ενισχύει τους αυτοδιαχειριζόμενους επαγγελματικούς λογαριασμούς για τις μικρότερες επιχειρήσεις. Οι λύσεις αυτές επεκτείνουν την υπάρχουσα υπηρεσία Viber for Business για μεγάλες επιχειρήσεις, επιτρέποντας σε ελληνικές επιχειρήσεις όλων των μεγεθών να καλύπτουν τις ανάγκες τους.

«Η Ελλάδα συνεχίζει να αποτελεί βασικό κέντρο καινοτομίας για εμάς», δήλωσε η Cristina Constandache, Chief Revenue Officer της Rakuten Viber. «Αυτά τα λανσαρίσματα αντικατοπτρίζουν τη στρατηγική μας να γίνουμε μια super app που προσφέρει αξία τόσο στους χρήστες όσο και στις επιχειρήσεις – και η Ελλάδα διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση αυτού του μέλλοντος.»