ViewSonic: Νέοι βιώσιμοι προβολείς 4.000 Lumens για επαγγελματική και εκπαιδευτική χρήση

Η ViewSonic Corp., κορυφαίος πάροχος λύσεων απεικόνισης, παρουσίασε τη νέα σειρά LSD400, η οποία περιλαμβάνει δύο νέους προβολείς λέιζερ με φωτεινότητα 4.000 ANSI Lumens. Πρόκειται για τον LSD400W και τον ιδανικό για προβολή από κοντινή απόσταση LSD400HD-ST, που έρχονται να προστεθούν στη σειρά Luminous Superior (LS Series). Εξοπλισμένοι με πηγές φωτός λέιζερ υψηλής απόδοσης, οι προβολείς παρέχουν υψηλή φωτεινότητα με 49% χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και εύκολη προσαρμογή σε επιχειρηματικά και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Φωτεινότητα με λέιζερ και περιβαλλοντική αποδοτικότητα

Χάρη στην προηγμένη τεχνολογία λέιζερ φωσφόρου 3ης γενιάς, η σειρά LSD400 βελτιώνει τη φωτεινότητα και την απόδοση, καταναλώνοντας παράλληλα έως και 49% λιγότερη ενέργεια σε σχέση με τα παραδοσιακά μοντέλα με λάμπα. Αυτό συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους κατά την καθημερινή χρήση.

Με διάρκεια ζωής 30.000 ωρών, οι νέοι προβολείς εξαλείφουν την ανάγκη για συχνή αντικατάσταση λάμπας, που μπορεί να χρειαζόταν έως και πέντε φορές για αντίστοιχο χρόνο χρήσης. Έτσι, μειώνεται σημαντικά η ανάγκη συντήρησης, περιορίζεται η σπατάλη πόρων και εξαλείφεται ο κίνδυνος ρύπανσης από υδράργυρο. Επιπλέον, η χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας συνεπάγεται πιο αθόρυβη ψύξη, προσφέροντας συνολικά καλύτερη οπτικοακουστική εμπειρία.

Αξιόπιστη οπτική ποιότητα και ευελιξία εγκατάστασης

Σχεδιασμένη για εύκολη εγκατάσταση, η σειρά υποστηρίζει προβολή 360°, H/V keystone correction και ρύθμιση τεσσάρων γωνιών. Με αυτά τα χαρακτηριστικά, προσφέρει δυνατότητα τοποθέτησης σε διαφορετικές γωνίες και διατάξεις χώρων χωρίς παραμόρφωση εικόνας. Η σειρά μπορεί να προβάλλει οπτικό υλικό έως και σε 300 ίντσες, ενώ το μοντέλο LSD400HD-ST μπορεί να αποδώσει εικόνα 100 ιντσών από μόλις 1,1 μέτρο.

Με τεχνολογία DLP, η σειρά LSD400 παρέχει σταθερή φωτεινότητα και χρωματική απόδοση με την πάροδο του χρόνου, χωρίς κιτρίνισμα. Αυτό το χαρακτηριστικό καθιστά τους προβολείς ιδανικούς για αίθουσες συσκέψεων και διδασκαλίας, όπου η καθαρότητα της εικόνας είναι κρίσιμη. Αυτή η απόδοση είναι εξίσου σημαντική για εφαρμογές όπως οι προσομοιωτές γκολφ, όπου η ειδική λειτουργία Golf Mode ενισχύει τη ζωντάνια των χρωμάτων για πιο ρεαλιστική και ζωντανή εμπειρία.

Ο σχεδιασμός των προβολέων, αποτρέπει την είσοδο σκόνης στα εσωτερικά εξαρτήματα, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια απόδοση με ελάχιστη συντήρηση. Για εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας, ο έλεγχος LAN με πιστοποίηση Crestron και συμβατότητα με συστήματα ελέγχου τρίτων, απλοποιεί την κεντρική διαχείριση των συσκευών, επιτρέποντας στις ομάδες IT να διαχειρίζονται αποτελεσματικά πολλές τοποθεσίες.