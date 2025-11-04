ViewSonic: Νέοι laser προβολείς 4.000 ANSI lumens με 59% λιγότερη κατανάλωση ενέργειας

Η ViewSonic Corp. ανακοίνωσε την επέκταση της σειράς προβολέων χωρίς λάμπα Luminous Superior Series (LS Series) με δύο νέα μοντέλα laser, τα LSD400HD και LSD401HD, τα οποία διαθέτουν οπτικό ζουμ 1,3x και δυνατότητες ελέγχου μέσω LAN, πιστοποιημένες από τα συστήματα Crestron και Q-SYS. Και τα δύο μοντέλα προσφέρουν φωτεινότητα 4.000 ANSI Lumens σε ανάλυση Full HD (1080p) και καταναλώνουν έως και 59% λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με αντίστοιχα μοντέλα με λάμπα. Σχεδιασμένοι για εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας και εντατικής λειτουργίας, αυτοί οι προβολείς προσφέρουν ασυναγώνιστη διάρκεια ζωής, ενεργειακή και οικονομική αποδοτικότητα, καθώς και αξιόπιστη απόδοση, καλύπτοντας τις απαιτήσεις επαγγελματικών περιβαλλόντων AV.

Η σειρά προβολέων χωρίς λάμπα της ViewSonic, με φωτεινότητα 4.000 ANSI Lumens, διευρύνει την εν λόγω γκάμα μετά τις τελευταίες προσθήκες των μοντέλων WXGA LSD400W και short-throw LSD400HD-ST. Αυτές οι μονάδες υψηλής απόδοσης χρησιμοποιούν προηγμένη τεχνολογία laser-phosphor για να προσφέρουν μεγάλη διάρκεια ζωής στην πηγή φωτός έως και 30.000 ώρες. Αυτό το βασικό χαρακτηριστικό προάγει τόσο τη βιωσιμότητα όσο και την οικονομία, καταναλώνοντας λιγότερη ενέργεια σε σχέση με τους παραδοσιακούς προβολείς με λάμπα, αποφεύγοντας τις αντικαταστάσεις λαμπών και τη χρήση τοξικού υδραργύρου, ενώ ελαχιστοποιεί το κόστος συντήρησης σε χρόνο και χρήμα.

Αδιάκοπη ενσωμάτωση Pro AV και ευέλικτη εγκατάσταση

Το μοντέλο LSD401HD έχει σχεδιαστεί για χώρο ProAV και προσφέρει συμβατότητα ελέγχου μέσω LAN, πιστοποιημένη από κορυφαίες πλατφόρμες όπως οι Crestron και Q-SYS. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την εύκολη ενσωμάτωση στα υπάρχοντα συστήματα AV επιχειρήσεων, υποστηρίζοντας κεντρική διαχείριση συσκευών σε μεγάλες εμπορικές εγκαταστάσεις πολλαπλών χώρων, μειώνοντας έτσι τις ανάγκες εργασίας σε εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας και αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα του συστήματος.

Με τα δύο νέα μοντέλα, σε συνδυασμό με μια σειρά προηγμένων λειτουργιών που περιλαμβάνουν προβολή 360°, διόρθωση keystone οριζόντιας / κατακόρυφης κατεύθυνσης και ρύθμιση τεσσάρων γωνιών, η ευελιξία στην εγκατάσταση εξασφαλίζεται επίσης για τους ολοκληρωτές συστημάτων. Αυτός ο συνδυασμός εξασφαλίζει γρήγορη και ακριβή ευθυγράμμιση της εικόνας ακόμη και σε μη τυπικές επιφάνειες, καθώς και προβολή από σχεδόν οποιαδήποτε δύσκολη γωνία, χωρίς να επηρεάζεται η αισθητική του χώρου.

Παροχή εντυπωσιακών και ρεαλιστικών εμπειριών

Πέρα από τη βασική εμπορική χρήση, η σειρά LS της ViewSonic προσφέρει δημιουργική ελευθερία σε χώρους που θέλουν να ανανεώσουν το περιβάλλον τους με δυναμικές, χωρίς οθόνη, προβολές. Με ευέλικτους προβολείς χωρίς λάμπα, η σειρά υποστηρίζει πολύπλοκες εφαρμογές στο λιανικό εμπόριο, την ψυχαγωγία και την αναπτυσσόμενη αγορά προσομοιωτών αθλημάτων.

Η σειρά LS επιτρέπει στους χειριστές να μεταμορφώνουν άμεσα γνώριμους χώρους σε πλήρως καθηλωτικά περιβάλλοντα. Για παράδειγμα, σε αίθουσες bowling, η προβολή στους διαδρόμους και στους τοίχους δημιουργεί μια πανοραμική εμπειρία 360°, μετατρέποντας τη νυχτερινή έξοδο για bowling σε μια εντυπωσιακή εμπειρία που αυξάνει την αλληλεπίδραση των πελατών και τις επαναλαμβανόμενες επισκέψεις.

Για εσωτερικούς προσομοιωτές γκολφ, η ειδική λειτουργία Golf Mode βελτιστοποιεί τα χρώματα και τη φωτεινότητα, αναπαράγοντας ρεαλιστικά τα γήπεδα, τα fairways και τις συνθήκες εξωτερικού φωτισμού. Σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις GDR (Golf Driving Range) αλλά και σε οικιακά συστήματα γκολφ, η σειρά LS προσφέρει ζωντανή, κρυστάλλινη εικόνα, που ενισχύει τον ρεαλισμό της προσομοίωσης και ικανοποιεί τις υψηλότερες απαιτήσεις τόσο των χειριστών όσο και των παικτών.

Τα μοντέλα LSD400HD και LSD401HD είναι πλέον διαθέσιμα παγκοσμίως μέσω εξουσιοδοτημένων μεταπωλητών της ViewSonic.

Προβολέας Laser ViewSonic LSD400HD

Αποδοτική πηγή φωτός laser με διάρκεια ζωής έως και 30.000 ώρες, εξοικονομώντας ενέργεια έως και 59%.

Φωτεινότητα 4.000 ANSI Lumens και ανάλυση 1080p, με δυνατότητα προβολής έως 300 ιντσών.

Οπτικό ζουμ 1,1x, προβολή 360°, οριζόντια / κατακόρυφη διόρθωση keystone και γρήγορη ρύθμιση τεσσάρων γωνιών για ευέλικτη εγκατάσταση.

Ειδική λειτουργία Golf Mode, προσαρμοσμένη σε εμπορικούς και οικιακούς προσομοιωτές.

Προβολέας Laser ViewSonic LSD401HD