Η Samsung διευρύνει την premium σειρά Micro RGB για το 2026

Η Samsung Electronics Co., Ltd. ανακοίνωσε το λανσάρισμα της διευρυμένης σειράς τηλεοράσεων Micro RGB μέσα στο 2026, η οποία θα είναι διαθέσιμη στα μοντέλα 55, 65, 75, 85, 100 και 115 ιντσών. Το νέο, ανανεωμένο lineup σηματοδοτεί την πιο πρόσφατη εξέλιξη της τεχνολογίας οθονών Micro RGB της Samsung.

«Με την τελευταία τεχνολογία Samsung, το Micro RGB χαρτοφυλάκιο μας προσφέρει ζωντανά χρώματα και ευκρίνεια που κάνουν τις ταινίες, τα αθλητικά και τις τηλεοπτικές εκπομπές να μοιάζουν πιο αληθινά και συναρπαστικά», δήλωσε ο Hun Lee, Executive Vice President του Visual Display (VD) Business στη Samsung Electronics. «Επεκτείνοντας τη σειρά για το 2026, δημιουργούμε μια νέα premium κατηγορία με μεγέθη που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων χώρων διαβίωσης, διατηρώντας παράλληλα τα υψηλότερα πρότυπα εικόνας».

Οι τελικοί χρήστες επιθυμούν καλύτερη ποιότητα εικόνας από τις τηλεοράσεις τους, και αυτό αποτελεί την ειδοποιό διαφορά ως προς τον λόγο αναβάθμισης σε premium μοντέλα. Κάθε μοντέλο Micro RGB αξιοποιεί την αρχιτεκτονική οθόνης της Samsung, είτε χρησιμοποιείται ως κεντρικό στοιχείο για μεγάλους χώρους διαβίωσης είτε ως μια premium οθόνη που εξοικονομεί χώρο.

Micro RGB: Ακρίβεια σχεδιασμένη για ρεαλιστικά χρώματα

Βασισμένη στη Micro RGB 115 ιντσών που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2025, η νέα σειρά περιλαμβάνει προηγμένα χαρακτηριστικά και βελτιώσεις που αναβαθμίζουν την απόδοση της εικόνας σε χρώμα, ευκρίνεια και στυλ:

Τεχνολογία Micro RGB: Χρησιμοποιεί κόκκινα, πράσινα και μπλε LED κάτω των 100μm (sub- 100μm) που το καθένα εκπέμπει ανεξάρτητα φως. Αυτή η αρχιτεκτονική οθόνης επιτρέπει ακριβή έλεγχο του φωτός και ενισχυμένη* χρωματική ακρίβεια. Οι ανανεωμένες* τεχνολογίες επεξεργασίας εικόνας, συμπεριλαμβανομένων των 4K AI Upscaling Pro και AI Motion Enhancer Pro, βελτιώνουν τη φωτεινότητα, εξομαλύνουν την κίνηση και προσθέτουν ευκρίνεια σε πραγματικό χρόνο*.

Βελτιωμένα χαρακτηριστικά ήχου: Συμπεριλαμβανομένων των Dolby Atmos® για πολυδιάστατο ήχο, Adaptive Sound Pro για βελτιστοποιημένη ευκρίνεια βάσει του χώρου και του τύπου περιεχομένου, και Q-Symphony, που συνδέει τα ηχεία της τηλεόρασης με συμβατές συσκευές Samsung για να προσφέρει ένα βαθύτερο* ηχητικό πεδίο. Όλες οι τηλεοράσεις Samsung του 2026 θα διαθέτουν επίσης το Eclipsa Audio, το νέο σύστημα ήχου που έχει σχεδιαστεί για καθηλωτικό 3D ήχο.

Πρώτη ματιά στην CES 2026

Αναδεικνύοντας τις τελευταίες εξελίξεις της Samsung στην απόδοση των οθονών, η εταιρεία θα παρουσιάσει τη νέα σειρά Micro RGB στην CES 2026, που θα πραγματοποιηθεί στο Λας Βέγας από τις 6 έως τις 9 Ιανουαρίου. Η παρουσία της Samsung στην εκδήλωση θα ενισχύσει τη δέσμευσή της να προσφέρει ultra-premium οθόνες σε ένα ευρύτερο φάσμα μεγεθών οθόνης και χώρων διαβίωσης.

*συγκριτικά με τα προηγούμενα μοντέλα της ίδιας σειράς