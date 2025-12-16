Τέξας εναντίον Big Tech: Στο σκαμνί Samsung, LG και Sony για μαζική «κατασκοπεία» τηλεθεατών

Η «έξυπνη» τηλεόραση στο σαλόνι σας ίσως να είναι πολύ πιο έξυπνη –και αδιάκριτη– από όσο νομίζετε. Σε μια νομική κίνηση που αναμένεται να αναδιαμορφώσει τους κανόνες προστασίας της ιδιωτικότητας στις ΗΠΑ και ενδεχομένως παγκοσμίως, η Πολιτεία του Τέξας κατέθεσε αγωγές εναντίον των μεγαλύτερων κατασκευαστών τηλεοράσεων στον κόσμο.

Στο στόχαστρο βρίσκονται η Samsung, η Sony, η LG, η TCL και η Hisense. Η κατηγορία είναι βαριά: οι εταιρείες αυτές φέρονται να χρησιμοποιούν τις συσκευές τους για να καταγράφουν, να αναλύουν και να εμπορεύονται τις τηλεοπτικές συνήθειες εκατομμυρίων πολιτών, μετατρέποντας τις οθόνες οικιακής ψυχαγωγίας σε εργαλεία ψηφιακής παρακολούθησης.

Η αόρατη τεχνολογία του ACR

Σύμφωνα με τα δικόγραφα που κατέθεσε ο Γενικός Εισαγγελέας του Τέξας, Ken Paxton, το κλειδί της υπόθεσης βρίσκεται σε μια τεχνολογία που ονομάζεται Automatic Content Recognition (ACR). Πρόκειται για ένα λογισμικό ενσωματωμένο στο λειτουργικό σύστημα των σύγχρονων Smart TVs, το οποίο λειτουργεί ουσιαστικά όπως το Shazam, αλλά για βίντεο.

Το ACR λαμβάνει στιγμιότυπα (screenshots) ή δείγματα ήχου από αυτό που προβάλλεται στην οθόνη σε πραγματικό χρόνο, είτε πρόκειται για τηλεοπτικό πρόγραμμα, ταινία μέσω DVD, βιντεοπαιχνίδι ή περιεχόμενο από streaming πλατφόρμες. Στη συνέχεια, συγκρίνει αυτά τα δεδομένα με μια τεράστια βιβλιοθήκη περιεχομένου για να ταυτοποιήσει τι ακριβώς παρακολουθεί ο χρήστης.

Αυτή η διαδικασία δεν είναι απλώς τεχνική, είναι εξαιρετικά προσοδοφόρα. Τα δεδομένα που συλλέγονται δημιουργούν ένα λεπτομερές προφίλ του καταναλωτή, το οποίο στη συνέχεια πωλείται σε διαφημιστές. Έτσι, αν παρακολουθείτε συχνά εκπομπές μαγειρικής, είναι πολύ πιθανό να αρχίσετε να βλέπετε στοχευμένες διαφημίσεις για σκεύη κουζίνας στο κινητό ή τον υπολογιστή σας.

Το νομικό οπλοστάσιο: Παραπλάνηση και αδιαφάνεια

Η ουσία της αγωγής δεν αφορά την ύπαρξη της τεχνολογίας αυτής καθαυτή, αλλά τον τρόπο με τον οποίο ενεργοποιείται. Ο Ken Paxton υποστηρίζει ότι οι κατασκευαστές παραβιάζουν τον νόμο του Τέξας περί Προστασίας των Καταναλωτών (DTPA).

Συγκεκριμένα, οι αγωγές αναφέρουν ότι οι εταιρείες:

Θάβουν τις επιλογές: Οι ρυθμίσεις για την απενεργοποίηση της συλλογής δεδομένων είναι συχνά κρυμμένες βαθιά στα μενού, κάνοντας δύσκολη την εύρεσή τους από τον μέσο χρήστη.

Οι ρυθμίσεις για την απενεργοποίηση της συλλογής δεδομένων είναι συχνά κρυμμένες βαθιά στα μενού, κάνοντας δύσκολη την εύρεσή τους από τον μέσο χρήστη. Χρησιμοποιούν παραπλανητική γλώσσα: Οι επιλογές συχνά παρουσιάζονται ως βελτιώσεις της εμπειρίας χρήστη (π.χ. «Ενεργοποίηση Διαδραστικών Υπηρεσιών» ή «Βελτίωση Ποιότητας Εικόνας»), χωρίς να αναφέρουν ξεκάθαρα ότι αφορούν την παρακολούθηση και πώληση δεδομένων.

Οι επιλογές συχνά παρουσιάζονται ως βελτιώσεις της εμπειρίας χρήστη (π.χ. «Ενεργοποίηση Διαδραστικών Υπηρεσιών» ή «Βελτίωση Ποιότητας Εικόνας»), χωρίς να αναφέρουν ξεκάθαρα ότι αφορούν την παρακολούθηση και πώληση δεδομένων. Λειτουργούν χωρίς ρητή συγκατάθεση: Σε πολλές περιπτώσεις, η συγκατάθεση θεωρείται δεδομένη κατά την αρχική εγκατάσταση της τηλεόρασης, όπου ο χρήστης καλείται να αποδεχτεί μαζικά πολυσέλιδους όρους χρήσης για να μπορέσει να λειτουργήσει τη συσκευή του.

«Οι εταιρείες αυτές εμπλέκονται σε μια σιωπηρή και παραπλανητική πρακτική μαζικής συλλογής δεδομένων», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Paxton, τονίζοντας πως οι καταναλωτές αγόρασαν τηλεοράσεις για ψυχαγωγία, όχι για να γίνουν προϊόν προς πώληση.

Μια αγορά δισεκατομμυρίων στηριγμένη στα «μάτια» μας

Η κίνηση αυτή του Τέξας έρχεται να φωτίσει μια πτυχή της τεχνολογικής βιομηχανίας που συχνά περνάει απαρατήρητη. Τα περιθώρια κέρδους από την πώληση του hardware (των ίδιων των τηλεοράσεων) έχουν συμπιεστεί δραματικά τα τελευταία χρόνια λόγω του ανταγωνισμού. Για να αντισταθμίσουν αυτή την απώλεια, οι κατασκευαστές έχουν στραφεί στη «μεταπώληση της προσοχής».

Τα δεδομένα τηλεθέασης είναι χρυσός για τη διαφημιστική βιομηχανία, καθώς προσφέρουν ακρίβεια που τα παραδοσιακά συστήματα μέτρησης (όπως της Nielsen) δυσκολεύονται να επιτύχουν σε ατομικό επίπεδο. Ωστόσο, η εμπορευματοποίηση αυτής της πληροφορίας χωρίς διαφάνεια δημιουργεί σοβαρά ηθικά και νομικά ζητήματα.

Το προηγούμενο της Vizio και η επόμενη μέρα

Δεν είναι η πρώτη φορά που η βιομηχανία τηλεοράσεων βρίσκεται αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη για παρόμοια ζητήματα. Πριν από μερικά χρόνια, η Vizio είχε συμφωνήσει να πληρώσει πρόστιμο 2,2 εκατομμυρίων δολαρίων στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC) των ΗΠΑ για παρόμοιες πρακτικές. Ωστόσο, η τρέχουσα αγωγή από το Τέξας είναι πολύ πιο ευρεία, καθώς στοχεύει ταυτόχρονα όλους τους μεγάλους παίκτες της αγοράς.

Εάν το Τέξας κερδίσει αυτή τη δικαστική μάχη, οι επιπτώσεις θα είναι άμεσες. Οι εταιρείες θα αναγκαστούν όχι μόνο να πληρώσουν υπέρογκα πρόστιμα, αλλά κυρίως να επανασχεδιάσουν το λογισμικό τους. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει την υποχρεωτική εισαγωγή ξεκάθαρων ερωτήσεων τύπου «opt-in» (θέλετε να ενεργοποιήσετε την παρακολούθηση; Ναι/Όχι) κατά την εγκατάσταση, αντί για τις τρέχουσες πρακτικές «opt-out» που απαιτούν από τον χρήστη να ψάξει για να απενεργοποιήσει την υπηρεσία.

Τι σημαίνει αυτό για τους χρήστες σήμερα;

Αν και η αγωγή αφορά την πολιτεία του Τέξας, οι πρακτικές αυτές είναι παγκόσμιες. Για τον καταναλωτή που ανησυχεί για την ιδιωτικότητά του, η συμβουλή των ειδικών κυβερνοασφάλειας είναι σαφής: