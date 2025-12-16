LG Micro RGB evo: Η πιο προηγμένη LCD τηλεόραση της LG

Η LG Electronics (LG) θα παρουσιάσει την πρώτη της ναυαρχίδα RGB τηλεόραση στο CES 2026, τη LG Micro RGB evo, νικήτρια στα CES 2026 Innovation Awards. Αξιοποιώντας την τεχνολογία Micro RGB και τα μικρότερα μεμονωμένα RGB LED που έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ σε τηλεόραση LG, η νέα οθόνη σηματοδοτεί ένα σημαντικό άλμα σε σχέση με την τεχνολογία MiniLED.

Η LG Micro RGB evo αποτελεί μια ουσιαστική εξέλιξη στην τεχνολογία Micro RGB: αξιοποιεί την ακρίβεια της OLED για τον έλεγχο κάθε RGB οπίσθιου φωτισμού LED, μεταφέροντας 13 χρόνια τεχνολογικής υπεροχής της LG OLED στην κατηγορία RGB. Την απόδοση αυτή υποστηρίζει ο νέος, αναβαθμισμένος α (Alpha) 11 AI Processor Gen 3 με αρχιτεκτονική Dual AI Engine, ο οποίος διαθέτει Dual Super Upscaling για ταυτόχρονη επεξεργασία δύο τύπων AI upscaling. Έτσι, ενισχύεται η ευκρίνεια, ενώ παράλληλα αποδίδονται φυσικές και ισορροπημένες εικόνες, προσφέροντας κορυφαίο επίπεδο καθαρότητας και αίσθησης εμβύθισης.

Η εξαιρετικά υψηλή αυτή επεξεργαστική ισχύς ενεργοποιεί το RGB Primary Color Ultra, μια καινοτομία που προσφέρει πλήρες φάσμα αναπαραγωγής χρωμάτων. Χάρη σε αυτή την τεχνολογία, η LG Micro RGB evo επιτυγχάνει κορυφαία απόδοση, με πιστοποίηση από την Intertek για 100% κάλυψη χρωματικού εύρους στα πρότυπα BT.2020, DCI-P3 και Adobe RGB, δηλαδή το υψηλότερο δυνατό επίπεδο χρωματικής αναπαραγωγής. Αυτό διασφαλίζει ιδανική ακρίβεια για κάθε χρήση, από το digital editing και τον κινηματογράφο HDR έως τις τεχνολογίες οθονών επόμενης γενιάς.

Την κορυφαία χρωματική απόδοση συμπληρώνει το Micro Dimming Ultra, το οποίο διαχειρίζεται περισσότερες από χίλιες ζώνες τοπικού dimming με εξαιρετική ακρίβεια. Η τεχνολογία αυτή προσφέρει κορυφαία αντίθεση στην κατηγορία των LCD τηλεοράσεων, ελέγχοντας με ακρίβεια τη φωτεινότητα και το χρώμα ώστε να αποκαλύπτονται οι πιο λεπτές λεπτομέρειες τόσο στις σκοτεινές όσο και στις φωτεινές σκηνές.

Πέρα από την ποιότητα εικόνας, η καινοτομία επεκτείνεται στην εμπειρία του πελάτη. Η διεπαφή είναι βαθιά προσωποποιημένη μέσω της βραβευμένης πλατφόρμας webOS, με δυνατότητες όπως το Voice ID, το AI Picture/Sound Wizard και η προσαρμοσμένη οθόνη "My Page". Η αναβαθμισμένη υπηρεσία AI Concierge, το AI Chatbot και η AI Αναζήτηση ενισχύουν περαιτέρω την εμπειρία θέασης, βοηθώντας τους πελάτες να εξερευνούν εύκολα πληροφορίες σχετικές με το περιεχόμενο.

Η LG Micro RGB evo, μοντέλο MRGB95, θα διατίθεται σε διαστάσεις 100, 86 και 75 ιντσών.