Just Dance Now: Οι LG και Ubisoft φέρνουν το παιχνίδι στις τηλεοράσεις της πρώτης

Η LG Electronics (LG) και η Ubisoft συνεργάζονται για την κυκλοφορία του δημοφιλούς μουσικοχορευτικού παιχνιδιού Just Dance Now στις έξυπνες τηλεοράσεις LG. Το επίσημο trailer θα παρουσιαστεί στo Paris Games Week 2025, ενώ το παιχνίδι θα είναι διαθέσιμο σταδιακά από τον Δεκέμβριο του 2025 μέσω του LG Gaming Portal σε Βόρεια Αμερική και Ευρώπη. Χάρη στη συνεργασία αυτή, οι κάτοχοι LG Smart TV σε επιλεγμένες αγορές θα μπορούν να απολαμβάνουν τις αγαπημένες τους χορογραφίες του Just Dance χωρίς την ανάγκη κονσόλας.

Με περισσότερους από 135 εκατομμύρια παίκτες παγκοσμίως, το Just Dance Now προσφέρει δυναμικές χορογραφίες σε περισσότερα από 500 κορυφαία τραγούδια των διεθνών charts. Οι έξυπνες τηλεοράσεις LG με webOS 22 και μετά θα προσφέρουν εύκολη πρόσβαση σε αυτή τη μεγάλη μουσική βιβλιοθήκη. Με αφορμή την κυκλοφορία, οι χρήστες LG TV θα έχουν αποκλειστική πρόσβαση σε ένα Just Dance “map” περιορισμένης διάρκειας, βασισμένη στο Money Pull Up, το viral τραγούδι που έχει συγκεντρώσει δεκάδες εκατομμύρια streams παγκοσμίως.

Οι χρήστες LG Smart TV θα μπορούν να παίζουν δωρεάν το Just Dance Now για περιορισμένο χρονικό διάστημα κάθε μέρα, απολαμβάνοντας την εμπειρία του χορού με αγαπημένες επιτυχίες απευθείας στην τηλεόρασή τους. Όσοι επιθυμούν να συνεχίσουν το παιχνίδι, θα μπορούν να επεκτείνουν την πρόσβασή τους μέσω συνδρομής ή αγοράς πακέτων τραγουδιών.

Οι παίκτες μπορούν να απολαύσουν ατελείωτες ώρες χορού με φίλους και οικογένεια, χρησιμοποιώντας απλώς το LG Magic Remote, χωρίς να χρειάζονται επιπλέον χειριστήρια ή κονσόλα. Χάρη στην τεχνολογία ανίχνευσης κίνησης, το τηλεχειριστήριο LG Magic Remote καταγράφει με ακρίβεια κάθε κίνηση, αποτυπώνοντάς την στην οθόνη για μια ομαλή και άμεση εμπειρία παιχνιδιού.

Η εφαρμογή Just Dance Now θα κυκλοφορήσει αρχικά σε beta έκδοση πριν από τη βασική της διάθεση, σε επιλεγμένες αγορές όπως η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς. Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου δύο εβδομάδων, οι χρήστες θα μπορούν να δοκιμάσουν τρία τραγούδια την πρώτη ημέρα και ένα τραγούδι καθημερινά στη συνέχεια.