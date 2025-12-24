Gaming και κινηματογραφική εμπειρία με τη δύναμη του AI από τη Samsung

Τα τελευταία χρόνια, η οικιακή ψυχαγωγία έχει πάψει προ πολλού να αποτελεί μια παθητική διαδικασία. Ο σύγχρονος καταναλωτής, και ειδικότερα ο απαιτητικός gamer, αναζητά πλέον μια ολιστική εμπειρία που υπερβαίνει τα στενά όρια της απλής θέασης. Αναζητά την απόλυτη εμβύθιση, την τελειότητα στην κίνηση και την ευκρίνεια που αγγίζει τα όρια του ρεαλισμού.

Η Samsung, πιστή στη δέσμευσή της για καινοτομία, απαντά σε αυτή την ανάγκη ενσωματώνοντας στις τηλεοράσεις της τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης που μεταμορφώνουν κάθε σαλόνι σε προσωπική αίθουσα κινηματογράφου και αρένα eSports. Εστιάζοντας σε τρία κορυφαία μοντέλα της εταιρείας, μπορούμε να δούμε πώς η Samsung συνδυάζει την κορυφαία ποιότητα εικόνας με τον καθηλωτικό ήχο, θέτοντας νέα πρότυπα στον κλάδο.

Samsung OLED S95F 83”: Μια ναυαρχίδα εικόνας και ταχύτητας

Στην κορυφή της πυραμίδας των επιλογών για τον απαιτητικό χρήστη που δεν συμβιβάζεται με τίποτα λιγότερο από το τέλειο, δεσπόζει η Samsung OLED S95F των 83 ιντσών. Πρόκειται για μια συσκευή που δεν αποτελεί απλώς μια τηλεόραση, αλλά ένα παράθυρο σε έναν κόσμο απαράμιλλης αισθητικής και τεχνολογικής υπεροχής. Το κυρίαρχο στοιχείο που καθορίζει την απόδοση αυτού του μοντέλου είναι ο πανίσχυρος επεξεργαστής NQ4 AI Gen3. Αυτός ο «εγκέφαλος» της τηλεόρασης χρησιμοποιεί προηγμένα νευρωνικά δίκτυα για να αναλύει και να βελτιστοποιεί κάθε καρέ σε πραγματικό χρόνο. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν περιορίζεται σε απλές διορθώσεις, αλλά αντιλαμβάνεται το είδος του περιεχομένου και προσαρμόζει δυναμικά την εικόνα και τον ήχο, προσφέροντας μια εμπειρία θέασης που προσεγγίζει την ανθρώπινη αντίληψη.

Ωστόσο, το στοιχείο που πραγματικά διαφοροποιεί την S95F και την καθιστά αντικείμενο πόθου για τους gamers και τους cinephiles είναι η τεχνολογία Glare Free. Για χρόνια, το μεγαλύτερο πρόβλημα των γυαλιστερών OLED οθονών ήταν οι έντονες αντανακλάσεις σε φωτεινά περιβάλλοντα, οι οποίες συχνά απέσπαγαν την προσοχή από τη δράση. Η Samsung, με την εφαρμογή της Glare Free επίστρωσης, μειώνει δραστικά τις αντανακλάσεις από εξωτερικές πηγές φωτός, επιτρέποντας στον θεατή να απολαμβάνει το περιεχόμενο με απόλυτη καθαρότητα, διατηρώντας ταυτόχρονα την πιστότητα των χρωμάτων και το απόλυτο βάθος του μαύρου ανέπαφα, χωρίς αλλοιώσεις.

Στον τομέα της φωτεινότητας και της αντίθεσης, η τεχνολογία OLED HDR Pro αναλαμβάνει τα ηνία. Μέσω της pixel-perfect διαχείρισης του φωτός που επιτρέπει η τεχνολογία OLED, το HDR Pro προσφέρει μια δυναμική εμβέλεια που κόβει την ανάσα. Τα φωτεινά σημεία είναι εκτυφλωτικά λαμπερά χωρίς να «καίγονται», ενώ οι σκοτεινές σκηνές διατηρούν την πληροφορία τους, δημιουργώντας μια εικόνα με τρισδιάστατη αίσθηση. Για τους λάτρεις του gaming, η S95F κρύβει έναν άσο στο μανίκι της: την τεχνολογία Motion Xcelerator με ρυθμό ανανέωσης που αγγίζει τα 165Hz. Σε έναν κόσμο όπου τα χιλιοστά του δευτερολέπτου κρίνουν το αποτέλεσμα ενός online αγώνα, η ομαλότητα που προσφέρουν τα 165Hz είναι αποκαλυπτική. Η κίνηση είναι εξαιρετικά ρευστή, εξαλείφοντας το motion blur, και προσφέρει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους PC gamers που συνδέουν τον εξοπλισμό τους στην τηλεόραση.

Samsung OLED S90F 65” & Soundbar HW-QS700F: Η αρμονική συμβίωση εικόνας και ήχου

Προχωρώντας στην επόμενη πρόταση, συναντούμε την Samsung OLED S90F των 65 ιντσών, ένα μοντέλο που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στην υψηλή απόδοση και την ευελιξία, ειδικά όταν συνδυάζεται με το καινοτόμο soundbar HW-QS700F. Και εδώ, η καρδιά του συστήματος είναι ο επεξεργαστής NQ4 AI Gen3, ο οποίος εγγυάται ότι η εμπειρία θέασης παραμένει στο ανώτατο επίπεδο. Σε αυτό το μοντέλο, ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στην τεχνολογία 4K AI Upscaling Pro. Η συγκεκριμένη λειτουργία υπερβαίνει την απλή αύξηση της ανάλυσης. Χρησιμοποιεί πολύπλοκους αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης για να αναγνωρίσει υφές και λεπτομέρειες, αναδημιουργώντας ουσιαστικά την πληροφορία που λείπει από πηγές χαμηλότερης ανάλυσης, προσφέροντας ένα αποτέλεσμα που είναι ευκρινές και φυσικό.

Η S90F ενσωματώνει την τεχνολογία OLED HDR+, η οποία προσφέρει μια εξαιρετική ισορροπία μεταξύ φωτεινότητας και χρωματικής ακρίβειας, πιστοποιημένη από την Pantone. Κάθε σκηνή αναλύεται ξεχωριστά, ώστε οι τόνοι του δέρματος να φαίνονται φυσικοί και τα τοπία να αποδίδονται με την απαραίτητη ζωντάνια. Για τους gamers των κονσολών νέας γενιάς, η τηλεόραση προσφέρει την τεχνολογία Motion Xcelerator 144Hz. Αυτή η συχνότητα ανανέωσης αποτελεί το σημείο αναφοράς για ομαλό gameplay, εξασφαλίζοντας ότι η δράση παραμένει καθαρή και ευκρινής ακόμα και στις πιο γρήγορες σκηνές, με ελάχιστο input lag.

Η οπτική εμπειρία, όμως, ολοκληρώνεται ιδανικά όταν συνοδεύεται από τον κατάλληλο ήχο. Ο συνδυασμός της S90F με το soundbar HW-QS700F δημιουργεί ένα ηχητικό πεδίο που περιβάλλει τον θεατή. Η συγκεκριμένη soundbar ξεχωρίζει για τον εξαιρετικά λεπτό σχεδιασμό της και τη δυνατότητα Wireless Dolby Atmos, που επιτρέπει την ασύρματη μεταφορά τρισδιάστατου ήχου υψηλής πιστότητας. Το χαρακτηριστικό που την κάνει μοναδική είναι ο σχεδιασμός "Convertible Fit", που της επιτρέπει να προσαρμόζεται στον χώρο σας, είτε τοποθετηθεί σε έπιπλο είτε στον τοίχο, διατηρώντας την ηχητική της ταυτότητα αναλλοίωτη. Μέσω της τεχνολογίας Q-Symphony, τα ηχεία της τηλεόρασης και της soundbar λειτουργούν ταυτόχρονα, δημιουργώντας μια πιο πλούσια και γεμάτη σκηνή ήχου που γεμίζει τον χώρο χωρίς κενά.

Samsung Neo QLED QN90F 65” & Soundbar HW-Q990F: Η κυριαρχία του φωτός και του ήχου

Για όσους αναζητούν την απόλυτη φωτεινότητα και την εμπειρία ενός πραγματικού κινηματογράφου στο σπίτι, η Samsung προτείνει τον συνδυασμό της Neo QLED QN90F των 65 ιντσών με την κορυφαία soundbar HW-Q990F. Η QN90F βασίζεται στην τεχνολογία Mini LED, η οποία επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο χιλιάδων μικροσκοπικών λυχνιών LED πίσω από την οθόνη. Σε συνδυασμό με τον πανίσχυρο επεξεργαστή NQ4 AI Gen3 και την τεχνολογία 4K AI Upscaling Pro, η τηλεόραση αυτή είναι ικανή να αποδώσει εικόνες με εκπληκτική καθαρότητα και ρεαλισμό.

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της QN90F είναι η ενσωμάτωση της τεχνολογίας Glare Free, η οποία εξασφαλίζει ότι η εμπειρία θέασης παραμένει απρόσκοπτη ανεξαρτήτως των συνθηκών φωτισμού του δωματίου, κάνοντάς την ιδανική για φωτεινά σαλόνια. Η τεχνολογία Neo Quantum HDR+ έρχεται να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις δυνατότητες των Mini LED, προσφέροντας επίπεδα φωτεινότητας και χρωματικού όγκου που κάνουν τα χρώματα να φαίνονται πιο ζωντανά από ποτέ. Οι λεπτομέρειες στις φωτεινές περιοχές της εικόνας, όπως ο ουρανός ή οι αντανακλάσεις, αποδίδονται με ακρίβεια που εντυπωσιάζει.

Η εμπειρία, ωστόσο, απογειώνεται χάρη στο soundbar HW-Q990F. Πρόκειται για την αδιαμφισβήτητη ναυαρχίδα των ηχητικών συστημάτων της Samsung, ένα σύστημα 11.1.4 καναλιών που περιλαμβάνει ασύρματο subwoofer και πίσω ηχεία με οδηγούς που εκπέμπουν προς τα πάνω και προς το πλάι. Η αίσθηση που προσφέρει είναι αυτή της απόλυτης ηχητικής εμβύθισης. Κάθε θρόισμα, κάθε διάλογος και κάθε εφέ τοποθετούνται με χειρουργική ακρίβεια στον τρισδιάστατο χώρο. Όταν η QN90F και η HW-Q990F λειτουργούν μαζί μέσω του Q-Symphony, το αποτέλεσμα είναι μια καταιγιστική εμπειρία Home Cinema που μεταφέρει τον θεατή στο κέντρο της δράσης, είτε πρόκειται για ταινία blockbuster είτε για ζωντανή συναυλία.

Με γνώμονα την καινοτομία και την ποιότητα, η Samsung προσφέρει λύσεις που σέβονται τις ανάγκες του σύγχρονου θεατή, προσφέροντας εργαλεία που αναβαθμίζουν την καθημερινή ψυχαγωγία σε μορφή τέχνης.

Διαφημιστική καταχώριση της Samsung Electronics Ελλάς Μ.Α.Ε. με έδρα επί της Λ. Κηφισίας 24Α, Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ.15125 και αρ. ΓΕΜΗ 009349401000.