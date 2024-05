Η ViewSonic Corp., κορυφαία κατασκευάστρια λύσεων απεικόνισης και EdTech, παρουσιάζει τα monitor επόμενης γενιάς για τηλεδιασκέψεις. Τα VG2757V-2K και VG2457V docking monitor είναι διαθέσιμα σε μεγέθη των 27 και 24 ιντσών και κατασκευάστηκαν με εξαιρετικές δυνατότητες παραγωγικότητας. Διαθέτουν κάμερα με πιστοποιήσεις Windows Hello για βελτιωμένη ασφάλεια και Zoom για αξιόπιστες τηλεδιασκέψεις.

Η σειρά VG57V διαθέτει κάμερα υπερύθρων με πιστοποίηση Windows Hello που προσφέρει άνετη αναγνώριση προσώπου για ασφαλή σύνδεση του χρήστη χωρίς κωδικό πρόσβασης. Η pop-up κάμερα web 5 MP με πιστοποίηση Zoom, ρυθμιζόμενο φωτισμό LED, μικρόφωνα και μπροστινά ηχεία 5W εξασφαλίζει καθαρό ήχο και τις καλύτερες δυνατές εικόνες για πιο αποτελεσματική επικοινωνία. Τα monitor προσφέρουν τεράστια ευελιξία και λειτουργικότητα, είτε εργάζεστε από το σπίτι, είτε από το γραφείο.

«Τα monitor της σειράς VG57V με τεχνολογίες Windows Hello και Zoom Certified, προσφέρουν σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις κορυφαία εμπειρία τηλεδιάσκεψης. Η κάμερα web και η ρύθμιση ήχου ενισχύουν την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ ομάδων που βρίσκονται σε διαφορετικό χώρο, ενώ το Windows Hello υποστηρίζει γρήγορη σύνδεση χωρίς κωδικό πρόσβασης, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας», δήλωσε ο Oscar Lin, General Manager of the Monitor Business Unit της ViewSonic

Με πολλαπλές επιλογές συνδεσιμότητας, τόσο το ViewSonic VG2757V-2K, όσο και το VG2457V κάνουν πιο αποδοτικούς τους χώρους εργασίας αντικαθιστώντας τα εξωτερικά docking station. Αυτά τα monitor περιλαμβάνουν συνδεσιμότητα USB-C με παροχή ρεύματος 90W, RJ45 Ethernet για σύνδεση σε ενσύρματο δίκτυο, USB-A hub για σύνδεση περιφερειακών συσκευών και μία επιπλέον USB-C με 15W PD για γρήγορη φόρτιση τηλεφώνου και δυνατότητα daisy-chain με έξοδο DisplayPort για set-up διπλού monitor.

VG2757V-2K webcam docking monitor

Monitor 27 ιντσών με εγγενή ανάλυση QHD (2560x1440)

Pop-up webcam με ανάλυση 5MP και πιστοποιήσεις Zoom και Windows Hello

Ρυθμιζόμενος φωτισμός LED, ηχεία 5W και μικρόφωνα

Οι επιλογές συνδεσιμότητας περιλαμβάνουν: RJ45, HDMI 2.0, DisplayPort (είσοδο και έξοδο), USB Types A/C, USB-A hub για σύνδεση με περιφερειακά, USB-C για παροχή ισχύος σε laptop έως και 90W και Audio-Out

VG2457V webcam docking monitor