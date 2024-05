Από τη στιγμή που η Google παρουσίασε τη νέα AI λειτουργία Circle to Search για τη σειρά Galaxy S24 και το Pixel 8, αρκετός κόσμος σκέφτηκε ότι θα ήθελε να δει κάτι παρόμοιο και στο iPhone. Με το AI να είναι η κύρια αναβάθμιση του iOS 18, αναμένουμε πληθώρα αντίστοιχων λειτουργιών και από την Apple.



Εξάλλου, η Google είχε δηλώσει τον Ιανουάριο ότι σκοπεύει να επεκτείνει το Circle to Search σε όσο το δυνατόν περισσότερες συσκευές, χωρίς να αποκλείει τα iPhone. Έκτοτε, το Circle to Search επεκτάθηκε και σε άλλες συσκευές Android, αλλά όχι στο iPhone.

Επιπλέον, ας θυμηθούμε ότι η Apple διαθέτει πλέον μια λειτουργία οπτικής αναζήτησης στο iOS που σας επιτρέπει να αναγνωρίζετε διάφορα αντικείμενα σε φωτογραφίες. Αυτό είναι ένας πρόδρομος για λειτουργίες όπως το Circle to Search, το οποίο θα σας επιτρέπει να εκτελείτε μια αναζήτηση στο διαδίκτυο για οτιδήποτε εμφανίζεται στην οθόνη.



Ωστόσο, τώρα, μια αναφορά υποστηρίζει ότι η Apple εργάζεται πάνω σε μια λειτουργία Visual Search σε όλο το σύστημα για το iPhone. Πείτε το ευσεβείς πόθους, αλλά σίγουρα ακούγεται σαν τη δική της εκδοχή του Circle to Search της Apple. Δυστυχώς, αν αυτή η αναφορά είναι ακριβής, μπορεί να μην δούμε το Visual Search στο iPhone με την έλευση του iOS 18 το φθινόπωρο, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το 2025 για να κυκλοφορήσει η Apple μια ενημερωμένη έκδοση iOS 18.x που θα ενεργοποιήσει τη λειτουργία.

Σύμφωνα με το AppleInsider, η Apple σχεδιάζει χαρακτηριστικά AI, ένα native ad-blocker και αλλαγές στο περιβάλλον χρήσης για το Safari στο iOS φέτος. Το Visual Search ενδέχεται να είναι μία από τις προσθήκες AI στο iPhone, αλλά η λειτουργία φέρεται να μην έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει μέχρι το επόμενο έτος.



Άνθρωποι που έχουν γνώση του χαρακτηριστικού δήλωσαν στο blog ότι το Visual Search είναι παρόμοιο με το Visual Lookup. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη στο iPhone και το iPad αυτή τη στιγμή. Σας επιτρέπει να αναγνωρίζετε φυτά, ζώα, έργα τέχνης και ορόσημα στην εφαρμογή Photos.

Το Circle to Search της Google σας επιτρέπει να το κάνετε αυτό. Απλώς φορτώστε την εικόνα, ενεργοποιήστε το Circle to Search και εκτελέστε τη χειρονομία για να αναζητήσετε στο διαδίκτυο πληροφορίες σχετικά με ό,τι έχετε κυκλώσει.



Το Apple Insider αναφέρει ότι το Visual Search θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε όλο το σύστημα και όχι μόνο στην εφαρμογή Photos. Ενδεχομένως να είναι διαθέσιμη μέσα στο Safari, όπου θα εκτελείτε μια αναζήτηση χρησιμοποιώντας μια εικόνα. Δεν είναι πανομοιότυπο με το Circle to Search, όπου εκτελείτε μια χειρονομία στην οθόνη γύρω από ένα αντικείμενο ή ένα κομμάτι κειμένου, αλλά θα μπορούσε να είναι εξίσου χρήσιμο. Η ανάπτυξη της λειτουργίας λέγεται ότι βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, εξ ου και το χρονοδιάγραμμα εξάπλωσης του 2025.

