Vodafone CU: Αναβαθμισμένο δίκτυο και μοναδικά προνόμια για φοιτητές

Η φοιτητική ζωή είναι η περίοδος που οι νέοι τα ζουν όλα: νέες εμπειρίες, αλλαγές και προκλήσεις. Το Vodafone CU βελτιώνει την καθημερινότητα των φοιτητών με το δίκτυο της Vodafone που συνεχώς αναβαθμίζεται, φοιτητικά πακέτα που προσφέρουν ακόμη περισσότερη αξία και CU Around προσφορές που κάνουν την κάθε μέρα πιο διασκεδαστική.

Φέτος, μέσα από το CU AROUND, νέοι και υφιστάμενοι CU συνδρομητές υποδέχονται τη νέα χρονιά με το CU Student Starter Pack, μια σειρά από κουπόνια και προσφορές που τους βοηθούν να ξεκινήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι νέοι CU Students μπορούν να αποκτήσουν το Starter Pack στα καταστήματα Vodafone με την εγγραφή τους, ενώ οι υφιστάμενοι συνδρομητές το βρίσκουν μέσα από το CU AROUND στο My CU App.

Στο Starter Pack περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

€5 για Accessories στα καταστήματα Vodafone

3 μήνες δωρεάν Vodafone TV

€6 έκπτωση στα supermarket ΑΒ

€5 κουπόνι για efood

€60 voucher στη JYSK

€50 για αγορά Android Smartphone στα καταστήματα Vodafone

στα καταστήματα Vodafone 20% στα καταστήματα Mati Mati

Τα οφέλη όμως δεν σταματούν εδώ. Για το νέο φοιτητικό σπίτι, η συνδυαστική προσφορά CU και Vodafone προσφέρει ίντερνετ και σταθερό με ταχύτητες fiber έως 100Mbps από 17,9€ και δώρο το Vodafone TV για 2 μήνες, για να απολαμβάνουν τις αγαπημένες τους σειρές και ταινίες.

Το Vodafone CU επενδύει σταθερά στην εμπειρία σύνδεσης στα Πανεπιστήμια, αλλά και όπου κινούνται οι νέοι. Τα τελευταία δύο χρόνια η μέση ταχύτητα του δικτύου Vodafone έχει αυξηθεί κατά 50%, ενώ η παρουσία του 5G στους χώρους των πανεπιστημίων αυξήθηκε κατά 70%. Το αποτέλεσμα είναι ταχύτητες και ποιότητα που ξεχωρίζουν, μια εμπειρία που οι ίδιοι οι φοιτητές αναγνωρίζουν και απολαμβάνουν καθημερινά, με γρηγορότερες ταχύτητες στο κινητό, όπου και όποτε το χρειάζονται, σε ακόμη περισσότερα σημεία.

Παράλληλα, το Vodafone CU συνεχίζει να δημιουργεί προϊόντα που αναβαθμίζουν πραγματικά τη φοιτητική ζωή. Από το 2016 ήταν το πρώτο που έδωσε free data στα Πανεπιστήμια και σήμερα προσφέρει πακέτα με τριπλάσιες παροχές στην ίδια τιμή. Μαζί με αποκλειστικές προσφορές, εκπτώσεις και προνόμια μέσω του CU Around, το Vodafone CU στηρίζει το φοιτητικό budget ώστε να ζουν οι φοιτητές την κάθε εμπειρία στο φουλ.

Το Vodafone CU είναι ο σύμμαχος που χρειάζονται οι νέοι για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή στο έπακρο. Με το Vodafone CU, κάθε φοιτητική εμπειρία γίνεται πιο δυνατή, πιο συνδεδεμένη, πιο ξεχωριστή. Οι CU συνδρομητές απολαμβάνουν ενισχυμένη συνδεσιμότητα, ακριβώς όταν τη χρειάζονται, στις στιγμές που μετρούν περισσότερο.

