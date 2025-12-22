Vodafone: Επενδυτικό σπριντ 1 δισ. ευρώ και το «στοίχημα» της Κρήτης

Σε μια περίοδο που η ψηφιακή ωρίμανση της χώρας αποτελεί εθνικό ζητούμενο, η Vodafone Ελλάδας ανοίγει τα χαρτιά της για την επόμενη πενταετία. Η εταιρεία δεν περιορίζεται στην απλή συντήρηση των κεκτημένων, αλλά προχωρά σε ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1 δισ. ευρώ με ορίζοντα υλοποίησης έως το 2029. Στόχος δεν είναι μόνο η αναβάθμιση της εμπειρίας του τελικού χρήστη, αλλά η ουσιαστική τοποθέτηση της Ελλάδας στον διεθνή ψηφιακό χάρτη μέσω στρατηγικών υποδομών.

Η «μάχη» της οπτικής ίνας και του 5G

Στον πυρήνα του στρατηγικού σχεδιασμού βρίσκεται η επιθετική ανάπτυξη των δικτύων νέας γενιάς. Στο μέτωπο της σταθερής, το πλάνο για την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών (FTTH) εξελίσσεται χωρίς παρεκκλίσεις, με την εταιρεία να εκτιμά ότι μέχρι το τέλος του 2025 θα έχει παραδώσει 500.000 γραμμές FTTH. Η δυναμική αυτή αναμένεται να κλιμακωθεί περαιτέρω, καθώς ο πήχης για το 2027 μπαίνει στα 850.000 "homes passed".

Ταυτόχρονα, στην κινητή τηλεφωνία, η κάλυψη 5G έχει ήδη αγγίξει το 95% του πληθυσμού, εξυπηρετώντας 249 πόλεις και 71 νησιά. Ωστόσο, η είδηση δεν κρύβεται μόνο στα ποσοστά κάλυψης αλλά και στην ποιότητα της διασύνδεσης. Η Vodafone έχει επενδύσει στοχευμένα σε κρίσιμες υποδομές όπως αεροδρόμια, αυτοκινητοδρόμους (όπως η Εγνατία Οδός) και πλοία, όπου η κάλυψη 5G φτάνει πλέον το 65% του στόλου που εξυπηρετεί τη νησιωτική χώρα.

Το βλέμμα της διοίκησης είναι στραμμένο στον Μάρτιο του 2026, οπότε και η πληθυσμιακή κάλυψη 5G αναμένεται να φτάσει το 96%, με τα δίκτυα να είναι έτοιμα για την επόμενη φάση: το 5G Stand Alone (5GSA).

Το Τυμπάκι ως διεθνής κόμβος δεδομένων

Ίσως το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της στρατηγικής της Vodafone είναι η έμφαση που δίνει στα υποθαλάσσια καλώδια, αναγνωρίζοντάς τα ως περιουσιακά στοιχεία εθνικής σημασίας για την ψηφιακή κυριαρχία. Ως ένας από τους δύο μεγαλύτερους «παίκτες» παγκοσμίως στα υποβρύχια καλώδια —μετά τους τεχνολογικούς κολοσσούς (OTTs)— ο Όμιλος συμμετέχει σε περισσότερα από 80 καλωδιακά συστήματα.

Στην Ελλάδα, το επίκεντρο αυτού του σχεδιασμού είναι ο σταθμός προσαιγιάλωσης στο Τυμπάκι της Κρήτης. Με την υποδοχή καλωδιακών συστημάτων-μαμούθ, όπως το IEX και το 2Africa, η Κρήτη μετατρέπεται σε κρίσιμο κόμβο διασύνδεσης. Η εταιρεία, μάλιστα, προανήγγειλε την αναβάθμιση του σταθμού εντός του επόμενου έτους, ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει ακόμη περισσότερα διεθνή δίκτυα, δημιουργώντας εναλλακτικές οδούς μεταφοράς δεδομένων που είναι απαραίτητες στο σύγχρονο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Η αγορά ανταποκρίνεται: Διπλασιασμός στο FTTH

Η εμπορική εικόνα της εταιρείας αντικατοπτρίζει τη στροφή των καταναλωτών προς γρηγορότερες ταχύτητες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του απολογισμού, οι ενεργές συνδέσεις FTTH έχουν υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με πέρυσι, ενώ αντίστοιχη ζήτηση καταγράφεται και στο Fixed Wireless Access.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αύξηση των νοικοκυριών που επιλέγουν συνδυαστικές λύσεις (converged), καθώς και η πορεία του Vodafone TV, το οποίο «τρέχει» με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 10%. Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει και στη φυσική παρουσία, έχοντας προχωρήσει στην ανακαίνιση 50 καταστημάτων, πρόγραμμα που θα συνεχιστεί και το 2026.

«Εκρηκτική» άνοδος στο Business και ο ρόλος του ICT

Στο επιχειρηματικό πεδίο, το Vodafone Business αναδεικνύεται σε βασικό μοχλό ανάπτυξης. Η εταιρεία καταγράφει αύξηση που ξεπερνά το 30% στις υπηρεσίες IoT (Internet of Things) και ICT, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη των επιχειρήσεων για ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η στρατηγική εδώ είναι διττή: από τη μία, η Vodafone συμμετέχει ενεργά στην ψηφιοποίηση του Δημοσίου μέσω μεγάλων έργων ICT. Από την άλλη, παρέχει σε μεγάλους οργανισμούς λύσεις Cloud, Security και AI, ενώ προσφέρει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εργαλεία που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Τι φέρνει η επόμενη μέρα

Η «επόμενη μέρα» για τη Vodafone περιλαμβάνει ξεκάθαρες προτεραιότητες: διατήρηση της ισχύος στην κινητή και επιθετική ενίσχυση στη σταθερή με όχημα την οπτική ίνα, ώστε η Ελλάδα να συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Κλειδί για την επίτευξη αυτών των στόχων θα είναι η βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη μέσω της απλοποίησης διαδικασιών και, φυσικά, η Τεχνητή Νοημοσύνη. Η AI δεν αντιμετωπίζεται ως απλό εργαλείο μάρκετινγκ, αλλά αξιοποιείται ήδη πρακτικά για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των ίδιων των δικτύων.

Με το βλέμμα στο 2029 και όπλο το επενδυτικό πλάνο του 1 δισ. ευρώ, η Vodafone φαίνεται αποφασισμένη να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, όχι απλώς ως πάροχος υπηρεσιών, αλλά ως ο «συνεργάτης εμπιστοσύνης» που θα οδηγήσει ιδιώτες και επιχειρήσεις στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα.