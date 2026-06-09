watchOS 27: Νέα Siri AI, αυτόνομο Workout Buddy & λειτουργίες υγείας

Σύνοψη

Το watchOS 27 εστιάζει στη σταθερότητα, τη διόρθωση σφαλμάτων και τη βελτιστοποίηση του κώδικα, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τους σχεδιαστικούς πειραματισμούς.

Κατανόηση φυσικής γλώσσας, αντίληψη του πλαισίου της συζήτησης και απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ Apple Watch και iPhone.

Η Siri τοποθετείται στο κέντρο ενός νέου πλέγματος εφαρμογών, προτείνοντας συντομεύσεις ανάλογα με τη χρήση.

Ενσωμάτωση παρακολούθησης για ενδείξεις περιεμμηνόπαυσης και εμμηνόπαυσης μέσω της εφαρμογής Health, με αυτόματες προτάσεις και εκπαιδευτικό υλικό.

Η AI εφαρμογή προπόνησης Workout Buddy λειτουργεί πλέον χωρίς απαίτηση σύνδεσης με iPhone και υποστηρίζει ισπανικά.

Ενεργοποίηση του Smart Stack με ένα απλό, μονό χτύπημα δείκτη και αντίχειρα.

Η Apple ανακοίνωσε επίσημα το watchOS 27, το επόμενο μεγάλο βήμα στο λειτουργικό σύστημα των έξυπνων ρολογιών της. Οι πληροφορίες που διέρρεαν το προηγούμενο διάστημα επιβεβαιώθηκαν πλήρως, καθώς η εταιρεία υιοθετεί για το 2026 μια στρατηγική εσωτερικής αναδιοργάνωσης και βελτιστοποίησης. Αντί να βομβαρδίσει τους χρήστες με δεκάδες νέα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά, επενδύει στη θεμελιώδη σταθερότητα του λογισμικού, αναβαθμίζοντας παράλληλα στοχευμένους τομείς όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και η παρακολούθηση της υγείας. Το νέο λογισμικό αναμένεται να κυκλοφορήσει ευρέως το ερχόμενο φθινόπωρο.

Τι νέο φέρνει η Siri AI στο watchOS 27;

Το watchOS 27 ενσωματώνει μια πλήρως ανανεωμένη Siri AI που κατανοεί εντολές φυσικής γλώσσας και διατηρεί το πλαίσιο της συζήτησης. Οι χρήστες μπορούν να αλληλεπιδρούν μαζί της απρόσκοπτα εναλλάσσοντας συσκευές (από το iPhone στο Apple Watch) και να τη χρησιμοποιούν μέσα από ένα νέο δυναμικό πλέγμα στην αρχική οθόνη.

Η ψηφιακή βοηθός της Apple περνάει πρακτικά στην επόμενη γενιά. Αξιοποιώντας τοπικά μοντέλα μηχανικής μάθησης, η Siri δεν απαιτεί πλέον συγκεκριμένη και ρομποτική σύνταξη των εντολών, καθώς ο χρήστης μπορεί να διατυπώνει τα αιτήματα του με φυσικό τρόπο, κάνοντας διορθώσεις κατά τη διάρκεια της ομιλίας. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα αφορά το οικοσύστημα της Apple, αφού εάν ξεκινήσετε μια συνομιλία στο iPhone, η Siri στο Apple Watch γνωρίζει ακριβώς πού σταματήσατε και μπορεί να συνεχίσει τη διαδικασία ή την εκτέλεση της συντόμευσης απευθείας από τον καρπό σας.

Για να υποστηριχθεί αυτή η διαρκής παρουσία της ψηφιακής βοηθού, η Apple επανασχεδίασε την αρχική οθόνη. Πλέον υπάρχει ένα δυναμικό πλέγμα εφαρμογών που τοποθετεί τη Siri στο κέντρο της αλληλεπίδρασης και γύρω από την κεντρική διεπαφή της, το λειτουργικό σύστημα εμφανίζει ένα matrix με τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες συντομεύσεις, αλλά και εφαρμογές που η συσκευή προβλέπει ότι θα χρειαστείτε τη δεδομένη στιγμή.

Υποστήριξη για την Περιεμμηνόπαυση

Μέσω της εφαρμογής Health, το watchOS 27 παρακολουθεί τον εμμηνορροϊκό κύκλο για να εντοπίσει ανωμαλίες που υποδεικνύουν την έναρξη περιεμμηνόπαυσης ή εμμηνόπαυσης. Όταν ανιχνευθούν σχετικά μοτίβα, το σύστημα παρέχει εκπαιδευτικό υλικό και κατευθυντήριες γραμμές.

Το Apple Watch διαθέτει ήδη προηγμένους αισθητήρες θερμοκρασίας και καταγραφής βιομετρικών δεδομένων και μέχρι σήμερα η παρακολούθηση του κύκλου επικεντρωνόταν κυρίως στην ωορρηξία και τις βασικές αποκλίσεις. Με το watchOS 27, οι αλγόριθμοι αναβαθμίζονται για να προειδοποιούν προληπτικά τις γυναίκες σχετικά με τη μετάβαση στην περιεμμηνόπαυση. Αυτό γίνεται με την αναγνώριση μακροπρόθεσμων μοτίβων και μικρών διακυμάνσεων που διαφορετικά θα περνούσαν απαρατήρητες. Αντί να προσφέρει απλώς ωμά δεδομένα, η συσκευή λειτουργεί συμβουλευτικά, προτείνοντας συγκεκριμένα συμπτώματα που πρέπει να ελέγξει ο χρήστης και προσφέροντας ελεγμένο ιατρικό περιεχόμενο για τα επόμενα βήματα.

Το αυτόνομο Workout Buddy και τα νέα Smart Gestures

Η λειτουργία Workout Buddy στο watchOS 27 γίνεται πλέον αυτόνομη, αξιοποιώντας την on-device AI χωρίς να απαιτεί σύνδεση με το iPhone, προσθέτοντας παράλληλα υποστήριξη ισπανικής γλώσσας. Επιπλέον, εισάγεται η χειρονομία single tap για άμεση πρόσβαση στο Smart Stack.

Η εφαρμογή Workout Buddy, η οποία χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να προσαρμόζει τα προγράμματα προπόνησης στις αντοχές του χρήστη, λειτουργεί πλέον αποκλειστικά μέσω των πόρων της ίδιας της συσκευής. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι δρομείς και οι αθλητές μπορούν να αφήνουν το iPhone τους στο σπίτι, έχοντας πλήρη πρόσβαση σε προσαρμοστικές συμβουλές εν ώρα άσκησης.

Στον τομέα της προσβασιμότητας και του ελέγχου της διεπαφής (UI), η Apple επεκτείνει τη λογική των χειρονομιών. Το 2023 γνωρίσαμε το Double Tap, όμως το watchOS 27 απλοποιεί τη διαδικασία φέρνοντας το Single Tap. Με ένα μόνο άγγιγμα του δείκτη με τον αντίχειρα του χεριού που φοράει το ρολόι, οι χρήστες μπορούν να εμφανίσουν άμεσα το Smart Stack και να πλοηγηθούν στα widgets τους, όταν το άλλο τους χέρι είναι απασχολημένο.

Σταθερότητα έναντι εντυπωσιασμού

Στο watchOS 27 δίνεται απόλυτη προτεραιότητα στη διόρθωση σφαλμάτων, στη βελτιστοποίηση του κώδικα και στη μείωση του μεγέθους των αρχείων του λογισμικού, αφήνοντας τον πειραματικό σχεδιασμό στο παρασκήνιο. Αυτό σημαίνει ότι το λειτουργικό απαιτεί λιγότερο αποθηκευτικό χώρο, καταναλώνει μειωμένους πόρους από τον επεξεργαστή, και διαχειρίζεται αποδοτικότερα την μπαταρία.

Διαθεσιμότητα

Το watchOS 27 θα είναι διαθέσιμο από το φθινόπωρο για τα Apple Watch Series 9 ή μεταγενέστερα μοντέλα, καθώς και για το Apple Watch SE 3.