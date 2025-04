WE LEAD Summer School: Νέο δωρεάν πρόγραμμα εκπαίδευσης στο ΑΙ με την υποστήριξη της Google

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση τριών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και με το 75% των αποφοίτων να έχουν ήδη απορροφηθεί από την τεχνολογική αγορά εργασίας, το WE LEAD – ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε από το Libra Philanthropies το 2023 με στόχο τη μείωση του έμφυλου χάσματος στον χώρο της τεχνολογίας – ανακοινώνει ένα νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Το πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται με την υποστήριξη του Centre for Public Impact μέσω του Google.org AI Opportunity Fund: Europe, απευθύνεται σε γυναίκες ηλικίας 18 ετών και άνω, που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον χώρο της τεχνολογίας (0-2 χρόνια εμπειρίας) και επιθυμούν να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις για την ΤΝ, να ανακαλύψουν χρήσιμα εργαλεία που θα ενισχύσουν την παραγωγικότητά τους, και τρόπους για να τα εφαρμόσουν στην καθημερινότητα και τη δουλειά τους.

Με στόχο την ουσιαστική κατανόηση της ΤΝ, το πρόγραμμα θα εστιάσει σε πραγματικές και επαγγελματικές εφαρμογές της, θα καλύψει την επίλυση προβλημάτων και διαχείριση έργων με χρήση ΤΝ, ενώ θα επεκταθεί και στις κοινωνικές και ηθικές της προεκτάσεις. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει live μαθήματα, υλικό για προσωπική μελέτη καθώς και ένα πρακτικό πείραμα.

Πέρα από την τεχνική κατάρτιση, το Summer School περιλαμβάνει εκπαίδευση και σε βασικές κοινωνικές δεξιότητες (human skills), όπως η προσαρμοστικότητα, η κριτική σκέψη και η διαχείριση συγκρούσεων – ικανότητες απαραίτητες για μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία στον κλάδο της τεχνολογίας. Τα μαθήματα αυτά θα προσφερθούν σε συνεργασία με τη Morphoses, την ελληνική πλατφόρμα εκμάθησης soft skills, συνεχίζοντας τη συνεργασία που ξεκίνησε με επιτυχία στο τελευταίο bootcamp του WE LEAD, στους τομείς του Data Science και του Business Intelligence.

Επιπλέον, το πρόγραμμα θα παρέχει υποστήριξη σε γυναίκες με ανάγκες φροντίδας εξαρτώμενων μελών σε συνεργασία με την εταιρεία Nannuka, που μέσω του Nannuka.com εξασφαλίζει εδώ και 11 χρόνια την εύρεση φροντιδας για όλη την οικογένεια, με ασφάλεια και επαγγελματισμό σε όλη την Ελλάδα. Στόχος του WE LEAD είναι να διασφαλίσει ότι κάθε συμμετέχουσα έχει ισότιμη πρόσβαση στη μάθηση, χωρίς εμπόδια.

Η διάρκεια του WE LEAD Summer School: Elements of AI for Business θα είναι 5 εβδομάδες και τα μαθήματα ξεκινούν στις 2 Ιουνίου. Η υποβολή αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 15 Μαΐου 2025. Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται κατά σειρά προτεραιότητας και οι διαθέσιμες θέσεις ενδέχεται να καλυφθούν πριν από την καταληκτική ημερομηνία.

Μάθετε περισσότερα και κάντε την αίτησή σας, εδώ.