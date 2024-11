What If...? Το επίσημο trailer για την 3η και τελευταία σεζόν της animated σειράς της Marvel

Ένα χρόνο μετά την πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν του What If...? στο Disney+, η τρίτη σεζόν θα δώσει τέλος σε αυτή την πολυσυμπαντική περιπέτεια στις 22 Δεκεμβρίου 2024. Όπως έκανε και με τη 2η σεζόν, η Marvel θα κυκλοφορεί καθημερινά νέα επεισόδια, με αποκορύφωμα το όγδοο και τελευταίο επεισόδιο στις 29 Δεκεμβρίου. Αυτό το επεισόδιο θα χρησιμεύσει και ως το φινάλε της σειράς What If...?.

Το What If...? είναι κυρίως μια ανθολογική σειρά, εστιάζοντας σε νέους χαρακτήρες και νέες χρονικές γραμμές σε κάθε επεισόδιο, αλλά υπάρχει επίσης μια συνολική πλοκή. Η τρίτη σεζόν φαίνεται να εισάγει πολλές νέες παραλλαγές, αλλά θα πρέπει επίσης να φέρει την ευρύτερη πλοκή στο τέλος της, ενώ ενδεχομένως να δημιουργήσει αυτές τις παραλλαγές για μελλοντικές περιπέτειες στο MCU.

Φυσικά, το σημείο του trailer που σίγουρα θα τραβήξει τη μεγαλύτερη προσοχή είναι το τέλος. Έχουμε αρχίσει να βλέπουμε μεταλλαγμένους στο MCU τα τελευταία χρόνια, αλλά η Storm από τους X-Men φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στην 3η σεζόν του What If...?

Αν και είναι μάλλον απίθανο να βρεθεί σύντομα στο πρωταρχικό σύμπαν του MCU, έρχεται να προστεθεί στην Ms Marvel, τον Professor X και το μισό καστ των Deadpool & Wolverine ως μεταλλαγμένοι που θα εμφανιστούν σε ταινίες και σειρές του MCU πριν από το επερχόμενο reboot των X-Men.



Αυτή θα είναι η τελευταία κυκλοφορία του 2024 για τα Marvel Studios πριν από ένα πολύ φορτωμένο 2025. Την επόμενη χρονιά, θα έχουμε την ταινία Captain America: Brave New World, το Thunderbolts* και το Fantastic Four: First Steps στους κινηματογράφους, καθώς και μια σειρά από σειρές του Disney+, όπως το Your Friendly Neighborhood Spider-Man, το Daredevil: Born Again, Ironheart και Wonder Man.