WhatsApp: Ετοιμάζει εφαρμογή για Apple Watch!

Μετά από χρόνια αναμονής και αμέτρητα αιτήματα χρηστών, το WhatsApp φαίνεται πως ετοιμάζεται να κατακτήσει και τον καρπό σου. Σύμφωνα με πληροφορίες του WABetaInfo, η εταιρεία ξεκίνησε επίσημα τις δοκιμές μιας νέας companion εφαρμογής για το Apple Watch, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν, να απαντούν και να αλληλεπιδρούν με τα μηνύματά τους απευθείας από το smartwatch.

Η νέα εφαρμογή επιτρέπει στους κατόχους Apple Watch να βλέπουν τη λίστα συνομιλιών τους, να ανοίγουν μηνύματα και να προβάλλουν πολυμέσα, όπως φωτογραφίες και βίντεο. Επιπλέον, μπορούν να στέλνουν νέα μηνύματα χωρίς να χρειάζεται πρώτα να λάβουν ειδοποίηση – κάτι που μέχρι σήμερα ήταν αδύνατο. Ο χρήστης μπορεί επίσης να αντιδρά σε μηνύματα χρησιμοποιώντας emojis, μια λειτουργία που φέρνει την εμπειρία του Watch πιο κοντά σε αυτή του iPhone.

Η εφαρμογή υποστηρίζει και φωνητικές δυνατότητες: μπορείς είτε να στείλεις ένα audio μήνυμα, είτε να υπαγορεύσεις το κείμενο με τη φωνή σου. Όλα αυτά ενσωματώνονται στο περιβάλλον του Apple Watch με τρόπο που θυμίζει τις native εφαρμογές της συσκευής, όπως τα Messages ή το Mail.

Παρ’ όλα αυτά, η νέα εφαρμογή δεν είναι πλήρως αυτόνομη. Για να λειτουργήσει, απαιτείται σύνδεση με ένα iPhone στο οποίο είναι ήδη εγκατεστημένο το WhatsApp. Αυτό σημαίνει ότι το Apple Watch λειτουργεί απλώς ως επέκταση του τηλεφώνου, όχι ως ανεξάρτητη πλατφόρμα επικοινωνίας.

Παρότι η εφαρμογή ορίζεται ξεκάθαρα ως “companion app”, η κίνηση αυτή από το WhatsApp θεωρείται σημαντικό βήμα προόδου. Μέχρι σήμερα, οι χρήστες που ήθελαν να ελέγξουν τα μηνύματά τους από το ρολόι τους βασίζονταν αποκλειστικά στις ειδοποιήσεις – χωρίς δυνατότητα ανάγνωσης ιστορικού ή αποστολής απάντησης εκτός push notification.

Προς το παρόν, η εφαρμογή βρίσκεται σε στάδιο beta και διατίθεται μέσω του TestFlight. Για να τη δοκιμάσει κανείς, χρειάζεται να έχει εγκατεστημένη την έκδοση 25.32.10.71 του WhatsApp για iOS, καθώς και ενεργό λογαριασμό στο TestFlight. Ωστόσο, η εταιρεία δεν έχει αποκαλύψει ακόμα πότε θα διατεθεί στο App Store για όλους τους χρήστες.

Η διαδικασία αυτή είναι συνήθης για το WhatsApp, που συχνά δοκιμάζει νέα χαρακτηριστικά σε περιορισμένο κοινό πριν προχωρήσει σε ευρύτερη διάθεση. Σύμφωνα με το WABetaInfo, οι δοκιμές φαίνεται να επικεντρώνονται αυτή τη στιγμή στη σταθερότητα της εφαρμογής και στον τρόπο με τον οποίο συγχρονίζονται τα δεδομένα με το iPhone.

