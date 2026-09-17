Wildwood: Το τελικό trailer της νέας stop-motion ταινίας φέρνει τη μαγεία στην οθόνη

Σύνοψη

Κυκλοφόρησε το τελικό trailer του πολυαναμενόμενου «Wildwood», της νέας επικής stop-motion ταινίας φαντασίας από τη θρυλική εταιρεία παραγωγής LAIKA.

Το σενάριο βασίζεται στο ομώνυμο παιδικό μυθιστόρημα του Colin Meloy και ακολουθεί την έφηβη Prue McKeel στην προσπάθειά της να σώσει τον μικρό της αδερφό από ένα μυστηριώδες δάσος.

Η παραγωγή συγκεντρώνει ένα εξαιρετικά πλούσιο φωνητικό καστ αστέρων που περιλαμβάνει τη Viola Davis στον ρόλο ενός χρυσού αετού, την Carey Mulligan, τον Mahershala Ali, τον Jacob Tremblay και την Awkwafina.

Η επίσημη πρεμιέρα της ταινίας στις κινηματογραφικές αίθουσες έχει προγραμματιστεί για τις 23 Οκτωβρίου, αποτελώντας μια ιδανική επιλογή για τη φθινοπωρινή περίοδο.

Η επερχόμενη ταινία Wildwood αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα σημαντικότερα κινηματογραφικά γεγονότα του φθινοπώρου για τους λάτρεις του animation, καθώς το φημισμένο στούντιο της LAIKA ετοιμάζεται να επιβεβαιώσει για άλλη μια φορά τη φήμη του ως ο απόλυτος κυρίαρχος του σύγχρονου stop-motion κινηματογράφου.

Η δημιουργική ομάδα που μας χάρισε στο παρελθόν αριστουργήματα όπως το σκοτεινό «Coraline» και το εικαστικά πρωτοποριακό «Kubo and the Two Strings» επιστρέφει με ένα εξαιρετικά φιλόδοξο project που υπόσχεται να προσφέρει στους θεατές μια απαράμιλλη οπτική εμπειρία γεμάτη μαγεία, περιπέτεια και υψηλή καλλιτεχνική αξία.

Το νέο πόνημα του αμερικανικού στούντιο βασίζεται στο εξαιρετικά επιτυχημένο ομώνυμο μυθιστόρημα φαντασίας που συνυπογράφουν ο Colin Meloy, ευρύτερα γνωστός ως ο χαρισματικός τραγουδιστής και βασικός συνθέτης του indie rock συγκροτήματος The Decemberists, και η βραβευμένη εικονογράφος Carson Ellis.

Το σενάριο της ταινίας μεταφέρει το κοινό στην πόλη του Portland στην πολιτεία του Όρεγκον, εξερευνώντας μια μυστική, παράλληλη πραγματικότητα που κρύβεται ακριβώς έξω από τα γεωγραφικά όρια του σύγχρονου αστικού τοπίου. Όταν ένα εξαιρετικά μυστηριώδες και σκοτεινό σμήνος από μαγικά κοράκια απάγει αναπάντεχα τον μικρό Mac και τον μεταφέρει στα απάτητα βάθη του αχαρτογράφητου Impassable Wilderness, η έφηβη αδερφή του, Prue McKeel, αναλαμβάνει αμέσως το εξαιρετικά δύσκολο, γεμάτο προκλήσεις και επικίνδυνο έργο της άμεσης διάσωσής του. Έχοντας αποκλειστικά στο πλευρό της τον συμμαθητή της Curtis Mehlberg, η νεαρή πρωταγωνίστρια αναγκάζεται να βουτήξει απροετοίμαστη σε έναν εντελώς άγνωστο κόσμο αρχαίας μαγείας που βρίθει από ζώα τα οποία επικοινωνούν με ανθρώπινη φωνή, αδίστακτους περιπλανώμενους ληστές και πανίσχυρες αρχέγονες οντότητες που ελέγχουν τις ισορροπίες της φύσης.

Το νέο trailer καταφέρνει να αναδείξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την τεράστια κλίμακα της παραγωγής, παρουσιάζοντας εντυπωσιακές και χορογραφημένες σκηνές μάχης, καθώς και αγωνιώδεις αεροπορικές καταδιώξεις που υπογραμμίζουν περίτρανα το σπάνιο ταλέντο των αφοσιωμένων animators της LAIKA. Οι εικόνες αποτυπώνουν με ασύλληπτη λεπτομέρεια το σκοτεινό, ομιχλώδες και παράλληλα βαθιά παραμυθένιο ύφος του μαγεμένου δάσους, δίνοντας ζωή και πνοή σε επιβλητικούς χαρακτήρες. Ανάμεσα τους ξεχωρίζει η παρουσία της Στρατηγού, ενός τρομακτικού σε μέγεθος και λεπτομέρεια χρυσού αετού που φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της πλοκής και στις συγκρούσεις που λαμβάνουν χώρα στο δάσος.

Αξίζει να σημειωθεί πως το «Wildwood» δεν στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στον άρτιο τεχνικό και εικαστικό του τομέα, καθώς οι παραγωγοί έχουν φροντίσει με μεγάλη προσοχή να πλαισιώσουν τους ψηφιακούς και πρακτικούς χαρακτήρες με ένα από τα πιο εντυπωσιακά και πολυπληθή φωνητικά καστ που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια σε οποιαδήποτε ταινία κινουμένων σχεδίων. Η φωνή της ταλαντούχας Peyton Elizabeth Lee δίνει ζωή και συναισθηματικό βάθος στην Prue McKeel, ενώ ο Jacob Tremblay, έχοντας αποδείξει την αξία του σε απαιτητικούς ρόλους από πολύ μικρή ηλικία, αναλαμβάνει με επιτυχία τον ρόλο του πιστού και συχνά φοβισμένου φίλου της Curtis Mehlberg. Οι μεγάλες εκπλήξεις ωστόσο συνεχίζονται με τη συμμετοχή της υποψήφιας για βραβείο Όσκαρ Carey Mulligan στον ρόλο της μυστηριώδους και απόλυτα απρόβλεπτης Alexandra, αλλά και της καταξιωμένης Viola Davis που δανείζει την επιβλητική, αυστηρή χροιά της στον προαναφερθέντα χρυσό αετό προσδίδοντας κύρος στον χαρακτήρα.

Ο εξαιρετικά μακρύς κατάλογος των κορυφαίων ηθοποιών που συμμετέχουν στην παραγωγή, παρέχοντας τις φωνές τους στα πολυάριθμα πλάσματα του δάσους, περιλαμβάνει επίσης βαριά ονόματα της βιομηχανίας του θεάματος όπως ο βετεράνος Richard E. Grant, η κωμική ηθοποιός Awkwafina, η Amandla Stenberg, ο θρυλικός, ιδιόρρυθμος μουσικός Tom Waits, ο Charlie Day, ο πολυβραβευμένος Mahershala Ali, ο Jake Johnson, η Maya Erskine, η Tantoo Cardinal, ο Rob Delaney, ο Jemaine Clement, ο Marc Evan Jackson, ο Len Cariou, η Blythe Danner και ο Ólafur Darri Ólafsson.

Η παγκόσμια πρεμιέρα του Wildwood στους κινηματογράφους έχει οριστεί επισήμως για τις 23 Οκτωβρίου 2026.