Remain: Η επιστροφή του M. Night Shyamalan στα υπερφυσικά θρίλερ με τον Jake Gyllenhaal

Σύνοψη

Κυκλοφόρησε το πρώτο επίσημο teaser trailer για το νέο υπερφυσικό θρίλερ Remain του καταξιωμένου σκηνοθέτη M. Night Shyamalan.

Το σενάριο παντρεύει τα στοιχεία της ρομαντικής κομεντί με τον κλασικό ψυχολογικό τρόμο μέσα από τη συνεργασία με τον συγγραφέα Nicholas Sparks.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τον υποψήφιο για Όσκαρ Jake Gyllenhaal και την Phoebe Dynevor της επιτυχημένης σειράς Bridgerton.

Η παραγωγή αξιοποιεί κάμερες 35mm VistaVision για να προσφέρει μια μοναδική οπτική εμπειρία με δυναμικές εναλλαγές στο aspect ratio.

Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο του 2027, σηματοδοτώντας την πρώτη αμιγώς ghost story ταινία του δημιουργού ύστερα από 27 ολόκληρα χρόνια.

Ο αμφιλεγόμενος αλλά διαρκώς επιδραστικός M. Night Shyamalan αποφάσισε πρόσφατα να ενώσει τις δυνάμεις του με τον απόλυτο μετρ των συναισθηματικών ρομαντικών ιστοριών Nicholas Sparks, δημιουργώντας το Remain, ένα εξαιρετικά φιλόδοξο εγχείρημα που επιχειρεί να ισορροπήσει τον έντονο ρομαντισμό με τον αγνό υπερφυσικό τρόμο.

Το πρώτο επίσημο teaser trailer που δόθηκε στη δημοσιότητα από την Warner Bros. επιβεβαιώνει περίτρανα πως η αντισυμβατική σύμπραξη αυτών των δύο εκ διαμέτρου αντίθετων δημιουργών παράγει ένα οπτικό και αφηγηματικό αποτέλεσμα που αρνείται πεισματικά να ενταχθεί στα στενά όρια μιας αποκλειστικής κινηματογραφικής κατηγορίας.

Η κεντρική πλοκή της ταινίας ακολουθεί τον Tate Gordon, έναν βαθιά εσωστρεφή και απόλυτα αφοσιωμένο στη δουλειά του αρχιτέκτονα τον οποίο υποδύεται με την απαραίτητη δραματική βαρύτητα ο Jake Gyllenhaal, καθώς λαμβάνει τη στρατηγική απόφαση να μετακομίσει προσωρινά σε μια απομονωμένη παραθαλάσσια πόλη προκειμένου να ολοκληρώσει απερίσπαστος το τελευταίο του επαγγελματικό project. Η φαινομενικά ήρεμη και απόλυτα προβλέψιμη καθημερινότητά του ανατρέπεται ολοκληρωτικά τη στιγμή που διασταυρώνεται τυχαία με τη Wren, μια άκρως αινιγματική νεαρή γυναίκα που ενσαρκώνει η Phoebe Dynevor, η οποία καταφέρνει με χαρακτηριστική ευκολία να τον βγάλει από το βαρύ συναισθηματικό του καβούκι πριν τον παρασύρει σχεδόν ακούσια στο επίκεντρο ενός θανατηφόρου μυστηρίου που στοιχειώνει διαχρονικά ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Τα αρχικά πλάνα του trailer παραπλανούν απολύτως εσκεμμένα τον ανυποψίαστο θεατή υιοθετώντας την παραδοσιακή αισθητική μιας φωτεινής και ανάλαφρης ρομαντικής κομεντί, δείχνοντας το ερωτευμένο ζευγάρι να απολαμβάνει στιγμές απόλυτης ανεμελιάς σε ένα ειδυλλιακό καλοκαιρινό καταφύγιο μακριά από τον αστικό θόρυβο. Η εξαιρετικά απότομη αλλαγή του μουσικού χαλιού σε συνδυασμό με τη βίαιη μεταβολή της χρωματικής παλέτας σηματοδοτούν την άμεση μετάβαση σε μια βαριά παραδοσιακή ιστορία φαντασμάτων, υπαινισσόμενα με τον πλέον σαφή τρόπο πως ο κεντρικός χαρακτήρας της Wren αποτελεί στην πραγματικότητα μια απόκοσμη οπτασία που αρνείται κατηγορηματικά να εγκαταλείψει τον υλικό κόσμο.

Στο τεχνικό σκέλος, ο σκηνοθέτης επέλεξε να γυρίσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της ταινίας χρησιμοποιώντας παραδοσιακές κάμερες 35mm VistaVision. Το συγκεκριμένο φορμάτ εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης, το οποίο έχουμε δει να αξιοποιείται εκτενώς πρόσφατα σε εξαιρετικά απαιτητικές καλλιτεχνικές παραγωγές όπως το The Brutalist και αναμένεται να χρησιμοποιηθεί σε επερχόμενες πανάκριβες δημιουργίες, επιτρέπει στους διευθυντές φωτογραφίας να διευρύνουν εντυπωσιακά το κάδρο κατά τη διάρκεια κομβικών σκηνών δράσης ή ψυχολογικής έντασης. Οι πιο παρατηρητικοί θεατές του teaser trailer μπορούν ήδη να εντοπίσουν τις εξαιρετικά μελετημένες εναλλαγές στην αναλογία της εικόνας, μια οπτική τεχνική που χρησιμοποιείται απολύτως συνειδητά ως αφηγηματικό εργαλείο για να διαχωρίσει την αντικειμενική πραγματικότητα από τις καταπιεσμένες υπερφυσικές παραισθήσεις του κεντρικού πρωταγωνιστή.

Η εξέλιξη της παραγωγής και η συγγραφή του σεναρίου ακολούθησαν μια εξαιρετικά ασυνήθιστη διαδρομή για τα αυστηρά εταιρικά δεδομένα του Χόλιγουντ, καθώς ο Shyamalan και ο Sparks αποφάσισαν να αναπτύξουν αρχικά τον βασικό πυρήνα της ιδέας καθισμένοι στο ίδιο τραπέζι, πριν τελικά επιλέξουν να διαχωρίσουν τους επαγγελματικούς τους δρόμους ώστε να δώσει ο καθένας τη δική του απολύτως ανεξάρτητη εκδοχή στο πρωτογενές υλικό. Ο διακεκριμένος συγγραφέας κυκλοφόρησε τη δική του λογοτεχνική ερμηνεία του Remain στα βιβλιοπωλεία τον προηγούμενο χρόνο, προσφέροντας στο αναγνωστικό κοινό ένα χρονικό προβάδισμα δεκαοκτώ μηνών όσον αφορά την ανακάλυψη των μυστικών της κεντρικής πλοκής. Η ριψοκίνδυνη αυτή επιλογή πρακτικά εξουδετερώνει πλήρως το παραδοσιακό στοιχείο της απόλυτης αφηγηματικής έκπληξης που χαρακτηρίζει σχεδόν το σύνολο της πλούσιας φιλμογραφίας του σκηνοθέτη, ενώ οι εισαγωγικές σκηνές του teaser δείχνουν να αποκαλύπτουν με τεράστια ευκολία το μεγάλο μυστικό της υπόθεσης σε όσους θεατές διαθέτουν έστω και στοιχειώδη επαφή με την κλασική συνταγή της Έκτης Αίσθησης.

Η πρεμιέρα του Remain έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο του 2027.