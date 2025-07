Η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος της υποστήριξης του Windows 10 έχει ξεκινήσει, με την επίσημη λήξη να έχει οριστεί για τον Οκτώβριο του 2025. Τότε θα κυκλοφορήσει η τελευταία σωρευτική ενημέρωση για το δημοφιλές λειτουργικό σύστημα, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο ζωής που διήρκεσε μια δεκαετία. Ωστόσο, η Microsoft δίνει μια επιπλέον ανάσα στους χρήστες που δεν είναι ακόμη έτοιμοι να περάσουν στα Windows 11.

Μέσω του προγράμματος Extended Security Update (ESU), η εταιρεία προσφέρει ένα επιπλέον έτος κρίσιμων ενημερώσεων ασφαλείας για οικιακούς χρήστες και έως τρία χρόνια για επιχειρήσεις. Το καλύτερο νέο για τους απλούς καταναλωτές είναι ότι αυτό μπορεί να γίνει και δωρεάν, αρκεί να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η λήξη της υποστήριξης δεν σημαίνει πως ο υπολογιστής σας θα σταματήσει ξαφνικά να λειτουργεί. Το σύστημα θα συνεχίσει να είναι πλήρως λειτουργικό, όμως δεν θα λαμβάνει πλέον ενημερώσεις ασφαλείας, κάτι που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους, δεδομένων των συνεχώς αυξανόμενων ψηφιακών απειλών.

Η Microsoft δίνει τη δυνατότητα εγγραφής στο πρόγραμμα ESU μέσα από ένα νέο εργαλείο, το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο σε δοκιμαστικές εκδόσεις του Windows 10 (στο Release Preview Channel) και αναμένεται να φτάσει σε όλους τους χρήστες εντός Ιουλίου και Αυγούστου.

Υπάρχουν τρεις τρόποι για να εξασφαλίσει κανείς τη συμμετοχή στο πρόγραμμα εκτεταμένων ενημερώσεων:

Δωρεάν, με τη σύνδεση ενός Microsoft Account και δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας των ρυθμίσεων. Με εξαργύρωση 1.000 πόντων από το πρόγραμμα Microsoft Rewards. Με καταβολή χρηματικού ποσού (30 δολάρια, ανάλογα με την περιοχή και το νόμισμα).

Σε αυτό το άρθρο εστιάζουμε στην πρώτη, δωρεάν επιλογή, η οποία είναι και η πιο προσβάσιμη για τον μέσο χρήστη.

Η διαδικασία είναι απλή: ανοίγετε τις Ρυθμίσεις του Windows, μεταβαίνετε στην ενότητα "Update and Security" και επιλέγετε "Windows Update". Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις. Στη συνέχεια, στην αρχική σελίδα των Ρυθμίσεων θα δείτε μια ειδοποίηση που αναφέρει ότι η υποστήριξη του Windows 10 λήγει τον Οκτώβριο του 2025. Επιλέγετε "Enroll Now" για να ξεκινήσει η διαδικασία εγγραφής.

Το λειτουργικό ανοίγει τον οδηγό ESU, στον οποίο θα πρέπει να κάνετε μερικά βήματα. Αν χρησιμοποιείτε τοπικό λογαριασμό, θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε με Microsoft Account. Αφού ολοκληρώσετε τη σύνδεση, θα εμφανιστούν οι διαθέσιμες επιλογές: δωρεάν εγγραφή με backup, εξαργύρωση πόντων ή πληρωμή. Επιλέγετε την πρώτη επιλογή για να συνεχίσετε χωρίς κόστος.

Για να πληροίτε τις προϋποθέσεις δωρεάν εγγραφής, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των ρυθμίσεών σας. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της ενότητας "Accounts > Windows Backup", ενεργοποιώντας την επιλογή "Remember my preferences" ή χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Windows Backup" από το μενού Έναρξη. Εκεί επιλέγετε "Back up this PC" και περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αποθήκευσης στο cloud.

Αν το σύστημα διαπιστώσει ότι έχετε ήδη κάνει αντίγραφο ασφαλείας, θα σας ενημερώσει ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις για δωρεάν ενημερώσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, θα σας καθοδηγήσει για να το ολοκληρώσετε.

Το τελικό βήμα είναι να πατήσετε "Enroll" και να αφήσετε τον οδηγό να ολοκληρώσει την εγγραφή. Από εκείνη τη στιγμή, ο υπολογιστής σας θα συνεχίσει να λαμβάνει κρίσιμες ενημερώσεις ασφαλείας για ακόμη έναν χρόνο — μέχρι τις 13 Οκτωβρίου 2026.

Αν και η Microsoft προτρέπει τους χρήστες να προχωρήσουν στη μετάβαση στα Windows 11, η ύπαρξη αυτής της εναλλακτικής λύσης προσφέρει περισσότερο χρόνο προσαρμογής σε όσους διαθέτουν παλαιότερα συστήματα ή απλώς δεν είναι έτοιμοι να αλλάξουν λειτουργικό.

