Windows 11: Ακόμα πιο εύκολη η διαχείριση του PC από Android smartphone

Η Microsoft προχωρά σε μια κίνηση που επαναπροσδιορίζει τη σχέση μεταξύ υπολογιστή και smartphone, εξαλείφοντας τα όρια ανάμεσα στις δύο συσκευές που χρησιμοποιούμε περισσότερο στην καθημερινότητά μας.

Η τελευταία αθόρυβη, αλλά ουσιαστική αναβάθμιση της εφαρμογής Link to Windows μετατρέπει το Android κινητό σας σε ένα ισχυρό τηλεχειριστήριο για το Windows 11 PC σας, προσφέροντας λειτουργίες που μέχρι πρότινος απαιτούσαν εξειδικευμένο λογισμικό τρίτων.

Αν βρεθήκατε ποτέ στη θέση να φύγετε βιαστικά από το γραφείο ξεχνώντας τον υπολογιστή ξεκλείδωτο ή αν χρειάστηκε να μεταφέρετε άμεσα ένα αρχείο χωρίς καλώδια και περίπλοκες διαδικασίες, τα νέα χαρακτηριστικά έρχονται να λύσουν ακριβώς αυτά τα προβλήματα.

Κλείδωμα του PC από απόσταση: Ασφάλεια στην τσέπη σας

Η πιο εντυπωσιακή προσθήκη στη νέα έκδοση (1.25102.140.0 και νεότερη) είναι η δυνατότητα απομακρυσμένου κλειδώματος του υπολογιστή. Μέσα από το ανανεωμένο περιβάλλον της εφαρμογής στο Android, οι χρήστες μπορούν πλέον να βλέπουν την κατάσταση του υπολογιστή τους και, με ένα απλό άγγιγμα στην επιλογή "Lock PC", να τον κλειδώνουν άμεσα.

Αυτή η λειτουργία δεν είναι απλώς μια ευκολία, αλλά ένα σημαντικό εργαλείο ασφαλείας. Φανταστείτε να έχετε απομακρυνθεί από το laptop σας σε μια καφετέρια ή στο γραφείο και να συνειδητοποιείτε ότι αφήσατε την οθόνη ενεργή με ευαίσθητα δεδομένα. Πλέον, δεν χρειάζεται να τρέξετε πίσω, καθώς το κινητό σας αναλαμβάνει δράση. Η εφαρμογή σάς προειδοποιεί ότι η ενέργεια αυτή θα διακόψει τη σύνδεση μεταξύ των συσκευών, αλλά η ασφάλεια των δεδομένων σας προέχει.

Διαχείριση αρχείων και κοινό Clipboard: Τέλος στα email προς τον εαυτό μας

Η εποχή που στέλναμε φωτογραφίες ή έγγραφα στον εαυτό μας μέσω email για να τα ανοίξουμε στον υπολογιστή φαίνεται να περνάει ανεπιστρεπτί. Η Microsoft ενσωμάτωσε βαθύτερα τη διασύνδεση αρχείων. Πλέον, κάνοντας δεξί κλικ σε οποιοδήποτε αρχείο στον File Explorer των Windows 11, εμφανίζεται η επιλογή "Send to phone". Το αρχείο μεταφέρεται αστραπιαία και εμφανίζεται στην κινητή συσκευή, έτοιμο για κοινή χρήση ή επεξεργασία.

Επιπλέον, η λειτουργία του κοινού clipboard (πρόχειρο) αλλάζει τα δεδομένα της παραγωγικότητας. Μπορείτε να αντιγράψετε ένα κείμενο ή ένα URL στο Android κινητό σας και να κάνετε επικόλληση (paste) απευθείας στο έγγραφο Word που επεξεργάζεστε στο PC, και το αντίστροφο. Για να ενεργοποιηθεί αυτή η δυνατότητα, απαιτείται μια απλή ρύθμιση στο μενού Bluetooth & Devices > Mobile devices του Windows, αλλά η εξοικονόμηση χρόνου που προσφέρει είναι ανεκτίμητη.

Screen mirroring και streaming εφαρμογών

Πέρα από τον έλεγχο, η οπτική επαφή με το κινητό γίνεται πιο άμεση. Η νέα επιλογή "Mirror to PC" ή "Cast to PC" επιτρέπει την προβολή της οθόνης του Android απευθείας στο monitor του υπολογιστή σας χωρίς καθυστερήσεις. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την παρακολούθηση ειδοποιήσεων, τη χρήση εφαρμογών που δεν διαθέτουν έκδοση για desktop, ή ακόμα και για την πληκτρολόγηση μεγάλων μηνυμάτων σε εφαρμογές chat χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του υπολογιστή.

Πώς να ενεργοποιήσετε τις νέες δυνατότητες

Για να απολαύσετε τα νέα χαρακτηριστικά, βεβαιωθείτε ότι πληροίτε τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Λογισμικό: Ο υπολογιστής πρέπει να τρέχει Windows 11 και το κινητό σας Android 8.0 ή νεότερο (προτείνεται Android 10+ για βέλτιστη απόδοση). Εφαρμογές: Χρειάζεστε την τελευταία έκδοση του Phone Link στο PC και του Link to Windows στο Android. Σύνδεση: Και οι δύο συσκευές πρέπει να είναι συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi για τις περισσότερες λειτουργίες συγχρονισμού.

Η διαδικασία σύζευξης είναι απλή: Σαρώνετε έναν κωδικό QR που εμφανίζεται στην οθόνη του PC με την κάμερα του κινητού σας και ακολουθείτε τις οδηγίες για την παροχή των απαραίτητων αδειών.