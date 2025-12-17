Facebook Messenger: Η Meta καταργεί τη desktop εφαρμογή της υπηρεσίας

Μια σημαντική αλλαγή στην καθημερινότητα εκατομμυρίων χρηστών έφερε η 15η Δεκεμβρίου 2025, καθώς η Meta αποφάσισε να τραβήξει την πρίζα από την αυτόνομη εφαρμογή του Facebook Messenger για υπολογιστές Windows και Mac. Η κίνηση αυτή, αν και είχε προαναγγελθεί διακριτικά τους προηγούμενους μήνες, σηματοδοτεί την οριστική στροφή του τεχνολογικού κολοσσού προς τις διαδικτυακές λύσεις, αφήνοντας πίσω τις «παραδοσιακές» desktop εφαρμογές που συνόδευσαν την πανδημία.

Από τη Δευτέρα, όσοι επιχειρούν να ανοίξουν το εικονίδιο του Messenger στον υπολογιστή τους, βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα μήνυμα ανακατεύθυνσης. Η εφαρμογή, ουσιαστικά, δεν υφίσταται πλέον ως λειτουργικό εργαλείο. Αντ' αυτού, οι χρήστες καλούνται να μεταβούν στο messenger.com ή να χρησιμοποιήσουν την ενσωματωμένη συνομιλία στο facebook.com μέσω του περιηγητή τους (browser).

Γιατί η Meta εγκαταλείπει το Desktop App;

Η εφαρμογή Messenger για Desktop κυκλοφόρησε επίσημα το 2020, σε μια προσπάθεια της εταιρείας να ανταγωνιστεί το Zoom και άλλες πλατφόρμες τηλεδιασκέψεων που γνώρισαν εκρηκτική άνοδο λόγω της τηλεργασίας. Ωστόσο, πέντε χρόνια μετά, το τοπίο έχει αλλάξει.

Η συντήρηση ξεχωριστών εφαρμογών για διαφορετικά λειτουργικά συστήματα (macOS και Windows) απαιτεί σημαντικούς πόρους. Η Meta φαίνεται πως έκρινε ότι η επένδυση αυτή δεν αποδίδει πλέον, ειδικά όταν οι σύγχρονες τεχνολογίες διαδικτύου (Progressive Web Apps - PWA) επιτρέπουν στους browsers να προσφέρουν μια εμπειρία σχεδόν εφάμιλλη των native εφαρμογών.

Επιπλέον, η desktop εφαρμογή είχε δεχθεί κατά καιρούς κριτική για την απόδοσή της. Είτε επρόκειτο για την έκδοση που βασιζόταν στο Catalyst framework της Apple, είτε για την αντίστοιχη του Windows, οι χρήστες συχνά ανέφεραν προβλήματα ταχύτητας και έλλειψη ορισμένων χαρακτηριστικών σε σχέση με την mobile εκδοχή. Με την κατάργησή της, η Meta συγκεντρώνει τις δυνάμεις της στη βελτίωση της web εμπειρίας, εξαλείφοντας την ανάγκη για πολλαπλές ενημερώσεις λογισμικού.

Τι πρέπει να προσέξουν οι χρήστες: Ο κίνδυνος για το ιστορικό συνομιλιών

Η μετάβαση στο web κρύβει και μια σημαντική τεχνική λεπτομέρεια που αφορά την ασφάλεια και το ιστορικό των συνομιλιών. Καθώς το Messenger έχει υιοθετήσει την κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο (end-to-end encryption), μέρος του ιστορικού των συνομιλιών αποθηκευόταν τοπικά στη συσκευή.

Με την κατάργηση της εφαρμογής, οι χρήστες που δεν έχουν ενεργοποιήσει την «Ασφαλή Αποθήκευση» (Secure Storage) ενδέχεται να χάσουν πρόσβαση σε παλαιότερα κρυπτογραφημένα μηνύματα όταν συνδεθούν μέσω browser. Η Meta προτρέπει τους χρήστες να ρυθμίσουν άμεσα έναν κωδικό PIN ή να χρησιμοποιήσουν μια υπηρεσία αποθήκευσης τρίτου μέρους (όπως το iCloud ή το Google Drive) για να διασφαλίσουν ότι το αρχείο των συνομιλιών τους θα μεταφερθεί ομαλά στο νέο περιβάλλον. Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για επαγγελματίες και χρήστες που διατηρούν σημαντικά δεδομένα στις συνομιλίες τους.

Η επόμενη μέρα: Web και PWA

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση της βιομηχανίας λογισμικού. Εταιρείες όπως η X και η Pinterest έχουν επενδύσει εδώ και καιρό στις Progressive Web Apps. Για τον μέσο χρήστη, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να «εγκαταστήσει» την ιστοσελίδα του Messenger ως εφαρμογή μέσω του Chrome ή του Edge, αποκτώντας ένα εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας που ανοίγει σε ξεχωριστό παράθυρο, χωρίς όμως να είναι πραγματική εφαρμογή συστήματος.

Αν και οι νοσταλγοί της native εμπειρίας ίσως δυσαρεστηθούν από την απώλεια της άμεσης πρόσβασης και των ειδοποιήσεων που λειτουργούσαν αυτόνομα στο σύστημα, η πραγματικότητα είναι πως ο browser έχει γίνει το λειτουργικό σύστημα της εποχής μας. Η Meta απλώς επιβεβαιώνει ότι το μέλλον του messaging στο desktop περνάει αποκλειστικά μέσα από αυτόν.

Για όσους χρησιμοποιούν το Messenger σε καθημερινή βάση για εργασία ή επικοινωνία, η συνήθεια θα αλλάξει. Το "Alt-Tab" δεν θα οδηγεί πλέον σε ένα ξεχωριστό παράθυρο εφαρμογής, αλλά σε μια καρτέλα του web browser. Μένει να φανεί αν η web έκδοση θα καταφέρει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για γρήγορες κλήσεις βίντεο και διαμοιρασμό αρχείων, χωρίς τα «κολλήματα» που μερικές φορές συνοδεύουν τις βαριές ιστοσελίδες.