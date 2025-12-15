Η startup που επιχειρεί να αρπάξει το όνομα «Twitter» μέσα από τα χέρια του Elon Musk

Φανταστείτε ένα σενάριο όπου ο Elon Musk, ο άνθρωπος που πλήρωσε 44 δισεκατομμύρια δολάρια για να αγοράσει το Twitter και στη συνέχεια να το «σκοτώσει» μετονομάζοντάς το σε X, χάνει τελικά τα δικαιώματα του ιστορικού ονόματος επειδή... σταμάτησε να το χρησιμοποιεί. Κι όμως, είναι πλέον μια πραγματική νομική μάχη που εξελίσσεται στις ΗΠΑ και απειλεί να ανατρέψει τα δεδομένα στα social media.

Μια μυστηριώδης startup με την κωδική ονομασία «Operation Bluebird» κατέθεσε επίσημη αίτηση στο Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ (USPTO), ζητώντας την ακύρωση των εμπορικών σημάτων της X Corp. για τους όρους «Twitter» και «Tweet». Το επιχείρημά τους; Ο Musk εγκατέλειψε εσκεμμένα και δημόσια το brand, και σύμφωνα με τη νομοθεσία, δεν μπορείς να κρατάς όμηρο ένα όνομα που έχεις πετάξει στα σκουπίδια.

Το νομικό κενό: «Use it or Lose it»

Η υπόθεση βασίζεται σε μια θεμελιώδη αρχή του αμερικανικού δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας: την εγκατάλειψη (abandonment). Για να διατηρήσει μια εταιρεία ένα εμπορικό σήμα, πρέπει να το χρησιμοποιεί ενεργά στο εμπόριο.

Η Operation Bluebird, η οποία δεν είναι απλώς μια ομάδα τυχαίων επενδυτών αλλά περιλαμβάνει τον Stephen Coates, πρώην δικηγόρο εμπορικών σημάτων του ίδιου του Twitter, υποστηρίζει ότι η X Corp. έχει «εξαλείψει» το brand από παντού. Δεν υπάρχει πλέον το logo με το πουλί, η εφαρμογή λέγεται X, και το domain twitter.com ανακατευθύνει στο x.com.

Μάλιστα, η startup χρησιμοποιεί τα ίδια τα λόγια του Musk εναντίον του. Στην αίτησή τους παραθέτουν την ανάρτηση του δισεκατομμυριούχου από το 2023: «Και σύντομα θα αποχαιρετήσουμε το brand του twitter και, σταδιακά, όλα τα πουλιά». Η νομική ομάδα της Bluebird ισχυρίζεται πως αυτή η δήλωση αποτελεί την απόλυτη απόδειξη της πρόθεσης εγκατάλειψης.

Το σχέδιο για το Twitter.new

Η Operation Bluebird δεν θέλει απλώς να ακυρώσει το σήμα για να εκδικηθεί τον Musk. Έχουν ήδη καταθέσει αίτηση για να κατοχυρώσουν οι ίδιοι το όνομα «Twitter» και σκοπεύουν να λανσάρουν μια νέα πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης στη διεύθυνση twitter.new.

Ο στόχος τους είναι να αναστήσουν την εμπειρία του «παλιού Twitter», πριν από την εποχή του χάους, των συνδρομών και των αλγοριθμικών αλλαγών που επέβαλε η νέα διοίκηση. Υπόσχονται μια επιστροφή στις ρίζες, με έμφαση στη δημόσια συζήτηση και την ασφάλεια των χρηστών, στοιχεία που πολλοί διαφημιστές και χρήστες αισθάνονται ότι χάθηκαν μετά το rebranding σε X.

Αν η νομική τους προσπάθεια ευοδωθεί, θα μπορούσαμε να δούμε το παράδοξο φαινόμενο μιας νέας πλατφόρμας που θα λέγεται νόμιμα «Twitter» και θα ανταγωνίζεται το «X» (το οποίο όλοι ακόμα αποκαλούν Twitter), δημιουργώντας έναν πονοκέφαλο δισεκατομμυρίων για τον Musk.

Η αντεπίθεση του X και η «στοιχειωμένη» φήμη

Φυσικά, η μάχη δεν θα είναι εύκολη. Νομικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η X Corp. πιθανότατα θα αμυνθεί σθεναρά. Παρόλο που ο Musk «πέταξε» το όνομα, η εταιρεία εξακολουθεί να κατέχει το πολύτιμο domain twitter.com. Επιπλέον, υπάρχει η έννοια της «υπολειμματικής φήμης». Ακόμα κι αν η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί το όνομα, το κοινό εξακολουθεί να ταυτίζει τη λέξη Twitter με την πλατφόρμα του Musk.

Ωστόσο, η θέση της X Corp. είναι νομικά άβολη. Για να προστατεύσει το σήμα, ο Musk θα πρέπει ουσιαστικά να υποστηρίξει στο δικαστήριο ότι το Twitter είναι ακόμα ζωντανό και αναπόσπαστο κομμάτι της επιχείρησής του, αναιρώντας ουσιαστικά όλη την καμπάνια rebranding που ο ίδιος ενορχήστρωσε με πάθος τα τελευταία χρόνια.

Γιατί αυτό ενδιαφέρει τη Google και το AI;

Η υπόθεση αυτή δεν είναι απλώς μια δικαστική διαμάχη, αλλά ένα case study για το πώς οι αλγόριθμοι και οι μηχανές αναζήτησης αντιλαμβάνονται την ταυτότητα (brand identity). Αν η Operation Bluebird κερδίσει, θα δημιουργηθεί ένα προηγούμενο όπου η ψηφιακή ιστορία μιας εταιρείας μπορεί να «απαλλοτριωθεί» αν η ίδια η εταιρεία δείξει αδιαφορία.

Για το SEO και τα AI εργαλεία (όπως το ChatGPT ή το Gemini), η σύγχυση θα είναι τεράστια: Ποιο θα είναι το «πραγματικό» Twitter στα αποτελέσματα αναζήτησης; Η πλατφόρμα του Musk που έχει το ιστορικό περιεχόμενο ή η νέα πλατφόρμα που θα έχει το νόμιμο όνομα;