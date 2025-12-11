Opera Neon: Ο AI browser είναι πλέον διαθέσιμος για όλους, αλλά με συνδρομή

Η Opera ανακοίνωσε επίσημα το άνοιγμα της πρόσβασης για το Opera Neon, τον πρώτο της browser που βασίζεται εξ ολοκλήρου στην Agentic AI. Μετά από μια περίοδο κλειστών δοκιμών που κέντρισε το ενδιαφέρον της τεχνολογικής κοινότητας, η νορβηγική εταιρεία καταργεί τη λίστα αναμονής και προσκαλεί τους power users να γνωρίσουν έναν browser που δεν αρκείται στο να προβάλλει σελίδες, αλλά αναλαμβάνει δράση για λογαριασμό του χρήστη.

Το Opera Neon δεν είναι απλώς μια αναβάθμιση του γνωστού Opera One, ούτε ένας ακόμη browser με ενσωματωμένο chatbot στην πλαϊνή μπάρα. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εργασίας που φιλοδοξεί να μετατρέψει τον παθητικό ρόλο του χρήστη σε ρόλο «εντολέα». Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση από το παραδοσιακό browsing στο «doing», με την τεχνητή νοημοσύνη να αναλαμβάνει τα ηνία σύνθετων εργασιών.

Από το Chat στο «Do» και το «Make»

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι λεγόμενοι AI Agents. Σε αντίθεση με τα τυπικά γλωσσικά μοντέλα που περιορίζονται στην παραγωγή κειμένου, οι AI agents του Neon είναι σχεδιασμένοι για εκτέλεση εντολών. Η Opera κατηγοριοποιεί τις δυνατότητες αυτές στο τρίπτυχο «Chat, Do, Make» (Συζήτηση, Πράξη, Δημιουργία).

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης μπορεί να αναθέσει στον browser εργασίες που μέχρι χθες απαιτούσαν πολλαπλά tabs και ώρες αναζήτησης. Από τον προγραμματισμό ενός ολόκληρου ταξιδιού και την αυτόνομη κράτηση εισιτηρίων, μέχρι τη συγγραφή κώδικα για web εφαρμογές και την αυτόματη επεξεργασία εγγράφων, το Neon υπόσχεται να λειτουργήσει ως ψηφιακός βοηθός υψηλής ευφυΐας.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί ο νέος agent βαθιάς έρευνας, γνωστός ως ODRA (Opera Deep Research Agent). Ο ODRA μπορεί να εκτελέσει την αποκαλούμενη «έρευνα ενός λεπτού», σκανάροντας τον ιστό, συλλέγοντας πληροφορίες από πολλαπλές πηγές και συνθέτοντας μια ολοκληρωμένη αναφορά με παραπομπές, γλιτώνοντας τον χρήστη από τον κυκεώνα των αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Πρόσβαση στην ελίτ των AI μ8οντέλων

Η στρατηγική της Opera με το Neon είναι ξεκάθαρα προσανατολισμένη στην ποιότητα και την αιχμή της τεχνολογίας, κάτι που αντικατοπτρίζεται και στο μοντέλο χρέωσης. Το Opera Neon διατίθεται ως συνδρομητική υπηρεσία με κόστος 19,90 δολάρια τον μήνα, μια κίνηση που το τοποθετεί απέναντι σε premium εργαλεία παραγωγικότητας και όχι στους δωρεάν browsers της αγοράς.

Τι αγοράζει όμως κανείς με αυτή τη συνδρομή; Η Opera προσφέρει ένα «LLM-agnostic» περιβάλλον, δίνοντας στους συνδρομητές άμεση πρόσβαση στα πιο ισχυρά μοντέλα της αγοράς χωρίς να χρειάζονται ξεχωριστές συνδρομές για το καθένα. Στη λίστα περιλαμβάνονται μεγαθήρια όπως το Gemini 3 Pro της Google, το πολυαναμενόμενο GPT-5.1 της OpenAI, καθώς και εξειδικευμένα μοντέλα για δημιουργία βίντεο και εικόνας, όπως το Veo 3.1 και το Nano Banana Pro.

Ουσιαστικά, το Neon λειτουργεί ως ένα κεντρικό hub που ενοποιεί τα καλύτερα εργαλεία AI κάτω από μια ενιαία διεπαφή, επιτρέποντας στον χρήστη να εναλλάσσεται μεταξύ τους ανάλογα με τις απαιτήσεις της εργασίας του.

Ένα εργαστήριο για το μέλλον του Web

Η Opera δεν κρύβει ότι το Neon αποτελεί και ένα πεδίο πειραματισμού. Η εταιρεία το χαρακτηρίζει ως πεδίο δοκιμών για τεχνολογίες που ενδέχεται αργότερα να περάσουν στο mainstream κοινό. Οι χρήστες που θα επιλέξουν να πληρώσουν τη συνδρομή, γίνονται αυτομάτως μέλη μιας αποκλειστικής κοινότητας (μέσω Discord), όπου έχουν άμεση επαφή με τους προγραμματιστές και λόγο στη διαμόρφωση του οδικού χάρτη του προϊόντος.

Είναι σαφές ότι το Neon δεν απευθύνεται στον μέσο χρήστη που θέλει απλώς να διαβάσει ειδήσεις ή να μπει στα social media – για αυτούς παραμένουν διαθέσιμες οι δωρεάν εκδόσεις Opera One και Opera GX. Το Neon στοχεύει σε developers, ερευνητές, δημιουργούς περιεχομένου και λάτρεις της τεχνολογίας που βλέπουν τον browser ως το κύριο εργαλείο της δουλειάς τους και είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν για να κερδίσουν χρόνο και παραγωγικότητα.

Opera Neon