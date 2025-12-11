Το Reddit λανσάρει γκρι τικ επαλήθευσης για δημόσια πρόσωπα

Το Reddit, η πλατφόρμα που γιγαντώθηκε ως το «πρωτοσέλιδο του διαδικτύου» χάρη στην ελευθερία και την ανωνυμία των χρηστών του, γυρίζει σελίδα. Σε μια κίνηση που σηματοδοτεί μια στροφή προς την καθιέρωση μεγαλύτερης διαφάνειας, η εταιρεία ανακοίνωσε την έναρξη ενός νέου συστήματος επαλήθευσης (verification) για δημόσια πρόσωπα και οργανισμούς.

Μετά το χάος που προκλήθηκε στα social media τα τελευταία χρόνια με τα «πληρωμένα τικ» και την έξαρση της παραπληροφόρησης, το Reddit επιλέγει έναν διαφορετικό δρόμο, εισάγοντας ένα γκρι τικ που θα διακρίνει τους αυθεντικούς λογαριασμούς από τους μιμητές.

Τι αλλάζει στο Reddit;

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η πλατφόρμα ξεκινά μια «περιορισμένη άλφα δοκιμή» (limited alpha test). Στο πλαίσιο αυτό, επιλεγμένοι λογαριασμοί που ανήκουν σε δημόσια πρόσωπα, δημοσιογράφους, ειδικούς και οργανισμούς θα φέρουν πλέον δίπλα στο όνομά τους ένα διακριτικό γκρι τικ.

Αυτή η ένδειξη έρχεται να αντικαταστήσει και να εξελίξει την ετικέτα "Official" που είχε παρουσιαστεί πιλοτικά το 2023 για εταιρείες. Στόχος είναι όταν ένας χρήστης βλέπει μια ανάρτηση από έναν «ειδικό» σε ένα θέμα ή από μια διασημότητα που κάνει ένα AMA (Ask Me Anything), να είναι 100% σίγουρος ότι συνομιλεί με το πραγματικό πρόσωπο και όχι με κάποιον απατεώνα ή ένα AI bot.

Όχι, δεν είναι σαν το X

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της νέας στρατηγικής του Reddit είναι η διαφοροποίησή του από το μοντέλο του Elon Musk στο X (πρώην Twitter).

Δεν είναι επί πληρωμή: Η επαλήθευση στο Reddit δεν αγοράζεται. Δεν μπορείς να αποκτήσεις το κύρος του «τικ» απλώς πληρώνοντας μια μηνιαία συνδρομή.

Οι επαληθευμένοι λογαριασμοί δεν θα έχουν ειδική μεταχείριση στην προβολή των αναρτήσεών τους (boost), ούτε θα «καπελώνουν» τις συζητήσεις. Είναι εθελοντικό: Η διαδικασία είναι opt-in, που σημαίνει ότι κανείς δεν υποχρεώνεται να αποκαλύψει την ταυτότητά του αν δεν το επιθυμεί.

Το Reddit ξεκαθαρίζει πως το σύστημα αυτό δεν αφορά το «status» ή την κοινωνική καταξίωση, αλλά καθαρά την αυθεντικότητα.

Ο πόλεμος με τα Fake News και το AI

Η χρονική συγκυρία δεν είναι τυχαία. Το διαδίκτυο κατακλύζεται από περιεχόμενο που παράγεται από Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), κάνοντας τη διάκριση μεταξύ αλήθειας και ψέματος πιο δύσκολη από ποτέ.

Για μια πλατφόρμα που βασίζεται στη συζήτηση και την ανταλλαγή πληροφοριών, η αξιοπιστία είναι το παν. Φανταστείτε έναν χρήστη να παριστάνει τον γιατρό σε ένα ιατρικό subreddit ή τον οικονομικό αναλυτή σε επενδυτικές συζητήσεις. Οι κίνδυνοι είναι τεράστιοι. Με το νέο σύστημα, το Reddit δίνει ένα εργαλείο στους χρήστες (Redditors) και στους διαχειριστές (Mods) να φιλτράρουν τις πηγές τους άμεσα.

Ποιους αφορά η αλλαγή;

Προς το παρόν, η λειτουργία δεν είναι ανοιχτή για το ευρύ κοινό. Το Reddit έχει επιλέξει χειροκίνητα μια μικρή ομάδα χρηστών για να δοκιμάσει το σύστημα. Αυτοί περιλαμβάνουν:

Δημοσιογράφους από μεγάλους ειδησεογραφικούς οργανισμούς.

από μεγάλους ειδησεογραφικούς οργανισμούς. Επίσημους φορείς και εταιρείες που συνεργάζονται ήδη με την πλατφόρμα.

και εταιρείες που συνεργάζονται ήδη με την πλατφόρμα. Δημόσια πρόσωπα που δραστηριοποιούνται έντονα στις κοινότητες του Reddit.

Αν και δεν υπάρχει ακόμη δυνατότητα αίτησης για το γκρι τικ από τον μέσο χρήστη, η εταιρεία άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης του προγράμματος στο μέλλον.

Το μέλλον της ανωνυμίας

Το μεγάλο στοίχημα για το Reddit είναι να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο κόσμους: την κουλτούρα της ανωνυμίας που το έκανε αγαπητό και την ανάγκη για επώνυμη αξιοπιστία στην εποχή της παραπληροφόρησης.

Η κίνηση αυτή δείχνει πως η πλατφόρμα ωριμάζει. Από ένα φόρουμ για memes και viral περιεχόμενο, μετατρέπεται σε έναν σοβαρό παίκτη στον χώρο της ενημέρωσης και του δημόσιου διαλόγου, όπου η υπογραφή έχει πλέον σημασία. Το αν οι σκληροπυρηνικοί χρήστες θα το αποδεχτούν ή θα το δουν ως «προδοσία» των αρχών του μέσου, μένει να φανεί.