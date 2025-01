Windows Game Assist: Διαθέσιμος ο in-game browser σε όλους τους χρήστες Windows 11

Στα τέλη του περασμένου Νοεμβρίου, η Microsoft ανακοίνωσε το Edge Game Assist, μια νέα λειτουργία που διευκολύνει την περιήγηση στο διαδίκτυο όταν παίζετε παιχνίδια σε έναν υπολογιστή. Μετά από μια σύντομη περίοδο δοκιμών, το Microsoft Edge Game Assist είναι πλέον διαθέσιμο σε όλους στο Stable Channel.

Το Microsoft Edge Game Assist εξαλείφει την ανάγκη να κάνετε Alt+Tab έξω από το παιχνίδι σας όταν πρέπει να βρείτε ή να ελέγξετε κάτι γρήγορα. Απλά πατήστε Win + G και ανοίξτε το widget του browser.

Αρχικά, το Microsoft Edge Game Assist απαιτούσε τη λήψη του Edge 132 Beta και τη μετατροπή του σε προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης. Τώρα, όμως, το Game Assist είναι διαθέσιμο στο Stable Channel και δεν απαιτεί πλέον την αλλαγή του προτιμώμενου προγράμματος περιήγησης. Ως εκ τούτου, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον Chrome, τον Firefox ή οτιδήποτε άλλο, ενώ παράλληλα έχετε ένα βολικό πρόγραμμα περιήγησης με Game Bar.

Παρόλο που το Game Assist είναι πλέον διαθέσιμο σε κάθε χρήστη του Windows 11 και του Microsoft Edge, βρίσκεται ακόμα σε preview έκδοση και απαιτεί χειροκίνητη εγκατάσταση. Ακολουθεί ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να το κάνετε αυτό:

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge

Μεταβείτε στα Settings > Appearance > Game Assist

Κάντε κλικ στην επιλογή Install

Πατήστε Win + G για να ανοίξετε το Game Bar

Κάντε κλικ στο Widgets > Game Assist (Preview)

Τώρα, μπορείτε να τοποθετήσετε το widget οπουδήποτε θέλετε ή να το καρφιτσώσετε στην οθόνη.

Εκτός από το λανσάρισμα του Game Assist σε όλους τους χρήστες, η Microsoft πρόσθεσε υποστήριξη για περισσότερα παιχνίδια όπως τα Dragon Age: The Veilguard, Indiana Jones and the Great Circle, Marvel Rivals, Metaphor: ReFantazio και S.T.A.L.K.E.R. II: Heart of Chernobyl. Επίσης, η λειτουργία υποστηρίζει πλέον ορισμένες επεκτάσεις όπως οι ad blockers.

Η Microsoft αναφέρει ότι οι μελλοντικές ενημερώσεις θα προσθέσουν συντομεύσεις πληκτρολογίου, ένα ειδικό μενού "Ρυθμίσεις και άλλα", μενού περιβάλλοντος δεξιού κλικ, μια καλύτερη λειτουργία picture-in-picture και πολλά άλλα.

