Wonder Man: Διαθέσιμη αποκλειστικά στο Disney+ η νέα σειρά της Marvel

Η νέα σειρά Wonder Man της Marvel Television, είναι τώρα διαθέσιμη, με όλα τα επεισόδια, αποκλειστικά στο Disney+. Η σειρά οκτώ επεισοδίων δημιουργήθηκε από τους Destin Daniel Cretton και Andrew Guest, με πρωταγωνιστή τον βραβευμένο με Emmy, Yahya Abdul-Mateen II στον ρόλο του Σάιμον Γουίλιαμς, καθώς και τον βραβευμένο με Όσκαρ, Ben Kingsley, ο οποίος επιστρέφει στον ρόλο του Τρέβορ Σλάτερι, μετά τις εμφανίσεις του στις ταινίες «Iron Man 3», «Ο Shang-Chi και ο Θρύλος των Δέκα Δαχτυλιδιών» και «All Hail the King».

Η σειρά ακολουθεί τον φιλόδοξο ηθοποιό του Χόλιγουντ, Σάιμον Γουίλιαμς, ο οποίος κάνει ό,τι μπορεί για να απογειώσει την καριέρα του. Κατά τη διάρκεια μιας τυχαίας συνάντησης με τον Τρέβορ Σλάτερι, έναν ηθοποιό του οποίου οι μεγαλύτερες επιτυχίες ανήκουν πλέον στο παρελθόν, ο Σάιμον μαθαίνει ότι ο θρυλικός σκηνοθέτης, Βον Κόβακ, ετοιμάζει το remake της ταινίας ηπερηρώων, «Wonder Man». Οι δύο ηθοποιοί, που βρίσκονται σε εντελώς διαφορετικά στάδια της καριέρας τους, διεκδικούν τον ρόλο που θα τους αλλάξει τη ζωή, ενώ το κοινό αποκτά πρόσβαση σε μια σπάνια ματιά στα παρασκήνια της βιομηχανίας του θεάματος.

Το soundtrack της σειράς Wonder Man, που περιλαμβάνει πρωτότυπη μουσική του συνθέτη Joel P West, θα κυκλοφορήσει από τη Hollywood Records σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες στις 30 Ιανουαρίου.

Το Disney+ είναι διαθέσιμο από 10,99 € τον μήνα, χωρίς κρυφές χρεώσεις και την επιλογή ακύρωσης οποιαδήποτε στιγμή. Το Disney+ διαθέτει περιεχόμενο για όλους, ιστορίες για μία ζωή, προσθέτοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους νέες σειρές, ταινίες blockbuster, αποκλειστικό πρωτότυπο περιεχόμενο, ζωντανές μεταδόσεις ποδοσφαίρου, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και Hulu. Οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν όλες τις πρωτότυπες σειρές και ταινίες της Marvel, αλλά και περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας στο Hulu, όπως τη νέα σειρά του FX «The Beauty», το νέο κύκλο της σειράς «Tell Me Lies», τη σειρά «Όλα Επιτρέπονται», τη βραβευμένη κωμική σειρά «Only Murders in the Building» και την ταινία «Springsteen: Deliver Me from Nowhere».

Το Disney+ διαθέτει πλήθος επιλογών γονικού ελέγχου, διασφαλίζοντας μια κατάλληλη εμπειρία θέασης για όλη την οικογένεια. Οι συνδρομητές μπορούν να θέσουν ηλικιακά όρια πρόσβασης σε περιεχόμενο για ενήλικες μέσα από τη δημιουργία προφίλ με προστασία PIN, αλλά και μέσα από προφίλ της Λειτουργίας Junior που διασφαλίζει πως τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία τους.