World Humanoid Robot Games 2026: 2.056 ανθρωποειδή ρομπότ διαγωνίζονται στο Πεκίνο

Σύνοψη

Στη διοργάνωση των World Humanoid Robot Games 2026 στο Πεκίνο συμμετέχουν 2.056 ανθρωποειδή ρομπότ και 666 ομάδες από 16 χώρες.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 30 αγωνιστικά αθλήματα και 21 εξειδικευμένα σενάρια εφαρμογής σε πραγματικές συνθήκες.

Οι νέοι κανονισμοί επιβάλλουν πλήρως αυτόνομη λειτουργία στους αγώνες στίβου, καταργώντας τη χρήση τηλεχειρισμού.

Η εισαγωγή της δοκιμασίας Dexterous Hand Challenge αξιολογεί την ακρίβεια των μηχανικών χεριών σε εργασίες υψηλής λεπτομέρειας.

Στο ποδόσφαιρο ρομπότ απαιτείται πλέον υποχρεωτική πάσα μεταξύ συμπαικτών για να κατακυρωθεί ένα τέρμα.

Η διεξαγωγή της δεύτερης διοργάνωσης των World Humanoid Robot Games στο κλειστό στάδιο Ice Ribbon του Πεκίνου σηματοδοτεί μια ουσιαστική καμπή στον τομέα της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης.

Από τις 22 έως τις 26 Αυγούστου 2026, η κινεζική πρωτεύουσα φιλοξενεί μια διοργάνωση η οποία έχει διπλασιάσει τα μεγέθη της σε σύγκριση με την αρχική προσπάθεια, συγκεντρώνοντας 2.056 ανθρωποειδή ρομπότ από 666 ομάδες που εκπροσωπούν 16 χώρες από έξι ηπείρους. Η παρουσία ισχυρών δυνάμεων της τεχνολογίας, όπως οι ΗΠΑ, η Γερμανία και η Ιαπωνία, επιβεβαιώνει ότι το ενδιαφέρον της παγκόσμιας βιομηχανίας μετατοπίζεται σταδιακά από την απλή επίδειξη ισορροπίας στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων του πραγματικού κόσμου.

Η δομή των φετινών αγώνων περιλαμβάνει συνολικά 51 αγωνίσματα και 1.301 μεμονωμένες αναμετρήσεις, κατανεμημένες σε 30 αθλητικές δοκιμασίες και 21 σενάρια προσομοίωσης πραγματικών περιβαλλόντων. Η σημαντική αύξηση των δοκιμασιών πεδίου, οι οποίες πέρυσι περιορίζονταν σε μόλις έξι, αντικατοπτρίζει την πιεστική ανάγκη των κατασκευαστών να αποδείξουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα των συσκευών τους. Τα σενάρια αυτά καλύπτουν εννέα διακριτούς τομείς της καθημερινής και βιομηχανικής δραστηριότητας, όπως οικιακές εργασίες, υπηρεσίες ξενοδοχείων, βιομηχανική παραγωγή, επιχειρήσεις διάσωσης, διαχείριση αποθηκών, λειτουργία βιβλιοθηκών, λιανικό εμπόριο, εξυπηρέτηση γραφείου και αυτόματη φόρτιση οχημάτων.

Μία από τις πιο απαιτητικές προσθήκες στο τεχνικό πρόγραμμα είναι η δοκιμασία λεπτής κινητικότητας με την ονομασία Dexterous Hand Challenge. Στο συγκεκριμένο αγώνισμα, τα ανθρωποειδή ρομπότ καλούνται να εκτελέσουν μια σειρά από εργασίες που απαιτούν υψηλή αισθητηριακή ακρίβεια και συντονισμό, όπως η συναρμολόγηση μικρών εργαλείων, η ζύγιση σκόνης, η στοίβαξη αντικειμένων, η τοποθέτηση καρφιών, το άνοιγμα φιαλών, η αποσυσκευασία δεμάτων, ο χειρισμός αντικειμένων με τσιμπίδα και η σύνδεση ηλεκτρικών καλωδίων. Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτών των εργασιών βασίζεται στην ταυτόχρονη λειτουργία συστημάτων όρασης μικρής απόστασης, αλγορίθμων σχεδιασμού κίνησης και μηχανισμών ελέγχου ασκούμενης δύναμης, στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα για την ασφαλή συνύπαρξη των ρομπότ με ανθρώπους σε εργασιακούς χώρους.

Παράλληλα, οι διοργανωτές προχώρησαν σε δραστική αυστηροποίηση των χρονικών ορίων και των όρων αυτονομίας. Στον αγώνα δρόμου 100 μέτρων, το ανώτατο επιτρεπτό όριο μειώθηκε από τα τρία λεπτά στο ένα λεπτό, στα 400 μέτρα από τα 15 λεπτά στα πέντε λεπτά, ενώ στα 1.500 μέτρα η διορία περιορίστηκε από τα 40 λεπτά στα 15 λεπτά. Επιπλέον, καταργήθηκε η δυνατότητα τηλεχειρισμού σε όλα τα αγωνίσματα στίβου και τις αγωνιστικές δοκιμασίες, με εξαίρεση τους αγώνες ταχύτητας με εμπόδια. Στα σενάρια προσομοίωσης, η πλήρως αυτόνομη εκτέλεση βαθμολογείται με τον πλήρη συντελεστή 1.0, ενώ η χρήση τηλεχειρισμού επιφέρει ποινή που περιορίζει τη μέγιστη βαθμολογία στο μισό, δηλαδή με συντελεστή 0.5.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αλλαγή στους κανονισμούς του ποδοσφαίρου ρομπότ. Προκειμένου να αποτραπεί το φαινόμενο όπου ένα μεμονωμένο ρομπότ με ανώτερο hardware κυριαρχεί στο γήπεδο, θεσπίστηκε ο κανόνας ότι ένα γκολ θεωρείται έγκυρο μόνο εφόσον τουλάχιστον δύο παίκτες της ίδιας ομάδας έχουν αγγίξει τη μπάλα κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Η ρύθμιση αυτή μετατοπίζει το βάρος της ανάπτυξης από την ατομική ταχύτητα στη δικτυακή επικοινωνία, τον τακτικό συντονισμό και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των μηχανών σε πραγματικό χρόνο.

Η εξέλιξη των επιδόσεων αποτυπώνεται και στη συμμετοχή των ακαδημαϊκών και ιδιωτικών φορέων. Στη φετινή διοργάνωση εκπροσωπούνται 157 επιχειρήσεις και 27 κινεζικά πανεπιστήμια, ενώ το σώμα των διαιτητών αυξήθηκε στους 223 ειδικούς, περιλαμβάνοντας 28 διεθνούς επιπέδου κριτές για τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας των αποτελεσμάτων. Παράλληλα με τις αθλητικές δοκιμασίες, όπως η άρση βαρών και οι αγώνες πυγμαχίας σε τρεις κατηγορίες βάρους, διευρύνθηκαν οι κατηγορίες καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, όπου 108 ομάδες διαγωνίζονται σε είδη χορού όπως το street dance και ο αθλητικός χορός.