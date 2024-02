Η Samsung Electronics Co., Ltd, παρουσίασε τη νέα σειρά προϊόντων της για το 2024, στις κατηγορίες τηλεοράσεων, ήχου, κινητής, Smart Home και ψηφιακών συσκευών. Η παρουσίαση έγινε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε η εταιρεία στο πλαίσιο του “World of Samsung” που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στη Φρανκφούρτη.

Το “World of Samsung” προσκαλεί εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και συνεργάτες στη Γερμανία, όχι μόνο για να δουν τις πιο πρόσφατες συσκευές της Samsung, αλλά και να βιώσουν στην πράξη πώς αυτές οι συσκευές χρησιμοποιούν τις δυνατότητες AI για να κάνουν τη ζωή λιγότερο περίπλοκη και πιο άνετη. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Samsung θα μοιραστεί, επίσης, λεπτομέρειες σχετικά με το όραμά της για το «AI for All», το οποίο επικεντρώνεται στον τρόπο που η τεχνολογία AI θα επιτρέψει στους ανθρώπους να βιώσουν τις συσκευές τους πιο διαισθητικά και εύκολα από ποτέ.

Η νέα εποχή του Mobile AI είναι εδώ, ενισχύοντας τις καθημερινές εμπειρίες

Τα Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ και Galaxy S24, που αποκαλύφθηκαν τον περασμένο μήνα στο Galaxy Unpacked, απελευθερώνουν νέες εμπειρίες κινητής με το Galaxy AI.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν από κοντά τις λειτουργίες Live Translate και Note Assist στις υποστηριζόμενες γλώσσες. Αξίζει να σημειωθεί πως η σειρά Galaxy S24 ενσωματώνει τη διαισθητική, βασισμένη σε χειρονομίες, λειτουργία Circle to Search with Google. Με το παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού αρχικής οθόνης, οι χρήστες μπορούν να κυκλώσουν, να επισημάνουν, να γράψουν ή να πατήσουν οτιδήποτε στην οθόνη του Galaxy S24 λαμβάνοντας χρήσιμα αποτελέσματα αναζήτησης υψηλής ποιότητας. Με αυτόν τον τρόπο, όταν ο χρήστης βλέπει για παράδειγμα ένα σακάκι που του αρέσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορεί απλά να επιλέξει την εικόνα και να μεταφερθεί αμέσως στη σελίδα του προϊόντος.

Επαναπροσδιορίζοντας την οικιακή ψυχαγωγία με τις πιο πρόσφατες καινοτομίες τηλεόρασης και ήχου

Το “World of Samsung” θα αναδείξει τη σειρά τηλεοράσεων και ήχου για το 2024, που περιλαμβάνει τις τηλεοράσεις Neo QLED 8K 2024 και την καινοτομία του Micro LED, προσφέροντας επιλογές για όλους.

Διαθέτοντας τον πιο καινοτόμο επεξεργαστή της Samsung μέχρι σήμερα, τον NQ8 AI Gen 3, η ισχυρή και έξυπνη σειρά τηλεοράσεων της Samsung 2024 Neo QLED 8K προσφέρει εκπληκτική ποιότητα εικόνας. Ο επεξεργαστής Gen3 διαθέτει ενσωματωμένο μηχανισμό AI στη συσκευή (NPU). Είναι δύο φορές ταχύτερος από τον προηγούμενο επεξεργαστή Gen2 και ο ταχύτερος επεξεργαστής της Samsung μέχρι σήμερα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια εξαιρετική ποιότητα εικόνας. Για τους λάτρεις των σπορ, το AI Motion Enhancer Pro λύνει κοινά προβλήματα που προκύπτουν κατά το streaming αγώνων υψηλής ανάλυσης, μειώνοντας την παραμόρφωση της μπάλας. Ανιχνεύει αυτόματα τον τύπο του αθλήματος και εφαρμόζει το κατάλληλο μοντέλο ανίχνευσης μπάλας, χρησιμοποιώντας τεχνολογία AI βαθιάς εκμάθησης.

Στο “World of Samsung” παρουσιάζεται, επίσης, η νέα καινοτομία Transparent MICRO LED. Αποτελώντας μία σημαντική εξέλιξη στην τεχνολογία οθόνης, η συγκεκριμένη τεχνολογία συνδυάζει αισθητικό σχεδιασμό με τεχνολογική πρόοδο, για να παρέχει ζωντανή ποιότητα εικόνας και τεχνολογία του μέλλοντος που προσφέρει ποικίλλες δυνατότητες σε εφαρμογές διαφανούς οθόνης. Επιπλέον, το Transparent MICRO LED της Samsung προσφέρει εκπληκτική φωτεινότητα, σχεδιασμό χωρίς πλαίσιο και διαφάνεια χάρη σε μια περιοχή υψηλού ανοίγματος σε κάθε pixel, βελτιώνοντας την ευκρίνεια του περιεχομένου, διατηρώντας παράλληλα την ορατότητα των πραγματικών αντικειμένων πίσω από την οθόνη.

Στην εκδήλωση παρουσιάζονται, επίσης, τα νέα lifestyle προϊόντα τηλεοράσεων της Samsung και οι νέες λειτουργίες που αναβαθμίζουν την εξατομικευμένη εμπειρία του χρήστη. Συγκεκριμένα, το Music Frame αποτελεί ένα προσαρμόσιμο και ευέλικτο ηχείο, που λειτουργεί απρόσκοπτα με το SmartThings. Λειτουργεί ως ανεξάρτητο ασύρματο ηχείο ενώ, μπορεί να συνδυαστεί με τηλεόραση Samsung και soundbar μέσω της λειτουργίας Q-Symphony, εμπλουτίζοντας τις δυνατότητες του περιμετρικού ήχου και των μπάσων. Το Music Frame προσαρμόζεται σε κάθε χώρο, αφού μοιάζει με κορνίζα, για να συμπληρώσει τη διακόσμηση του χώρου και να προσφέρει πλούσιο ήχο surround.

Το συνδεδεμένο σπίτι αναβαθμίζεται με συσκευές που ενσωματώνουν τεχνολογία AI

Οι συσκευές BESPOKE της Samsung, που θα παρουσιαστούν στο “World of Samsung”, παρέχουν ενισχυμένη άνεση στους χρήστες μέσω της συνδεσιμότητας και ενσωμάτωσης της τεχνολογίας AI. Χάρη στον κομψό σχεδιασμό και τις πιο πρόσφατες δυνατότητες AI, οι οικιακές συσκευές BESPOKE προσδίδουν φουτουριστικό στυλ και ενισχυμένη λειτουργικότητα σε κάθε σύγχρονο σπίτι.

Το νέο Family Hub Refrigerator διαθέτει νέες δυνατότητες, όπως το AI Vision στο εσωτερικό του. Το AI Vision χρησιμοποιεί εσωτερική κάμερα και τεχνολογία Vision AI για αυτόματη δημιουργία και ενημέρωση μιας λίστας τροφίμων στο ψυγείο, καταγράφοντας τα τρόφιμα όταν μπαίνουν και βγαίνουν από αυτό. Το AI Vision Inside προσφέρει τη μοναδική δυνατότητα εύκολης διαχείρισης και παρακολούθησης των τροφίμων εντός του ψυγείου

Άλλες συσκευές της σειράς BESPOKE αξιοποιούν, επίσης, τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Χάρη σε μια νέα αντλία κυκλοφορίας και τις βελτιώσεις τεχνητής νοημοσύνης στους αλγόριθμους λογισμικού, το νέο πλυντήριο ρούχων Bespoke AI, υπερβαίνει πλέον τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης Βαθμού Α έως και κατά 40%. Επιπλέον, η λειτουργία AI Wash χρησιμοποιεί 5 διαφορετικούς αισθητήρες για να προσαρμόζει έξυπνα την απόδοση πλύσης για κάθε φορτίο. Επίσης, το Bespoke Jet Bot Combo ενσωματώνει την αναβαθμισμένη λειτουργία AI Object Recognition, έχοντας πλέον τη δυνατότητα να κινείται με πιο μεγάλη ακρίβεια από ποτέ, επεκτείνοντας τον αριθμό των αντικειμένων που μπορεί να διακρίνει. Ταυτόχρονα, διαθέτει τη λειτουργία AI Floor Detect, ώστε να μπορεί να ανιχνεύει διαφορετικές επιφάνειες και να προσαρμόζει την απαιτούμενη ισχύ καθαρισμού, ακριβώς όπως η ηλεκτρική σκούπα Jet AI Bespoke.