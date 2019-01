Xbox Game Pass: Αυτά είναι τα παιχνίδια που προστίθενται μέσα στον Ιανουάριο

Η Microsoft αποκάλυψε τους νέους τίτλους που προστίθενται στο Xbox Game Pass τον Ιανουάριο, ανεβάζοντας τον αριθμό σε περίσσότερους από 100 για τα μέλη της συνδρομητικής υπηρεσίας της. Συνολικά θα δούμε 8 νέα παιχνίδια μέσα στο μήνα που διανύουμε με πιο ηχηρά ονόματα τα Life is Strange 2, Just Cause 3 και Ark: Survival Evolved.

Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, η συνδρομή για το Xbox Game Pass κοστίζει μόλις €1 για τον πρώτο μήνα (έπειτα ανεβαίνει στα €9.99) και σας δίνει πρόσβαση σε ολοένα και περισσότερα παιχνίδια κάθε μήνα, τα οποία μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν στο Xbox One ή στο Windows PC για να παίζετε και offline. Επιπλέον, σας δίνει πρόσβαση και σε αποκλειστικούς τίτλους του Xbox την ημέρα της κυκλοφορίας τους.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Xbox Game Pass και να δείτε τους διαθέσιμους τίτλους από εδώ.

