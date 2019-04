Xbox Game Pass: 8 νέοι τίτλοι έρχονται μέσα στο Μάιο, ανάμεσα τους και το Wolfenstein 2

Εκτός από τα νέα παιχνίδια για τους συνδρομητές Gold της υπηρεσίας Xbox Live, η Microsoft προχώρησε σήμερα και στην προσθήκη 8 τίτλων στη συνδρομητική υπηρεσία Xbox Game Pass που πραγματικά αξίζει τα λεφτά της μέχρι το τελευταίο σεντ.

Από τις 2 Μαΐου θα προστεθούν τα Wolfenstein 2: The New Colossus και Wargroove, στις 9 Μαΐου θα δούμε τα Tacoma, Black Desert και Surviving Mars, στις 10 Μαΐου το For the King και στις 16 Μαΐου τα The Surge και Lego Batman 3. Δεν αποκλείεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα να δούμε και άλλους νέους τίτλους στο Xbox Game Pass.

Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, η συνδρομή για το Xbox Game Pass κοστίζει μόλις €1 για τον πρώτο μήνα(έπειτα ανεβαίνει στα €9.99) και σας δίνει πρόσβαση σε ολοένα και περισσότερα παιχνίδια κάθε μήνα, τα οποία μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν στο Xbox One ή στο Windows PC για να παίζετε και offline. Επιπλέον, σας δίνει πρόσβαση και σε αποκλειστικούς τίτλους του Xbox την ημέρα της κυκλοφορίας τους.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Xbox Game Pass και να δείτε τους διαθέσιμους τίτλους από εδώ.

