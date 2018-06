Microsoft: Δεν θα φέρουμε την εικονική πραγματικότητα στο Xbox One

Η Microsoft ανακοίνωσε πως δε θα υποστηρίξει λειτουργίες εικονικής πραγματικότητας σε κονσόλες Xbox One X . Αν και η εταιρεία είχε δηλώσει στο παρελθόν πως η λειτουργία VR και AR θα ερχόταν κάποια στιγμή στο μέλλον σε κονσόλες Xbox One X, στο συνέδριο Ε3 2018 ξεκαθάρισε πως τα σχέδια δεν είναι πλέον πραγματοποιήσιμα.

This entry was posted in Gaming Microsoft and tagged E3 2018 VR . Bookmark the permalink