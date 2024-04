Άσχημα τα νέα για όσους περίμεναν μια σειρά για τον Jon Snow. Η spinoff σειρά του Game of Thrones που θα έφερνε περισσότερες ιστορίες του πολυαγαπημένου χαρακτήρα είναι πλέον "εκτός συζήτησης", όπως αποκάλυψε πρόσφατα ο Kit Harington σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα ScreenRant.



Η σειρά θα διαδραματιζόταν μετά τα γεγονότα του Game of Thrones, στο οποίο ο Snow οδηγήθηκε στο Haunted Forest για να ξεκινήσει μια νέα ζωή. Αν και δεν επιβεβαιώθηκε, υπήρχαν προτάσεις ότι θα εμφανίζονταν και άλλα γνωστά πρόσωπα, όπως η Arya Stark και η Sansa Stark. Ωστόσο, παρά τις δύο υποψηφιότητες Emmy για τον Harington στον ρόλο του ως Snow και την τεράστια βάση οπαδών για όλα τα πράγματα που αφορούν το Game of Thrones, φαίνεται ότι η σειρά δεν θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον πρωταγωνιστή.

Μιλώντας στο ScreenRant, ο Harington εξήγησε ότι η σειρά δεν έγινε επειδή "δεν μπορούσαμε να βρούμε τη σωστή ιστορία που θα μας ενθουσίαζε όλους. Έτσι, αποφασίσαμε να εγκαταλείψουμε το σχέδιο προς το παρόν. Μπορεί να υπάρξει κάποια στιγμή στο μέλλον που θα επιστρέψουμε σε αυτό, αλλά για την ώρα, όχι. Έχει μείνει πλέον στο ράφι". Αν και ο Harington ελπίζει ότι το project μπορεί να αναβιώσει στο μέλλον, δεν βρίσκεται πλέον σε ενεργή ανάπτυξη.

Είναι κρίμα, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλές σειρές του Game of Thrones που θα γίνουν και θα προβληθούν στο Max. Ένα από τα projects που βρίσκεται πιο μακριά στην ανάπτυξη είναι το A Knight of the Seven Kingdoms, το οποίο είναι προγραμματισμένο για το 2025. Άλλα πιθανά spinoffs που αποκάλυψε ο George RR Martin περιλαμβάνουν "animation projects που διαδραματίζονται στον κόσμο του A Song of Ice and Fire".

