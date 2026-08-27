Ξυλιτόλη και καρδιαγγειακός κίνδυνος: Νέα μελέτη 17.000 ατόμων συνδέει το γλυκαντικό με εμφράγματα

Σύνοψη

Η παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων ξυλιτόλης στο αίμα συσχετίζεται στατιστικά με σημαντικά αυξημένο κίνδυνο σοβαρών καρδιαγγειακών επεισοδίων, σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάστηκε στο ESC Congress 2026 στο Μόναχο.

Οι επιστήμονες ανέλυσαν δεδομένα από 17.710 συμμετέχοντες μέσω δύο τεράστιων προοπτικών μελετών παρακολούθησης (CLSA στον Καναδά και EPIC-Norfolk στην Ευρώπη), εντοπίζοντας σαφή δοσοεξαρτώμενη σχέση.

Η ομάδα των συμμετεχόντων που κατανάλωνε τις μεγαλύτερες ποσότητες του γλυκαντικού εμφάνισε 57% υψηλότερο κίνδυνο για έμφραγμα ή εγκεφαλικό σε βάθος εξαετίας, ανεξάρτητα από προϋπάρχοντα νοσήματα.

Η εκτεταμένη χρήση της ουσίας στην ελληνική αγορά, κυρίως σε τσίχλες χωρίς ζάχαρη, παστίλιες για τον λαιμό και εξειδικευμένα προϊόντα διατροφής, καθιστά επιτακτική την προσεκτικότερη εξέταση των καθημερινών καταναλωτικών συνηθειών.

Η αναζήτηση υγιεινών εναλλακτικών λύσεων απέναντι στην παραδοσιακή ζάχαρη έχει οδηγήσει τις τελευταίες δεκαετίες στη ραγδαία ανάπτυξη και μαζική υιοθέτηση των τεχνητών γλυκαντικών, τα οποία πλέον κατακλύζουν τα ράφια των καταστημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρόλα αυτά, τα σύγχρονα δεδομένα που προκύπτουν από μακροχρόνιες παρατηρησιακές μελέτες αρχίζουν να αμφισβητούν την απόλυτη ασφάλεια αυτών των ουσιών, φέρνοντας στο φως πολύπλοκες βιολογικές αλληλεπιδράσεις.

Μια εξαιρετικά σημαντική έρευνα που παρουσιάστηκε στο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) στο Μόναχο, αποκαλύπτει ότι η συστηματική κατανάλωση ξυλιτόλης ενδέχεται να συνδέεται άμεσα με την αύξηση της πιθανότητας εκδήλωσης σοβαρών καρδιαγγειακών παθήσεων, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για τις πρακτικές της παγκόσμιας βιομηχανίας τροφίμων.

Πώς η κατανάλωση ξυλιτόλης επηρεάζει άμεσα την καρδιαγγειακή υγεία

Η ξυλιτόλη, μια ευρέως διαδεδομένη αλκοόλη ζάχαρης που αντικαθιστά τη συμβατική ζάχαρη σε αμέτρητα καταναλωτικά προϊόντα, συσχετίζεται πλέον ερευνητικά με σημαντικά αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων, όπως το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και το ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Κλινική ανάλυση σε 17.710 συμμετέχοντες απέδειξε ότι τα άτομα με τα υψηλότερα επίπεδα της συγκεκριμένης ουσίας στο αίμα διατρέχουν έως και 57% μεγαλύτερο κίνδυνο εντός εξαετίας, κυρίως εξαιτίας της τάσης του γλυκαντικού να ενισχύει βιοχημικά τον σχηματισμό θρόμβων από τα ανθρώπινα αιμοπετάλια.

Η επιστημονική ομάδα προχώρησε στην ανάλυση τεράστιων όγκων δεδομένων με στόχο την αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της ουσίας στον γενικό πληθυσμό. Οι ερευνητές αξιοποίησαν τις βάσεις δεδομένων δύο κορυφαίων προοπτικών μελετών, της Canadian Longitudinal Study on Aging (CLSA) και της European Prospective Investigation into Cancer (EPIC)-Norfolk. Η χρήση ενός τόσο ευρέος δείγματος, το οποίο προσεγγίζει τους 18.000 συμμετέχοντες, προσφέρει στους επιστήμονες τη δυνατότητα να εφαρμόσουν αυστηρές στατιστικές διορθώσεις, μειώνοντας στο ελάχιστο το περιθώριο σφάλματος και ενισχύοντας την εγκυρότητα των εξαγόμενων συμπερασμάτων σχετικά με τις τάσεις θνησιμότητας και νοσηρότητας.

Συγκρίνοντας αναλυτικά το τεταρτημόριο των συμμετεχόντων με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ξυλιτόλης στο αίμα έναντι εκείνου με τη μικρότερη, η στατιστική διαφορά στην εξέλιξη της καρδιαγγειακής υγείας κατέστη αδιαμφισβήτητη. Στο πλαίσιο της κοόρτης CLSA, η οποία παρακολούθησε εντατικά τους συμμετέχοντες για ένα διάστημα έξι ετών, η ομάδα υψηλής συγκέντρωσης κατέγραψε 57% αυξημένη πιθανότητα να υποστεί κάποιο μείζον καρδιαγγειακό συμβάν (Major Adverse Cardiovascular Event - MACE). Αντίστοιχα, η μακροβιότερη ανάλυση EPIC-Norfolk, η οποία διαθέτει ένα εντυπωσιακό βάθος παρακολούθησης που αγγίζει τα τριάντα έτη, επιβεβαίωσε την ίδια ακριβώς ανησυχητική πορεία, υποδεικνύοντας μια αύξηση κινδύνου της τάξης του 18% για τους σταθερούς καταναλωτές.

Το πλέον κρίσιμο στοιχείο που προκύπτει από τη συνδυαστική μελέτη αυτών των δεδομένων είναι η απόλυτα δοσοεξαρτώμενη φύση του φαινομένου, γεγονός που σημαίνει ότι η πιθανότητα εκδήλωσης θρομβωτικών επεισοδίων κλιμακώνεται γραμμικά όσο αυξάνεται η ημερήσια πρόσληψη της ουσίας.



Βιολογικός μηχανισμός και απουσία συννοσηροτήτων ως ελαφρυντικών παραγόντων

Η επιστημονική αρτιότητα της έρευνας έγκειται κυρίως στον άριστο σχεδιασμό των στατιστικών μοντέλων που ανέπτυξε η ομάδα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Charité. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο αυξημένος κίνδυνος δεν οφείλεται σε παράγοντες που συνήθως ωθούν τους ανθρώπους να επιλέγουν προϊόντα χωρίς ζάχαρη, όπως η προσπάθεια απώλειας βάρους ή η διαχείριση του διαβήτη, οι ερευνητές προσάρμοσαν τα αποτελέσματα με βάση πολλαπλές μεταβλητές. Τα ευρήματα παρέμειναν απολύτως συνεπή ανεξαρτήτως της ηλικίας, του φύλου, του δείκτη μάζας σώματος (BMI) ή του ιστορικού καπνίσματος, καταρρίπτοντας το επιχείρημα ότι η ξυλιτόλη απλώς αντανακλά την ήδη επιβαρυμένη υγεία των καταναλωτών της.

Ο υποκείμενος βιολογικός μηχανισμός, όπως είχε αποδειχθεί και από παλαιότερες εργαστηριακές αναλύσεις της ίδιας ερευνητικής ομάδας, εδράζεται στην ικανότητα της ουσίας να δρα ως προθρομβωτικός παράγοντας. Η αυξημένη παρουσία του γλυκαντικού στο πλάσμα του αίματος καθιστά τα αιμοπετάλια εξαιρετικά ευαισθητοποιημένα, ενισχύοντας την τάση τους να συγκολλώνται μεταξύ τους και να δημιουργούν μικροσκοπικούς θρόμβους οι οποίοι μπορούν ανεμπόδιστα να ταξιδέψουν προς τα στεφανιαία αγγεία ή τον εγκέφαλο. Πρέπει να σημειωθεί ότι, αν και η ξυλιτόλη αποτελεί ένα φυσικό υποπροϊόν του μεταβολισμού της γλυκόζης και εντοπίζεται σε απειροελάχιστες ποσότητες στα φρούτα, η συγκέντρωση που προστίθεται βιομηχανικά στα τυποποιημένα τρόφιμα συχνά υπερβαίνει τα φυσιολογικά επίπεδα κατά χίλιες ή και περισσότερες φορές.

Η παρουσία της ξυλιτόλης στην ελληνική αγορά

Η μετάφραση αυτών των ανησυχητικών επιστημονικών ευρημάτων στην καθημερινότητα του Έλληνα καταναλωτή αναδεικνύει την ανάγκη για ριζική επαναξιολόγηση των σύγχρονων διατροφικών συνηθειών. Στην ελληνική αγορά, η ξυλιτόλη διατηρεί μια ισχυρότατη παρουσία τόσο στα ράφια των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ όσο και στους πάγκους των φαρμακείων, καθώς προωθείται έντονα ως η ιδανική λύση για τη διατήρηση της στοματικής υγιεινής και τον έλεγχο του σωματικού βάρους. Αποτελεί το βασικό γλυκαντικό μέσο στη συντριπτική πλειονότητα των τσιχλών χωρίς ζάχαρη, στις παστίλιες για τον ερεθισμένο λαιμό και σε δεκάδες προϊόντα στοματικού διαλύματος, με τις πωλήσεις να παραμένουν σταθερά υψηλές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Ακόμη, η συνεχιζόμενη άνοδος των εξειδικευμένων διατροφικών προτύπων, όπως η κετογονική δίαιτα ή η διατροφή χαμηλών υδατανθράκων, έχει προκαλέσει σημαντική αύξηση στην κυκλοφορία ενεργειακών μπαρών πρωτεΐνης, σιροπιών χωρίς θερμίδες και διαιτητικών αναψυκτικών που στηρίζονται σχεδόν αποκλειστικά στις αλκοόλες ζάχαρης για να διατηρήσουν τη γευστική τους υπεροχή χωρίς να προκαλέσουν έκκριση ινσουλίνης. Το κεντρικό πρόβλημα που ανακύπτει, όπως εύστοχα επισήμανε και ο καθηγητής Dan Atar εκ μέρους της αρμόδιας επιτροπής επικοινωνίας του ESC, εντοπίζεται στο χάσμα μεταξύ της αντίληψης του κοινού για το τι θεωρείται ασφαλές και των πραγματικών, μακροπρόθεσμων κλινικών συνεπειών που σταδιακά αρχίζουν να αποκαλύπτονται μέσω των συστηματικών παρατηρήσεων.

Η επαναξιολόγηση των γλυκαντικών ουσιών στο σύγχρονο διατροφικό περιβάλλον

Η επιστημονική κοινότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με την επιτακτική ανάγκη να μετατοπίσει την οπτική της σχετικά με τα μη θρεπτικά γλυκαντικά και την ευρύτερη κατηγορία των αλκοολών ζάχαρης, απαιτώντας από τους ρυθμιστικούς φορείς να μην επαναπαύονται στις αρχικές εγκρίσεις ασφαλείας. Παρότι οι παρατηρησιακές μελέτες, εκ σχεδιασμού, αδυνατούν να αποδείξουν ακλόνητα την απόλυτη αιτιώδη συνάφεια εξαιτίας των άπειρων μεταβλητών που διέπουν την ανθρώπινη φυσιολογία, η διαρκής συσσώρευση ενδείξεων για τις προθρομβωτικές ιδιότητες της ξυλιτόλης καθιστά υποχρεωτική τη διενέργεια περαιτέρω κλινικών δοκιμών.

Η μετάβαση από τη θεώρηση αυτών των ουσιών ως βιολογικά αδρανών παραγόντων στην κατανόησή τους ως ενεργών ενώσεων που αλληλεπιδρούν πολύπλοκα με το αγγειακό σύστημα, σηματοδοτεί ένα εξαιρετικά κρίσιμο στάδιο εξέλιξης για τον τομέα της προληπτικής καρδιολογίας.