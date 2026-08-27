Έρευνα: Το 93% των εγκεφάλων πρώην παικτών του NFL εμφάνιζε χρόνια τραυματική εγκεφαλοπάθεια

Σύνοψη

Μια εκτενής επιστημονική ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο The BMJ αποκάλυψε ότι η επικράτηση της χρόνιας τραυματικής εγκεφαλοπάθειας (CTE) μεταξύ των πρόσφατα θανόντων παικτών του NFL είναι σημαντικά υψηλότερη από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης και την κλινική Mayo εξέτασαν 338 εγκεφάλους αθλητών, επιβεβαιώνοντας τη νόσο στο 93% των περιπτώσεων.

Το 31% των αθλητών διαγνώστηκε με το βαρύτερο στάδιο IV της νόσου, ενώ περίπου το 60% πληρούσε τα αυστηρά κλινικά κριτήρια για άνοια.

Λόγω του ότι η πάθηση ανιχνεύεται αποκλειστικά μετά θάνατον, ο πραγματικός επιπολασμός στο σύνολο των παικτών της περιόδου 2016-2021 υπολογίζεται συντηρητικά στο 25%.

Το αμερικανικό ποδόσφαιρο αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα πλέον δημοφιλή αθλήματα σε παγκόσμιο επίπεδο, προσελκύοντας εκατομμύρια θεατές και παράγοντας τεράστια έσοδα, όμως, η συναρπαστική του φύση κρύβει ένα εξαιρετικά σοβαρό ιατρικό παρασκήνιο που μόλις τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αναλύεται με την απαιτούμενη επιστημονική αυστηρότητα.

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο έγκριτο ιατρικό περιοδικό The BMJ, οι μακροχρόνιες νευρολογικές επιπτώσεις για τους επαγγελματίες αθλητές που συμμετέχουν σε αθλήματα υψηλής σύγκρουσης είναι πολύ πιο εκτεταμένες από όσο μπορούσαν να υπολογίσουν τα προηγούμενα επιδημιολογικά μοντέλα.

Τι είναι η νόσος CTE και πόσο επηρεάζει τους αθλητές του NFL;

Η χρόνια τραυματική εγκεφαλοπάθεια (CTE) είναι μια σοβαρή εκφυλιστική πάθηση του εγκεφάλου, η οποία προκαλείται από επαναλαμβανόμενους τραυματισμούς στο κεφάλι. Σύμφωνα με την πρόσφατη ανάλυση δεδομένων από 338 πρώην παίκτες του αμερικανικού ποδοσφαίρου, το 93% αυτών διαγνώστηκε με CTE μετά τον θάνατο τους, αποδεικνύοντας με αδιάσειστα ιατρικά στοιχεία ότι τα αθλήματα υψηλής σύγκρουσης αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο ανεπανόρθωτης νευρολογικής φθοράς.

Τα κύρια ευρήματα της έρευνας

Αναλύθηκαν τα ιατρικά αρχεία 1.712 πρώην παικτών του NFL που απεβίωσαν μεταξύ των ετών 2008 και 2021.

Από τους 338 αθλητές που δώρισαν τον εγκέφαλο τους στην επιστήμη, το 93% διαγνώστηκε με χρόνια τραυματική εγκεφαλοπάθεια.

Περίπου το 60% των δωρητών εμφάνιζε ξεκάθαρα συμπτώματα που ανταποκρίνονται στην κλινική εικόνα της άνοιας.

Η πιθανότητα εμφάνισης άνοιας ήταν στατιστικά πολύ υψηλότερη στους παίκτες που είχαν φτάσει στο σοβαρότερο στάδιο (Stage IV) της νόσου.

Η επιστημονική μεθοδολογία και ο ρόλος των τραπεζών εγκεφάλου

Η διερεύνηση των συγκεκριμένων παθήσεων απαιτεί εξαιρετικά εξειδικευμένες διαδικασίες, καθώς η χρόνια τραυματική εγκεφαλοπάθεια ανήκει στην κατηγορία εκείνων των νευρολογικών ασθενειών που μπορούν να επιβεβαιωθούν οριστικά μόνο μέσω της λεπτομερούς εξέτασης του εγκεφαλικού ιστού μετά τον θάνατο του ασθενούς.

Οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης, την κλινική Mayo και διάφορα άλλα κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα, προχώρησαν σε μια εξαιρετικά ευρεία ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από τους παίκτες του NFL. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους αθλητές που ξεκίνησαν την καριέρα τους μετά το 1949, μια χρονολογία ορόσημο κατά την οποία η χρήση των πλαστικών, σκληρών κρανών κατέστη υποχρεωτική, προσφέροντας μεν προστασία από τα επιφανειακά τραύματα του κρανίου, αλλά ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα τις πιο σφοδρές συγκρούσεις που οδηγούν σε απότομες επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις της εγκεφαλικής μάζας.

Στο επίκεντρο αυτής της ερευνητικής προσπάθειας βρέθηκε η τράπεζα εγκεφάλων UNITE (Understanding Neurologic Injury and Traumatic Encephalopathy), η οποία στεγάζεται στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης και αποτελεί τον πυρήνα των σύγχρονων μελετών για το συγκεκριμένο ιατρικό ζήτημα. Προκειμένου να διασφαλιστεί η απόλυτη αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων και να αποφευχθούν οι ασυνείδητες προκαταλήψεις, η μεθοδολογία επέβαλε έναν αυστηρό διαχωρισμό.

Οι νευροπαθολόγοι που ανέλαβαν να προσδιορίσουν την παρουσία ή την απουσία της νόσου στους δωρητές δεν είχαν καμία απολύτως πρόσβαση στο κλινικό ιατρικό ιστορικό των παικτών, ούτε γνώριζαν λεπτομέρειες για τη διάρκεια της αθλητικής τους καριέρας. Αντιστοίχως, οι κλινικοί ιατροί που αξιολόγησαν το κατά πόσον οι δωρητές έπασχαν από άνοια, εργάστηκαν χωρίς να γνωρίζουν τα αποτελέσματα των παθολογοανατομικών εξετάσεων.

Τα ποσοστά της άνοιας και τα προβλήματα στην καταγραφή των θανάτων

Η ανάλυση των δεδομένων ανέδειξε μια σημαντική παθογένεια στο σύστημα καταγραφής των αιτιών θανάτου, η οποία έχει άμεσες επιπτώσεις στον τρόπο με τον οποίο το ιατρικό σύστημα αντιλαμβάνεται την έκταση του προβλήματος. Ενώ σχεδόν το 60% των δωρητών πληρούσε τα αυστηρά κριτήρια για τη διάγνωση της άνοιας, παρατηρήθηκε ότι μόλις το 41% εξ αυτών των παικτών είχε αναγραφόμενη κάποια νευρολογική νόσο ως πρωτεύουσα ή δευτερεύουσα αιτία θανάτου στο επίσημο πιστοποιητικό.

Η τεράστια αυτή απόκλιση υποδηλώνει με σαφήνεια ότι ένας σημαντικός αριθμός θανάτων στους οποίους η νευρολογική φθορά έπαιξε καθοριστικό ρόλο έχει ταξινομηθεί λανθασμένα, γεγονός που σημαίνει ότι οι πραγματικές επιπτώσεις αυτών των παθήσεων υποεκτιμώνται συστηματικά.

Επειδή η διάγνωση δεν μπορεί προς το παρόν να πραγματοποιηθεί με ακρίβεια σε ζωντανούς ασθενείς μέσω των παραδοσιακών μεθόδων απεικόνισης, οι ερευνητές στηρίζονται σε στατιστικές προβολές για να εξάγουν ευρύτερα συμπεράσματα. Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των παικτών που απεβίωσαν μεταξύ του 2008 και του 2021, το απόλυτο ελάχιστο ποσοστό εκείνων που έπασχαν από τη νόσο υπολογίζεται στο 18%. Ωστόσο, όταν η ανάλυση επικεντρώνεται στο πιο πρόσφατο χρονικό διάστημα από το 2016 έως το 2021, οπότε και η πρακτική της δωρεάς εγκεφάλου από αθλητές έγινε μια πολύ πιο συνήθης διαδικασία, το ελάχιστο ποσοστό πλησιάζει το 25%. Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν διαρκώς ότι οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις παραμένουν εξαιρετικά συντηρητικές.

Η ανεξάρτητη ιατρική οπτική και η κρίσιμη σημασία του δείγματος

Προσπαθώντας να τοποθετήσει τα ευρήματα στο σωστό επιστημονικό πλαίσιο, ο Steven Galetta, καθηγητής και πρόεδρος του τμήματος νευρολογίας στο ιατρικό κέντρο NYU Langone Health, προσφέρει μια αναγκαία και ισορροπημένη ανάγνωση των στατιστικών στοιχείων. Ο ίδιος επισημαίνει ότι η επιβεβαίωση της νόσου CTE τουλάχιστον στο 24% του συνόλου των πρώην παικτών του NFL αποτελεί ένα αναμφίβολα απογοητευτικό εύρημα, το οποίο απαιτεί την άμεση προσοχή της ιατρικής κοινότητας.

Προειδοποιεί ωστόσο για την ανάγκη προσεκτικού κλινικού συσχετισμού, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι περίπου το 20% των φυσιολογικών ατόμων ηλικίας άνω των 60 ετών παρουσιάζει ενδείξεις εναπόθεσης αμυλοειδούς στις εξετάσεις PET scan, χωρίς όμως να εμφανίζει τα κλινικά συμπτώματα της νόσου Αλτσχάιμερ. Επιπλέον, ο καθηγητής εγείρει το λογικό ζήτημα της μεροληψίας επιλογής στο δείγμα. Οι ασθενείς που αντιμετωπίζουν σοβαρά γνωστικά προβλήματα και βρίσκονται κοντά στο τέλος της ζωής τους, είναι στατιστικά πολύ πιο πιθανό να συναινέσουν στη δωρεά του εγκεφάλου τους, γεγονός που καθιστά επικίνδυνη την απόλυτη γενίκευση αυτών των ακραίων ποσοστών στο σύνολο του πληθυσμού.

Τεχνολογικές προκλήσεις και το μέλλον της προστασίας των αθλητών

Η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση σχετικά με τη χρόνια τραυματική εγκεφαλοπάθεια και τους καταστροφικούς κινδύνους που ελλοχεύουν έχει οδηγήσει σε μεταρρυθμίσεις εντός του NFL, αλλά και γενικότερα στον ευρύτερο χώρο των αθλημάτων επαφής. Παρακολουθούμε τη μετάβαση σε ασφαλέστερα, τεχνολογικά προηγμένα κράνη που ενσωματώνουν υλικά απορρόφησης ενέργειας νέας γενιάς, καθώς και στοχευμένες αλλαγές στους κανονισμούς προκειμένου να περιοριστούν οι φάσεις που καταλήγουν σε βίαιες, μετωπικές προσκρούσεις.

Το ιατρικό κατεστημένο υποστηρίζει ότι οι παρούσες αλλαγές δεν αρκούν για να εξαλείψουν τον κίνδυνο, ειδικά όταν αναφερόμαστε στο επίπεδο του εφηβικού αθλητισμού, όπου ο αναπτυσσόμενος εγκέφαλος είναι απείρως πιο ευάλωτος. Θα χρειαστεί να παρέλθουν αρκετές δεκαετίες προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι τρέχουσες τεχνολογικές μεταρρυθμίσεις θα καταφέρουν να μειώσουν ουσιαστικά τον επιπολασμό της CTE στις επόμενες γενιές παικτών, στρέφοντας το ενδιαφέρον της ιατρικής τεχνολογίας προς την ανάπτυξη αξιόπιστων, μη επεμβατικών διαγνωστικών εργαλείων.