You Will: Η προφητική διαφημιστική καμπάνια από το 1993 που περιγράφει το... σήμερα! [Video]

Η απίστευτα προφητική διαφημιστική καμπάνια της AT&T (πάροχος τηλεπικοινωνιών στις ΗΠΑ) «You Will» του 1993, μια σειρά διαφημιστικών σποτ σε σκηνοθεσία του David Fincher με τη φωνητική περιγραφή του Tom Selleck, αποδείχθηκε εκπληκτικά ακριβής στην πρόβλεψη του μέλλοντος της τεχνολογίας τα επόμενα χρόνια. Η διαφήμιση ξεκινούσε με τη φράση «Have you ever» και τελείωνε με το «You Will. Και η εταιρεία που θα σας το φέρει: AT&T».

Οι διαφημίσεις περιλάμβαναν την οδήγηση σε όλη τη χώρα χωρίς να σταματάτε για οδηγίες, την πληρωμή διοδίων χωρίς να επιβραδύνετε, την παρακολούθηση μιας ταινίας όταν θέλετε, την παρακολούθηση του σπιτιού σας όταν δεν είστε στο σπίτι και πολλά άλλα. Όλες οι εφαρμογές σε αυτές τις διαφημίσεις που φαίνονται τόσο προφητικές σήμερα ήταν τεχνολογίες που βρίσκονταν υπό διαμόρφωση εκείνη την εποχή, αλλά δεν είχαν ακόμη εφαρμοστεί.

Ανάμεσα στις τεχνολογίες που προφήτευσε η καμπάνια συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω: