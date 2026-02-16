YouTube: «Εξαφανίζονται» τα σχόλια αν έχετε ενεργό AdBlock

Μια δυσάρεστη έκπληξη περιμένει τα τελευταία εικοσιτετράωρα χιλιάδες χρήστες του YouTube ανά την υφήλιο. Όσοι επιλέγουν να παρακολουθούν βίντεο έχοντας ενεργοποιημένα εργαλεία αποκλεισμού διαφημίσεων (adblockers), διαπιστώνουν ξαφνικά ότι η πλατφόρμα έχει «νεκρώσει» βασικές λειτουργίες της. Δεν πρόκειται πλέον μόνο για καθυστερήσεις στη φόρτωση ή για προειδοποιητικά μηνύματα, αλλά για την πλήρη εξαφάνιση του τμήματος των σχολίων.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά σειρά μέτρων που λαμβάνει η Google στην προσπάθειά της να προστατεύσει τα διαφημιστικά της έσοδα και να ωθήσει περισσότερους θεατές προς τη συνδρομητική υπηρεσία YouTube Premium.

Το χρονικό της «σιωπής»

Το πρόβλημα ξεκίνησε να αναφέρεται μαζικά σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Reddit και το X, με τους χρήστες να περιγράφουν μια πανομοιότυπη κατάσταση: Ενώ το βίντεο αναπαράγεται κανονικά (ή με μικρές καθυστερήσεις), ο χώρος κάτω από τον player, όπου παραδοσιακά φιλοξενούνται τα σχόλια της κοινότητας, παραμένει κενός ή εμφανίζει μόνιμα το εικονίδιο φόρτωσης.

Αρχικά, η πλειονότητα θεώρησε πως πρόκειται για κάποιο προσωρινό τεχνικό σφάλμα των διακομιστών ή για πρόβλημα της εκάστοτε διαδικτυακής σύνδεσης. Ωστόσο, η λύση του μυστηρίου αποδείχθηκε άμεσα συνδεδεμένη με τα extensions των browsers. Μόλις ο χρήστης απενεργοποιήσει το πρόσθετο φραγής διαφημίσεων (όπως το δημοφιλές uBlock Origin) και ανανεώσει τη σελίδα, τα σχόλια επιστρέφουν μαγικά, μαζί με τις μικρογραφίες των προτεινόμενων βίντεο που επίσης φαίνεται να επηρεάζονται.

Bug ή στρατηγική κίνηση;

Η κοινότητα ερίζει για το αν πρόκειται για εσκεμμένο «καψόνι» ή για παρενέργεια του κώδικα. Τεχνικοί αναλυτές παρατήρησαν ότι η συμπεριφορά της πλατφόρμας όταν ανιχνεύει adblocker προσομοιάζει πλέον με το «Restricted Mode», το οποίο χρησιμοποιείται σε εταιρικά δίκτυα ή σχολεία για να περιορίσει το περιεχόμενο.

Φαίνεται πως οι νέοι αλγόριθμοι ανίχνευσης της Google, στην προσπάθειά τους να παρακάμψουν τα adblockers, προκαλούν δυσλειτουργία στα scripts που είναι υπεύθυνα για τη φόρτωση δυναμικού περιεχομένου, όπως τα σχόλια και οι περιγραφές. Είτε πρόκειται για bug είτε για feature, το αποτέλεσμα λειτουργεί υπέρ της εταιρείας: Η εμπειρία χρήσης υποβαθμίζεται τόσο πολύ, που ο θεατής αναγκάζεται να επιλέξει ανάμεσα στις διαφημίσεις και την αλληλεπίδραση.

Η σημασία των σχολίων στο οικοσύστημα

Για το YouTube, τα σχόλια δεν είναι απλώς κείμενο. Είναι ο πυρήνας της αλληλεπίδρασης (engagement), ένας δείκτης που καθορίζει την επιτυχία ενός καναλιού και την κατάταξη των βίντεο. Αφαιρώντας τη δυνατότητα ανάγνωσης ή γραφής σχολίων από τους χρήστες που μπλοκάρουν διαφημίσεις, η πλατφόρμα ουσιαστικά τους αποκόπτει από την κοινότητα.

Αυτό δημιουργεί έναν μοχλό πίεσης. Πολλοί χρήστες επισκέπτονται το YouTube όχι μόνο για το περιεχόμενο του βίντεο, αλλά και για τη συζήτηση που ακολουθεί, τις αναλύσεις ή ακόμη και τις διαφωνίες στα σχόλια. Η αφαίρεση αυτής της δυνατότητας καθιστά την πλατφόρμα «στείρα» και λιγότερο ελκυστική για τον συγκεκριμένο τύπο χρήστη.

Το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι

Η ιστορία έχει δείξει πως κάθε μέτρο φέρνει και ένα αντίμετρο. Στο παρελθόν, το YouTube δοκίμασε να επιβραδύνει σκόπιμα τη φόρτωση των βίντεο για όσους χρησιμοποιούσαν Firefox ή είχαν εγκατεστημένα adblockers. Αργότερα, εμφανίστηκαν pop-up παράθυρα που απαγόρευαν την αναπαραγωγή μετά από τρία βίντεο.

Κάθε φορά, οι προγραμματιστές των adblockers (ειδικά του uBlock Origin) κυκλοφορούσαν ενημερώσεις κώδικα που παρέκαμπταν τους περιορισμούς μέσα σε λίγες ώρες ή μέρες. Αυτή τη φορά, όμως, η προσέγγιση είναι πιο επιθετική καθώς αγγίζει τη δομή της σελίδας (UI/UX) και όχι μόνο τον player.

Ήδη στα φόρουμ υποστήριξης κυκλοφορούν προσωρινές λύσεις που περιλαμβάνουν την προσθήκη ειδικών φίλτρων ή την αλλαγή του user agent του browser, όμως αυτές οι λύσεις απαιτούν τεχνικές γνώσεις που ο μέσος χρήστης δεν διαθέτει.

Τι σημαίνει αυτό για το μέλλον του δωρεάν διαδικτύου

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της Google να αυξήσει τα έσοδά της εν μέσω ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Με το κόστος συντήρησης των servers να εκτοξεύεται λόγω της ποιότητας 4K και 8K, αλλά και των τεράστιων απαιτήσεων σε αποθηκευτικό χώρο, η εταιρεία θεωρεί πως η δωρεάν θέαση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από διαφημίσεις.

Για τον τελικό χρήστη, τα διλήμματα στενεύουν. Οι επιλογές περιορίζονται πλέον σε τρεις δρόμους:

Αποδοχή των διαφημίσεων: Απενεργοποίηση του adblocker και παρακολούθηση των σποτ. Συνδρομή Premium: Πληρωμή μηνιαίου αντιτίμου για καθαρή εμπειρία. Τεχνικός «ανταρτοπόλεμος»: Συνεχής αναζήτηση νέων εργαλείων και browsers που (ακόμη) καταφέρνουν να ξεγλιστρούν από τα δίχτυα της Google.

Το βέβαιο είναι πως η εποχή της ανεμπόδιστης, δωρεάν πρόσβασης χωρίς κανένα αντάλλαγμα (είτε χρηματικό είτε προσοχής), φτάνει στο τέλος της. Το αν η εξαφάνιση των σχολίων θα παραμείνει ως μόνιμο μέτρο ή θα διορθωθεί ως τεχνική αστοχία, μένει να φανεί τις επόμενες ημέρες.