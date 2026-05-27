Υπνική Άπνοια: Αυτό το χάπι μειώνει κατά 44% τα επεισόδια

Σύνοψη

Το ερευνητικό φάρμακο AD109 της Apnimed αποτελεί την πρώτη από του στόματος θεραπεία που στοχεύει αποκλειστικά στα νευρομυϊκά αίτια της Αποφρακτικής Υπνικής Άπνοιας (OSA).

της Apnimed αποτελεί την πρώτη από του στόματος θεραπεία που στοχεύει αποκλειστικά στα νευρομυϊκά αίτια της Αποφρακτικής Υπνικής Άπνοιας (OSA). Η κλινική δοκιμή Φάσης 3 (SynAIRgy) κατέγραψε μείωση του Δείκτη Άπνοιας-Υπόπνοιας (AHI) κατά 44% έναντι 18% της ομάδας εικονικού φαρμάκου.

έναντι 18% της ομάδας εικονικού φαρμάκου. Περίπου το 41,8% των ασθενών παρουσίασε βελτίωση στο στάδιο σοβαρότητας της νόσου, ενώ το 17,6% πέτυχε πλήρη έλεγχο της πάθησης.

των ασθενών παρουσίασε βελτίωση στο στάδιο σοβαρότητας της νόσου, ενώ το 17,6% πέτυχε πλήρη έλεγχο της πάθησης. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) παραχώρησε καθεστώς ταχείας αξιολόγησης (Fast Track), με την τελική απόφαση να αναμένεται το 2027.

Το φάρμακο AD109, ένας καινοτόμος συνδυασμός αροξυβουτυνίνης και ατομοξετίνης, επιτυγχάνει μείωση 44% στα επεισόδια υπνικής άπνοιας, σύμφωνα με τα τελικά δεδομένα των κλινικών δοκιμών Φάσης 3. Αποτελεί την πρώτη θεραπεία που ρυθμίζει στοχευμένα τη νευρομυϊκή λειτουργία των αεραγωγών κατά τον ύπνο, παρέχοντας μια επιστημονικά τεκμηριωμένη εναλλακτική στις συσκευές CPAP, με την έγκριση του FDA να αναμένεται εντός του 2027.

Η Αποφρακτική Υπνική Άπνοια (OSA) επηρεάζει σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους παγκοσμίως, προκαλώντας επαναλαμβανόμενες διακοπές της αναπνοής κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτές οι διακοπές οδηγούν σε σοβαρή υποξία (πτώση του οξυγόνου στο αίμα), αυξάνοντας δραματικά τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων, εγκεφαλικών επεισοδίων και μεταβολικών διαταραχών. Μέχρι σήμερα, η ιατρική κοινότητα βασιζόταν στη χρήση μηχανημάτων Συνεχούς Θετικής Πίεσης Αεραγωγών (CPAP) ως τη βασική μέθοδο αντιμετώπισης. Η δημιουργία μιας αποκλειστικά φαρμακευτικής λύσης αλλάζει ριζικά τα δεδομένα της θεραπευτικής προσέγγισης.

Το ερευνητικό χάπι AD109 της εταιρείας Apnimed δεν λειτουργεί μέσω μηχανικής υποστήριξης. Αντιθέτως, παρεμβαίνει άμεσα στο κεντρικό νευρικό σύστημα και στους μύες που ελέγχουν τον ανώτερο αεραγωγό. Η σύνθεσή του περιλαμβάνει δύο δραστικές ουσίες:

Αροξυβουτυνίνη (2,5 mg): Ένας νέος αντιμουσκαρινικός παράγοντας που μειώνει την ενεργοποίηση του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος.

Ένας νέος αντιμουσκαρινικός παράγοντας που μειώνει την ενεργοποίηση του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος. Ατομοξετίνη (75 mg): Ένας εκλεκτικός αναστολέας επαναπρόσληψης νορεπινεφρίνης (γνωστός κυρίως από τη χρήση του στη ΔΕΠΥ).

Ο συνδυασμός αυτών των δύο ουσιών διεγείρει τον κινητικό πυρήνα του υπογλώσσιου νεύρου. Με απλά λόγια, το φάρμακο εμποδίζει τον εγκέφαλο από το να επιτρέψει την πλήρη χαλάρωση των μυών του λαιμού κατά τα βαθύτερα στάδια του ύπνου, αποτρέποντας την κατάρρευση των ιστών που φράσσουν τον αεραγωγό.

Τα δεδομένα της κλινικής δοκιμής SynAIRgy

Τα αποτελέσματα της διπλής-τυφλής δοκιμής Φάσης 3 (SynAIRgy) δημοσιεύθηκαν επίσημα στο επιστημονικό περιοδικό American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Η δοκιμή διεξήχθη σε 646 ασθενείς από τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Τα δημογραφικά στοιχεία ήταν απόλυτα αντιπροσωπευτικά: η μέση ηλικία ήταν τα 58 έτη, το 49% ήταν γυναίκες, και ο μέσος Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) ξεπερνούσε τα 32 kg/m²(στατιστικά χαρακτηριστικό της παχυσαρκίας που σχετίζεται με την πάθηση).

Οι συμμετέχοντες έλαβαν το χάπι (ή το εικονικό φάρμακο) κάθε βράδυ πριν τον ύπνο για συνολικά 26 εβδομάδες. Οι μετρήσεις έδειξαν καθαρά αποτελέσματα:

Μείωση AHI: Η ομάδα που έλαβε το AD109 είδε τον Δείκτη Άπνοιας-Υπόπνοιας (AHI) να μειώνεται κατά 44% , έναντι 18% της ομάδας ελέγχου.

Η ομάδα που έλαβε το AD109 είδε τον Δείκτη Άπνοιας-Υπόπνοιας (AHI) να μειώνεται κατά , έναντι της ομάδας ελέγχου. Έλεγχος Νόσου: Το 41,8% των συμμετεχόντων άλλαξε κατηγορία βαρύτητας της νόσου (π.χ. από σοβαρή σε μέτρια), ενώ το 17,6% επέτυχε πλήρη έλεγχο των συμπτωμάτων (AHI < 5 γεγονότα ανά ώρα).

Το 41,8% των συμμετεχόντων άλλαξε κατηγορία βαρύτητας της νόσου (π.χ. από σοβαρή σε μέτρια), ενώ το επέτυχε πλήρη έλεγχο των συμπτωμάτων (AHI < 5 γεγονότα ανά ώρα). Υποξικό Φορτίο: Σημειώθηκε δραστική βελτίωση στον Δείκτη Αποκορεσμού Οξυγόνου, προστατεύοντας τον εγκέφαλο και την καρδιά από τη νυχτερινή υποξία.

Ασφάλεια, ανοχή και εναλλακτικές προσεγγίσεις

Η φαρμακευτική παρέμβαση στον ύπνο συνοδεύεται πάντα από προκλήσεις. Η δοκιμή έδειξε ότι το AD109 είναι σε γενικές γραμμές καλά ανεκτό, ωστόσο καταγράφηκαν παρενέργειες που απαιτούν προσοχή. Οι πιο συχνές ήταν η αϋπνία, η ξηροστομία, η ναυτία και η ήπια υπνηλία την επόμενη ημέρα. Οι παρενέργειες αυτές, αν και ήπιες, ενδέχεται να περιορίσουν την πραγματική χρήση για ορισμένους ασθενείς.

Παράλληλα με το AD109, η επιστημονική έρευνα εξετάζει και άλλες εναλλακτικές απέναντι στο CPAP. Ανάμεσά τους βρίσκονται η επαναστόχευση φαρμάκων για την επιληψία (όπως η σουλθιάμη) αλλά και η χρήση της κατηγορίας φαρμάκων GLP-1, τα οποία στοχεύουν στην ακραία απώλεια βάρους, εξαλείφοντας το ανατομικό λίπος που πιέζει τους αεραγωγούς.

Διαθεσιμότητα

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ έχει χορηγήσει στο AD109 την ένδειξη ταχείας αξιολόγησης (Fast Track), αναγνωρίζοντας το κλινικό κενό που υπάρχει στη θεραπεία της υπνικής άπνοιας. Η επίσημη απόφαση αναμένεται μέσα στο 2027. Εφόσον εγκριθεί, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων (EMA) τυπικά ακολουθεί με διαφορά 12 έως 18 μηνών.