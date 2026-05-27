Η κινεζική αστυνομία χρησιμοποιεί smart glasses των 40 γραμμαρίων για επιτήρηση

Σύνοψη

Η αστυνομία στην περιοχή Tianjin της Κίνας εξοπλίστηκε με προσαρμοσμένα smart glasses για περιπολίες και διαχείριση της κυκλοφορίας.

Τα γυαλιά ζυγίζουν μόλις 40 γραμμάρια, χρησιμοποιούν εγχώριο hardware/software και προσφέρουν ακρίβεια αναγνώρισης (OCR) άνω του 95%.

Διαθέτουν κάμερα και σύνδεση σε πραγματικό χρόνο για την άμεση ταυτοποίηση πινακίδων οχημάτων, αντικειμένων, αλλά και πολιτών, όπως αποδείχθηκε στον εντοπισμό ενός ηλικιωμένου.

Η ενσωμάτωση τέτοιων τεχνολογιών εγείρει παγκόσμιες ανησυχίες για την ιδιωτικότητα, αναδεικνύοντας τις τεράστιες διαφορές με το αυστηρό νομικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων (GDPR) στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η τεχνολογία φορετών συσκευών (wearables) και η τεχνητή νοημοσύνη συγκλίνουν με ταχύτατους ρυθμούς, προσφέροντας νέα, πανίσχυρα εργαλεία στα σώματα ασφαλείας διεθνώς. Στην Κίνα, και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή Tianjin, η τοπική αστυνομία έχει ήδη αρχίσει να ενσωματώνει προσαρμοσμένα έξυπνα γυαλιά (smart glasses) στην καθημερινή της λειτουργία. Η εξέλιξη αυτή, η οποία παρουσιάστηκε και στο πλαίσιο της έκθεσης World Intelligence Expo 2026, αναδεικνύει τις εντυπωσιακές τεχνολογικές δυνατότητες της εγχώριας βιομηχανίας. Ταυτόχρονα, όμως, εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ιδιωτικότητα, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τα όρια της μαζικής επιτήρησης.

Η χρήση συστημάτων επιτήρησης δεν αποτελεί κάτι νέο για την ασιατική χώρα. Διαθέτοντας ήδη το μεγαλύτερο και πιο πολύπλοκο δίκτυο καμερών κλειστού κυκλώματος στον κόσμο, η μετάβαση σε φορετά συστήματα παρακολούθησης αποτελεί μια φυσική, τεχνολογική συνέχεια. Ωστόσο, η διαφορά έγκειται στην αμεσότητα και την κινητικότητα που προσφέρουν τα smart glasses, μετατρέποντας κάθε αστυνομικό σε έναν κινητό, συνδεδεμένο κόμβο τεχνητής νοημοσύνης.

Πώς λειτουργούν τα νέα Smart Glasses της Κινεζικής Αστυνομίας;

Τα έξυπνα γυαλιά της κινεζικής αστυνομίας αξιοποιούν κάμερες, τεχνητή νοημοσύνη (μεγάλα γλωσσικά μοντέλα) και συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο σε πραγματικό χρόνο για την άμεση αναγνώριση πινακίδων, αντικειμένων και προσώπων. Με βάρος μόλις 40 γραμμάρια, προσφέρουν οπτική πρώτου προσώπου, επιτυγχάνοντας ακρίβεια αναγνώρισης άνω του 95% με χρόνους απόκρισης σε επίπεδο χιλιοστών του δευτερολέπτου, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά εγχώριο λογισμικό και hardware.

Αντίθετα με τις κλασικές κάμερες σώματος που στερεώνονται στο στήθος και χάνουν το κάδρο όταν ο αστυνομικός σκύβει ή στρίβει απότομα το σώμα του, τα smart glasses καταγράφουν ακριβώς αυτό που βλέπει ο χρήστης. Όπως αναφέρει αξιωματικός του αστυνομικού τμήματος Jiefang Road, η τεχνολογία βοηθά την αστυνομία να εντοπίζει και να ανταποκρίνεται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης άμεσα. Τα δεδομένα συλλέγονται από την ενσωματωμένη κάμερα, αναλύονται από τον αλγόριθμο και τα αποτελέσματα προβάλλονται απευθείας στο οπτικό πεδίο του αστυνομικού.

Η εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνολογίας εκτείνεται από την απλή διαχείριση της κυκλοφορίας έως πιο σύνθετες επιχειρήσεις. Στην επαρχία Zhejiang, η χρήση αντίστοιχων AI γυαλιών για τον έλεγχο οχημάτων φέρεται να έχει βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των οδικών ελέγχων κατά περίπου 300%. Επιπλέον, το σύστημα επιτρέπει την αυτοματοποιημένη είσοδο εξουσιοδοτημένων οχημάτων σε ελεγχόμενες ζώνες, όπως οι σχολικές περιοχές, εφόσον οι γονείς έχουν προεγγράψει τα στοιχεία τους στην αντίστοιχη κρατική βάση δεδομένων.

Το φλέγον ζήτημα, πάντως, αφορά τις λειτουργίες αναγνώρισης προσώπου. Αν και τα κρατικά μέσα της Κίνας επικεντρώνονται κυρίως στην αναγνώριση πινακίδων και αντικειμένων, παραδείγματα από την καθημερινή χρήση επιβεβαιώνουν την ταυτοποίηση πολιτών. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός ηλικιωμένου άνδρα, ο οποίος βρέθηκε αποπροσανατολισμένος σε διασταύρωση. Αδυνατώντας να επικοινωνήσει καθαρά, ταυτοποιήθηκε άμεσα μέσω των smart glasses, επιτρέποντας στις αρχές να ειδοποιήσουν την οικογένεια του. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει πέραν πάσης αμφιβολίας την απευθείας σύνδεση της φορετής συσκευής με κεντρικές, κρατικές βάσεις βιομετρικών δεδομένων.

Η συζήτηση γύρω από τα smart glasses και την ιδιωτικότητα δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην Κίνα. Μόλις πριν λίγους μήνες, μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Meta, δέχθηκαν έντονη κριτική από οργανώσεις προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων σχετικά με τα πιθανά σχέδιά τους για ενσωμάτωση τεχνολογιών αναγνώρισης προσώπου σε εμπορικά προϊόντα. Η διαφορά, ωστόσο, παραμένει χαώδης μεταξύ ενός καταναλωτικού προϊόντος που υπόκειται σε εμπορικούς περιορισμούς και ενός κρατικού εργαλείου σχεδιασμένου εξαρχής για την επιβολή του νόμου και την επιτήρηση.

Με τη ματιά του Techgear

Στο καθαρά τεχνικό σκέλος, τα νέα smart glasses της κινεζικής αστυνομίας αποτελούν ένα πραγματικά εντυπωσιακό επίτευγμα ενσωμάτωσης hardware και λογισμικού σε ένα εξαιρετικά περιορισμένο form factor. Η ικανότητα επεξεργασίας δεδομένων υπολογιστικής όρασης (computer vision) και η επιστροφή αποτελεσμάτων σε μερικά χιλιοστά του δευτερολέπτου από μια συσκευή βάρους 40 γραμμαρίων, καταδεικνύει το υψηλό επίπεδο ωριμότητας των ασιατικών αλγορίθμων OCR και AI.

Ωστόσο, η μεταφορά και η εφαρμογή μιας τέτοιας τεχνολογίας στην ευρωπαϊκή και, κατ' επέκταση, στην ελληνική πραγματικότητα, συναντά ανυπέρβλητα νομικά και ηθικά εμπόδια. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και η αυστηρή Νομοθετική Πράξη για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act) απαγορεύουν ρητά τη βιομετρική ταυτοποίηση σε πραγματικό χρόνο σε δημόσιους χώρους, με εξαιρετικά σπάνιες και στοχευμένες εξαιρέσεις για σοβαρές απειλές εθνικής ασφάλειας.

Εάν ένα αντίστοιχο σύστημα εξεταζόταν ποτέ για ενσωμάτωση στην Ελληνική Αστυνομία, η λειτουργία του θα έπρεπε να περιοριστεί αυστηρά και αποκλειστικά στον αυτοματοποιημένο έλεγχο πινακίδων οχημάτων (ANPR) ή στην ταυτοποίηση στατικών σημάτων. Η διασύνδεση με βάσεις δεδομένων αναγνώρισης προσώπων για γενικές περιπολίες είναι νομικά αδύνατη στην Ευρώπη. Η τεχνολογία είναι πλέον έτοιμη, λειτουργική και αποτελεσματική, αλλά η πρακτική της εφαρμογή καθορίζεται απόλυτα από τα όρια που θέτει η κάθε κοινωνία.