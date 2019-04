The Legend of Zelda: Breath of the Wild και Super Mario Odyssey στο Nintendo Labo VR Kit!

Λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση του Nintendo Labo VR Kit, η εταιρεία επιστρέφει για να ενισχύσει ακόμη περισσότερο αυτήν την απόπειρα της στην εικονική πραγματικότητα ανακοινώνοντας ότι θα υποστηρίζονται δύο από τους κορυφαίους τίτλους της: το The Legend of Zelda: Breath of the Wild και το Super Mario Odyssey.

Στο Super Mario Odyssey θα δούμε μερικές νέες αποστολές στις περιοχές Cap, Seaside και Luncheon Kingdoms ειδικά διαμορφωμένες για την εικονική πραγματικότητα, ενώ στο The Legend of Zelda: Breath of the Wild θα μπορείς να παίξεις ολόκληρο το παιχνίδι σε VR mode, να παρακολουθήσεις τις cutscenes και να "γυρίσεις" στην κανονική έκδοση οποιαδήποτε στιγμή με ένα κλικ.

Τα δύο παιχνίδια θα αναβαθμιστούν στις 26 Απριλίου για την ενσωμάτωση των VR modes τους, ενώ το Labo VR Kit θα κυκλοφορήσει στα καταστήματα στις 12 Απριλίου.

