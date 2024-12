Zero Day: Η νέα limited σειρά του Netflix με πρωταγωνιστή τον Robert De Niro!

Δεν βλέπεις κάθε μέρα έναν γίγαντα του κινηματογράφου, όπως ο Robert De Niro, να πρωταγωνιστεί σε μια τηλεοπτική σειρά, αλλά πλέον ζούμε στην εποχή του streaming και τα πάντα είναι εφικτά, ειδικά αν πέφτει το χρήμα...



Ο De Niro είναι ο πρωταγωνιστής του Zero Day, μιας νέας μινι σειράς που έρχεται στο Netflix από τους Eric Newman και Noah Oppenheim. Οι δυο τους έχουν ένα εξαιρετικό βιογραφικό που περιλαμβάνει τα Narcos, Narcos: Mexico, President, The Watcher, Griselda, The Maze Runner κ.ά. Σε αυτή τη σειρά, ο De Niro υποδύεται έναν πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος ηγείται μιας έρευνας για μια καταστροφική κυβερνοεπίθεση.



Όπως μπορείτε να δείτε από το trailer, η κυβερνοεπίθεση έχει καταστροφικές συνέπειες για τις ΗΠΑ και προκαλεί χιλιάδες θανάτους. Και με τις ΗΠΑ να βρίσκονται ήδη σε πολιτικό τέλμα, η επίθεση απειλεί να σπρώξει το έθνος στο χείλος του γκρεμού. Ο De Niro υποδύεται τον πρώην πρόεδρο George Mullen, ο οποίος διορίστηκε επικεφαλής της «Επιτροπής της Zero Day» για τις επιθέσεις. Και για να βρει την αλήθεια θα πρέπει να πολεμήσει και τους δικούς του προσωπικούς δαίμονες.



Σύμφωνα με τον Oppenheim, «Η σειρά εξετάζει επίσης το κόστος της εξουσίας για όσους καλούνται να αναλάβουν αυτές τις τεράστιες προκλήσεις - τι σημαίνει για τους ίδιους προσωπικά και τι σημαίνει για τις οικογένειές τους».



Ο De Niro πλαισιώνεται από ένα εντυπωσιακό καστ που περιλαμβάνει τους Angela Bassett, Jesse Plemons, Lizzy Caplan, Connie Britton, Joan Allen, Matthew Modine και άλλους.



Η σειρά Zero Day θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 20 Φεβρουαρίου 2025.